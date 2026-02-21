Fakó bőr ellen: aszalt gyümölcsös töltött pulykatekercs

Nem tudod, mit készíts ebédre vagy vacsira? Ezúttal egy olyan könnyed és ínycsiklandó finomságot hoztunk, amit nemcsak könnyű elkészíteni, de még a szépségápolásban is segíthet. Íme a mennyei aszalt gyümölcsökkel töltött pulykatekercs receptje!

Fakó bőr ellen védekezz egy ínycsiklandó recepttel, készítsd el a aszalt gyümölcsökkel töltött pulykatekercset!

Forrás: Fanny magazin

Felejtsd el a fakó bőrt, itt az aszalt gyümölcsös pulykatekercs

Az aszalt sárgabarack antioxidánsokban és béta-karotinban gazdag, így segíthet felvenni a harcot a fakó bőr ellen és támogatni a sejtek védelmét az oxidatív stresszel szemben. A benne található A-vitamin-előanyagok hozzájárulhatnak a bőr természetes megújulásához és az egyenletesebb bőrtónushoz. Mértékkel fogyasztva a tudatos étrend részeként belülről is támogathatja a frissebb, ragyogóbb megjelenést. Nemcsak az aszalt sárgabarack jó ehhez a recepthez, mással is helyettesítheted, de vigyázz, mert nem minden aszalt gyümölcs egészséges!

Aszalt gyümölcsökkel töltött pulykatekercs recept

Hozzávalók(4 személyre):

60 dkg pulykamellfilé

15 dkg aszalt sárgabarack

10-16 dkg aszalt füge

5 dkg aszalt vörös áfonya

8 szelet fekete-erdei sonka

2 camembert sajt

zsiradék

só

bors

Elkészítés:

1. Négy nagy szeletre vágjuk a pulykamellet. Bedörzsöljük sóval és borssal, és hagyjuk így állni 20 percet.

2. Közben az aszalt gyümölcsöket és a camembert sajtot apró kockákra vágjuk, és összekeverjük egymással.

3. Kiterítünk egy vastag alufóliát, lekenjük olvasztott zsiradékkal, és ráfektetjük az egyik pulykamellszeletet. Arra rakunk két vékony szelet sonkát, megszórjuk az aszalt gyümölcsös-sajtos keverék negyedével, és felcsavarjuk az alufólia segítségével. A fólia két végét szaloncukorszerűen megtekerjük, így kapunk szép, szoros tekercseket. Ugyanezt megcsináljuk a maradék három hússzelettel és a töltelékkel.

4. A tekercseket beletesszük egy tepsibe, és 180 fokos sütőben 30 percen át pároljuk. Kicsomagoljuk, felemeljük a sütő hőmérsékletét 200 fokra, és megpirítjuk a húsok tetejét. Hagyjuk állni legalább negyedórát, majd vastag szeletekre vágva tálaljuk.

Válassz olyan ételeket, amik nemcsak az éhségérzetünket csillapítják, hanem belülről is táplálnak bennünket.

