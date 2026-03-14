2026. márc. 14., szombat

Diétás kóla a körmeiden: az új manikűrőrület felpezsdíti a kezeidet

Nagy Kata
2026.03.14.
A szezon legújabb trendje tökéletesen bebizonyítja, hogy inspirációt bárhonnan lehet meríteni – akár még egy szénsavas italból is! A csillogó, buborékos hatású kólamanikűr már most uralja a közösségi médiát, ráadásul otthon is pofonegyszerűen elkészíthető!

A TikTok új kedvence a kólamanikűr, ami egy ikonikus üdítőből merített inspirációt a maga sötétségével és csillogásával, ami buborékszerűen jelenik meg a körmön. Ez a trend egyszerre minimalista, egyszerre feltűnő, és egyszerre praktikus!

Kólamanikűr női kézen
A kólamanikűr egyszerre vagány és elegáns. 
Forrás: @brushedbyb_/Instagram

Az it girlök új kedvence a különleges kólamanikűr

  • 2026 egyik legváratlanabb, mégis legtrendibb manikűrje a kólamanikűr. 
  • A legjellegzetesebb Diet Coke körmök sötétbarna vagy fekete alapon, mikrocsillámmal díszítettek, de a macskaszem és a teknőspáncél minták is népszerűek.

A szépségtrendek a világ legkülönbözőbb helyeiről nyerik az inspirációt: olykor a japán gasztronómiából, mint a wasabiköröm esetében, máskor a filmek világából (lásd: dalmata körömtrend), de a divat is megihlette már jó párszor, most pedig úgy tűnik, az üdítőitalok a sorosak. A szezon legfrissebb meglepetése ugyanis a kólamanikűr, ami egyszerre nosztalgikus, vagány és meglepően elegáns, ezért pillanatok alatt bekerült a körmös inspirációk toplistájába. 

A manikűr alapja a mély, sötét színvilág: klasszikus fekete, vagy nagyon sötét barna lakkal indít, amit apró csillámokkal, krómfénnyel vagy mágneses macskaszem hatással tehetsz izgalmassá. A végeredmény pedig egy olyan felület, ami az üdítő szénsavas csillogását idézi: mintha a körmökben kóla pezsegne. 

Ennek a trendnek nem csak egy arca van: istenien mutat pirossal, mély bordóval is, de akár a mintákat vagy a pop-art figurákat is elbírja. 

Nem kérdés hát, hogy a következő it girl-kiegészítő a kólamanikűr lesz, ami pont olyan sötét és pezsgő, mint a kedvenc diétás üdítőd és az eredmény legalább olyan sikkes, mint amennyire szórakoztató. 

A legjobb pedig, hogy otthon is könnyedén elkészítheted magadnak: elég egy kontrasztos fekete vagy barna mikrocsillámos körömlakk, amit megbolondíthatsz bársonyos vagy macskaszemes fedőréteggel, sőt, akár az auróraeffektust is kipróbálhatod, ha egy világosabb barna árnyalatot nyomsz a körmöd közepére.

 A lényeg, hogy engedd el a fantáziád, kísérletezz, majd gyönyörködj az extrém, mégis mindenhez passzoló manikűrödben. 

Ha szívesen olvasnál még körömtrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Epermáz, szívecskék és cuki pöttyök: a legtrendibb Valentin-napi körmök, amikbe azonnal szerelmes leszel

Jön az év legromantikusabb napja és vele a friss körömtrendek is, amik nem a giccsről, hanem a játékosságról és az eleganciáról szólnak. Kattints a legcsábítóbb Valentin-napi körmökért!

2025 telének legújabb körömtrendje a levendulatej-dizájn

Íme a szezon legújabb téli körömszín! 2025 új körömtrendje a levendulatej fantázianévre hallgató pasztelles lila köröm. Mindegy, hogy műköröm vagy géllakk, ez a dizájn mindenkin jól áll!

Ezek a játékosan hódító körömtrendek visszahoznak az életbe

Ezeket a körmöket és februári körömmintákat kéri most mindenki.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu