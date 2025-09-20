Nők, akik túl csúnyák voltak Hollywoodhoz, mégis megcsinálták

A hollywoodi álomgyár nemcsak a tehetségeiről híres, hanem a külsőségekről is hírhedt. A színésznők számára a szépségideál gyakran nagyobb akadály, mint kamera előtt szerepelni. Mégis vannak sztárok, akik makacsul nemet mondtak erre az elvárásra. Ők nem kértek a klisékből, és bebizonyították, hogy a tehetség nem arckarakter vagy konfekcióméret kérdése.

Hollywood betette őket a csúnya színésznők fiókjába, de ők mégis sztárrá váltak.

Forrás: Getty/Northfoto

„Csúnya” sztárok, akik bebizonyították: a szépségideál változik, tehetség örök

Hollywood sokáig azt sulykolta, hogy a sikerhez tökéletes külső kell. De ezek a hírességek rácáfoltak erre: a csúnya színésznők címkéje helyett ma már elismeréssel és rajongással beszélünk róluk. Sztárok, többszöri díjazottak, pedig egy hajszálon múlt, hogy kitartásuk megszakadjon, és egy elfogult rendező vagy épp a családjuk lesodorja őket a színészi pályáról.

Meryl Streep nem volt elég szép King Konghoz

Meryl Streep maga az elegancia és a kifinomult szépség

Forrás: Getty Images

Meryl Streep karrierjének egyik legmegalázóbb momentuma egy korai meghallgatáshoz kötődik. A King Kong női főszerepéért zajló castingon Dino De Laurentiis producer azt mondta róla olaszul, hogy „túl csúnya” a szerephez. Amit azonban a férfi nem tudott, hogy Meryl beszél olaszul. A színésznő visszavágott, és inkább olyan rendezőket keresett, akik a tehetségét értékelték. Ma három Oscar-díj és tucatnyi ikonikus szerep — köztük Az ördög Pradát visel, a Mamma Mia! és a Kramer kontra Kramer — bizonyítja, hogy jól döntött.

Sophia Loren, aki nemet mondott a plasztikára

Tehetségén túl, Sophia Loren különleges arcának és kisugárzásának köszönheti színésznői karrierjét

Forrás: Northfoto

Sophia Loren maga az olasz filmművészet szépségideálja, pedig karrierje elején többen is plasztikai műtétet javasoltak neki. Orrát és ajkait kellett volna javíttatnia, de ő csak ennyit mondott: „Semmi sem tesz egy nőt olyan széppé, mint a saját meggyőződése, hogy gyönyörű.” És milyen igaza volt!

Kat Dennings - A fogai, a haja, a bőre, semmi sem volt elég jó

Kat Dennings színésznő hosszú ideig küzdött azért, hogy Hollywood elfogadja testalkatát

Forrás: Getty Images North America

Kat Dennings sokáig csak visszautasításokkal találkozott. A producerek szerint javítani kellett volna a fogsorán, a frizuráján, a testsúlyán – sőt, még a bőrszínét is kritizálták. Ő viszont nem változott meg, csak türelmes volt, és végül befutott. A Thor-filmek sztárja ma már milliók kedvence, tehetségét pedig Mike Flanagan minisorozataiban mutatta meg igazán.