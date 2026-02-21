Nem Karl Lagerfeld macskája az egyetlen milliárdos: ezek az állatok is dúskálnak a pénzben

Méghogy a Macskarisztokraták fikció csupán! A bájos Disney-mesében – mely hamarosan élőszereplős változattal örvendezteti meg (?) a nézőket – egy gazdag nő szeretett macskáira hagyja vagyonát. Azt hittük, hogy csak a filmvászon van ilyen, erre kiderül, hogy a Chanel divatház néhai feje is így tett. Most, hogy futótűzként terjedt a hír, hogy Karl Lagerfeld macskájára hagyta örökségét, utánajártunk, melyek a világ leggazdagabb állatai.
Vagyonos állatok
- A legtöbb házi kedvenc öröklés útján szerzi vagyonát, egyesek pedig szponzorációból.
- A leggazdagabb állatok vagyonát jellemzően pénzügyi alapok kezelik.
- Magyar törvények szerint nem hagyatjuk házi kedvencünkre a vagyonunkat.
Milyen az, amikor egy állat vagyont kezel?
Ahhoz, hogy egy állat vagyont örököljön, speciális jogi környezet kell. Ez olyan országokban lehetséges, ahol a házi kedvenceket „érző lényként”, vagy „családtagként” ismerik el. Ilyen országok például az Egyesült Államok, a német ajkú államok, Spanyolország, Egyesült Királyság, valamint Franciaország, ezért tudott Karl Lagerfeld a macskájára is tetemes vagyont hagyni, bár a végrendeletet most megtámadták.
Ilyenkor a házi kedvenc vagyonát ún. állat-trösztök kezelik, akik forgatják a pénzt, emellett a jólétéről is gondoskodnak. Utóbbihoz jellemzően részletes utasítást ad a gazdi.
Miután a vagyonos kedvenc elpusztul, az örökség jellemzően ezekre a trösztökre, vagy meghatározott személyekre száll tovább.
Állati öröklés és a magyar jog
Aki azt tervezte, hogy halála után pulijára vagy cirmosára hagyja összekuporgatott vagyonát, van számára egy rossz hírünk. Ugyanis a magyar polgárjog szerint vagyont kizárólag természetes személy, vagy jogi személy (pl. alapítvány, cég) örökölhet. Az állat jószágnak, tulajdonnak minősül, ha valaki mégis örökösnek nevezi meg, a dokumentum érvénytelennek minősül.
Ha azt akarjuk, hogy kisállatunkról élete végig gondoskodjanak, az örökségi nyilatkozatba kell egy olyan kitételt írni, mely tartalmazza, hogy az örökös a jószág élete végig köteles róla gondoskodni.
Az 5 leggazdagabb állat a világon
A lista meglepően sok tagja saját maga dolgozott meg csinos vagyonáért
Gigoo, a tyúk
Becsült vagyona: 15 millió dollár (~ 4,8 mrd forint)
Ez az angol tyúk megfogta az isten lábát, tulajdonosa ugyanis, Miles Balckwell mintegy 15 millió dollárt hagyott rá. Tulajdonosa vidéki birtokán ritka csirkék mellett birkákat is nevelt, Gigoo maga egy scots dumpy. Mióta a világ leggazdagabb szárnyasa lett, egy egész csapat gondoskodik fejedelmi életmódjáról, életét egy speciális ólban tengeti. Hozzá kell tenni, hogy Blackwell rengeteg pénzt hagyott jótékonysági szervezetekre is.
Olivia Benson, a macska
Becsült vagyona: 97 millió dollár (~ 31, 2 mrd forint)
Taylor Swift lógófülő macskája a keményen dolgozó nepo baby-k táborát erősítik. Az énekesnő minden földi jóval elárasztja kedvencét, ám a doromboló szőrgombolyag nem heverészéssel tölti napjait. Saját Instagram-oldalával kedvelt influenszer, gyakran szerepel gazdija klipjeiben, saját kollekciót dobtak piacra a nevében, de még reklámkampányokban is szerepelt. Így sikerült szert tennie 97 millió dollárra, ami talán elég lesz macskaeledelre.
Tardar Sauce (Grumpy Cat)
Becsült vagyona: 99 millió dollár (~ 31,9 mrd forint)
A Redditen mémé vált Tardar Sauce, ismertebb nevén Grumpy Cat csinos kis vagyont kerekített internetes hírnevéből. Ugyanis a különböző szponzori szerződésekből és merch-eladásokból a becslések szerint mintegy 99 millió dollárt csinált. Szomorú tény, hogy 2019-ben örök vadászmezőkre távozott.
Nala, a macska
Becsült vagyona: 100 millió dollár (32,2 mrd forint)
Listánk másik macska-influenszere még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a legtöbb követővel rendelkező állat, hisz Instagramon nem kevesebb, mint 4,5 millió ember kíváncsi rá. A nevével fémjelzett prémium macskakaja márka, együttműködések, valamint a merch eladásokból 100 millió ropogós zöldhasút gyűjtött össze.
VI. Gunther, a kutya
Becsült vagyona: 500 millió dollár (~ 161,1 mrd forint)
Ez a németjuhász egy dinasztia sarja, hisz először nagyapja örökölt 80 millió dollárt, még 1992-ben egy német grófnőtől. Amikor az eb a Gunther Corporationön keresztül megörökölte a tetemes összeget, a cég ügyes ingatlanbefektetésekkel mintegy ötszörösére növelte vagyonát. A kutya pénzügyi bravúrjairól pedig még a Netflix is készített egy dokumentumfilm-sorozatot Gunther’s Millions címmel.
Állati nagy vagyonok
Ahogy láthattuk, a világ leggazdagabb állatai örökösként főleg jelképes szerepet töltenek be. Inkább tekinthetők az adott ország sajátos jogi berendezkedéséből fakadó anomáliának, mint valódi tulajdonosnak.
