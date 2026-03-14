Diétás kóla a körmeiden: az új manikűrőrület felpezsdíti a kezeidet

A TikTok új kedvence a kólamanikűr, ami egy ikonikus üdítőből merített inspirációt a maga sötétségével és csillogásával, ami buborékszerűen jelenik meg a körmön. Ez a trend egyszerre minimalista, egyszerre feltűnő, és egyszerre praktikus!

A kólamanikűr egyszerre vagány és elegáns.

Az it girlök új kedvence a különleges kólamanikűr 2026 egyik legváratlanabb, mégis legtrendibb manikűrje a kólamanikűr.

A legjellegzetesebb Diet Coke körmök sötétbarna vagy fekete alapon, mikrocsillámmal díszítettek, de a macskaszem és a teknőspáncél minták is népszerűek.

A szépségtrendek a világ legkülönbözőbb helyeiről nyerik az inspirációt: olykor a japán gasztronómiából, mint a wasabiköröm esetében, máskor a filmek világából (lásd: dalmata körömtrend), de a divat is megihlette már jó párszor, most pedig úgy tűnik, az üdítőitalok a sorosak. A szezon legfrissebb meglepetése ugyanis a kólamanikűr, ami egyszerre nosztalgikus, vagány és meglepően elegáns, ezért pillanatok alatt bekerült a körmös inspirációk toplistájába.

A manikűr alapja a mély, sötét színvilág: klasszikus fekete, vagy nagyon sötét barna lakkal indít, amit apró csillámokkal, krómfénnyel vagy mágneses macskaszem hatással tehetsz izgalmassá. A végeredmény pedig egy olyan felület, ami az üdítő szénsavas csillogását idézi: mintha a körmökben kóla pezsegne.

Ennek a trendnek nem csak egy arca van: istenien mutat pirossal, mély bordóval is, de akár a mintákat vagy a pop-art figurákat is elbírja.

Nem kérdés hát, hogy a következő it girl-kiegészítő a kólamanikűr lesz, ami pont olyan sötét és pezsgő, mint a kedvenc diétás üdítőd és az eredmény legalább olyan sikkes, mint amennyire szórakoztató.

A legjobb pedig, hogy otthon is könnyedén elkészítheted magadnak: elég egy kontrasztos fekete vagy barna mikrocsillámos körömlakk, amit megbolondíthatsz bársonyos vagy macskaszemes fedőréteggel, sőt, akár az auróraeffektust is kipróbálhatod, ha egy világosabb barna árnyalatot nyomsz a körmöd közepére.

A lényeg, hogy engedd el a fantáziád, kísérletezz, majd gyönyörködj az extrém, mégis mindenhez passzoló manikűrödben.