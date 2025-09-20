Nők, akik túl csúnyák voltak Hollywoodhoz, mégis megcsinálták

A hollywoodi álomgyár nemcsak a tehetségeiről híres, hanem a külsőségekről is hírhedt. A színésznők számára a szépségideál gyakran nagyobb akadály, mint kamera előtt szerepelni. Mégis vannak sztárok, akik makacsul nemet mondtak erre az elvárásra. Ők nem kértek a klisékből, és bebizonyították, hogy a tehetség nem arckarakter vagy konfekcióméret kérdése.
Hollywood sokáig azt sulykolta, hogy a sikerhez tökéletes külső kell. De ezek a hírességek rácáfoltak erre: a csúnya színésznők címkéje helyett ma már elismeréssel és rajongással beszélünk róluk. Sztárok, többszöri díjazottak, pedig egy hajszálon múlt, hogy kitartásuk megszakadjon, és egy elfogult rendező vagy épp a családjuk lesodorja őket a színészi pályáról.
Meryl Streep karrierjének egyik legmegalázóbb momentuma egy korai meghallgatáshoz kötődik. A King Kong női főszerepéért zajló castingon Dino De Laurentiis producer azt mondta róla olaszul, hogy „túl csúnya” a szerephez. Amit azonban a férfi nem tudott, hogy Meryl beszél olaszul. A színésznő visszavágott, és inkább olyan rendezőket keresett, akik a tehetségét értékelték. Ma három Oscar-díj és tucatnyi ikonikus szerep — köztük Az ördög Pradát visel, a Mamma Mia! és a Kramer kontra Kramer — bizonyítja, hogy jól döntött.
Sophia Loren maga az olasz filmművészet szépségideálja, pedig karrierje elején többen is plasztikai műtétet javasoltak neki. Orrát és ajkait kellett volna javíttatnia, de ő csak ennyit mondott: „Semmi sem tesz egy nőt olyan széppé, mint a saját meggyőződése, hogy gyönyörű.” És milyen igaza volt!
Kat Dennings sokáig csak visszautasításokkal találkozott. A producerek szerint javítani kellett volna a fogsorán, a frizuráján, a testsúlyán – sőt, még a bőrszínét is kritizálták. Ő viszont nem változott meg, csak türelmes volt, és végül befutott. A Thor-filmek sztárja ma már milliók kedvence, tehetségét pedig Mike Flanagan minisorozataiban mutatta meg igazán.
Barbra Streisand sokak szerint nem felelt meg a hollywoodi szépségideálnak – sem fiatalon, sem a karrierje során. Jellegzetes orra és szokatlan arcvonásai miatt gyerekkorától kezdve cikizték, de ő sosem hagyta magát letörni. Tehetsége és kitartása a Broadway-ről egészen a mozitörténelemig repítette. A többszörös Oscar- és Grammy-díjas művésznő leszámolt a csúnya színésznők bélyegével.
Winona Rydert egy meghallgatáson konkrétan félbeszakította a rendező, és közölte: nem elég csinos. A legtöbb ember valószínűleg összetört volna, ő viszont visszatért, és olyan filmek főszereplőjeként aratott sikert, mint a Beetlejuice, az Ollókezű Edward vagy a Stranger Things.
A Harry Potter legendás McGalagony professzora, Maggie Smith már gyerekként is hallgathatta a megjegyzéseket: ezzel az arccal sosem lesz belőle színésznő. A családja sem biztatta. De ő hitt magában, és kétszeres Oscar-, többszörös BAFTA-, Emmy- és Golden Globe-díjas sztárrá vált. Életútját, ami sajnálatos módon tavaly szeptemberben véget ért, még a brit királyi család is elismerte: 1990-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte.
Kate Winslet drámatanára azt mondta neki: olyan szerepeket keressen, ahol kövér és jelentéktelen lányokat keresnek, mert csak azokra a szerepekre van esélye. Nos, az a tanár ma biztosan nem dicsekszik ezzel a jóslattal. A kislány Kate Winslet ugyanis nem tört meg, azóta pedig Titanic-hősnő, Oscar- és Golden Globe-díjas filmsztár és egy egész generáció példaképe.
Mindenki Dr. Szöszije, Reese Witherspoon egy meghallgatáson hallotta meg, amint a folyosón épp róla beszélnek: „nem elég magas, nem elég csinos”. Ő viszont nem adta fel, és ma az egyik legsikeresebb hollywoodi színésznő, akit mindenki a bája és kedvessége miatt szeret.
