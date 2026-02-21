Nem Karl Lagerfeld macskája az egyetlen milliárdos: ezek az állatok is dúskálnak a pénzben

Méghogy a Macskarisztokraták fikció csupán! A bájos Disney-mesében – mely hamarosan élőszereplős változattal örvendezteti meg (?) a nézőket – egy gazdag nő szeretett macskáira hagyja vagyonát. Azt hittük, hogy csak a filmvászon van ilyen, erre kiderül, hogy a Chanel divatház néhai feje is így tett. Most, hogy futótűzként terjedt a hír, hogy Karl Lagerfeld macskájára hagyta örökségét, utánajártunk, melyek a világ leggazdagabb állatai.

A leggazdagabb állatok milliárdok felett uralkodnak, ahogy Karl Lagerfeld macskája is

Forrás: picture alliance/Getty Images

Vagyonos állatok A legtöbb házi kedvenc öröklés útján szerzi vagyonát, egyesek pedig szponzorációból.

A leggazdagabb állatok vagyonát jellemzően pénzügyi alapok kezelik.

Magyar törvények szerint nem hagyatjuk házi kedvencünkre a vagyonunkat.

Milyen az, amikor egy állat vagyont kezel?

Ahhoz, hogy egy állat vagyont örököljön, speciális jogi környezet kell. Ez olyan országokban lehetséges, ahol a házi kedvenceket „érző lényként”, vagy „családtagként” ismerik el. Ilyen országok például az Egyesült Államok, a német ajkú államok, Spanyolország, Egyesült Királyság, valamint Franciaország, ezért tudott Karl Lagerfeld a macskájára is tetemes vagyont hagyni, bár a végrendeletet most megtámadták.

Ilyenkor a házi kedvenc vagyonát ún. állat-trösztök kezelik, akik forgatják a pénzt, emellett a jólétéről is gondoskodnak. Utóbbihoz jellemzően részletes utasítást ad a gazdi.

Miután a vagyonos kedvenc elpusztul, az örökség jellemzően ezekre a trösztökre, vagy meghatározott személyekre száll tovább.

Állati öröklés és a magyar jog

Aki azt tervezte, hogy halála után pulijára vagy cirmosára hagyja összekuporgatott vagyonát, van számára egy rossz hírünk. Ugyanis a magyar polgárjog szerint vagyont kizárólag természetes személy, vagy jogi személy (pl. alapítvány, cég) örökölhet. Az állat jószágnak, tulajdonnak minősül, ha valaki mégis örökösnek nevezi meg, a dokumentum érvénytelennek minősül.

Ha azt akarjuk, hogy kisállatunkról élete végig gondoskodjanak, az örökségi nyilatkozatba kell egy olyan kitételt írni, mely tartalmazza, hogy az örökös a jószág élete végig köteles róla gondoskodni.

Az 5 leggazdagabb állat a világon

A lista meglepően sok tagja saját maga dolgozott meg csinos vagyonáért