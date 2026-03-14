2026. márc. 14., szombat

Az AI elárulta, hogy néznének ki a szereplők, ha A Bridgerton család a ’90-es évek Amerikájában játszódna – VIDEÓ

A Bridgerton család – Sophie és Benedict
Ha van valami, amit a sorozatnál is jobban kedvelünk, akkor az az AI – persze csak a szórakoztató oldala, vagyis a „hogyan nézne ki a kedvenc karakterünk” és a „mi lett volna, ha egészen más irányt vesz egy-egy cselekmény” témájú videók. Most két legyet üthetsz egy csapásra! Megmutatjuk, milyen lenne A Bridgerton család, ha a régenskori Anglia helyett a ’90-es évek Amerikájában játszódna.

Intrikák, szerelem, erotika, dac, család és rengeteg szenvedély – ezek miatt imádjuk A Bridgerton családot. Na meg persze azért, mert élünk-halunk a kosztümös-romantikus filmekért és sorozatokért. De mi van akkor, ha a szexi, buggyos ingből kibújtatjuk a kedvenc Bridgerton fiúnkat, a lányok estélyi ruháit pedig betesszük egy képzeletbeli szekrénybe, és helyette az imádott ’90-es évek érájába tesszük be a szereplőket? Nem is kell sokáig használnod a fantáziád, az AI válaszol neked!

A Bridgerton család, a sorozat ami élteti a kosztümös szenvedély lángját

A Bridgerton családra és azok szereplőire remekül passzol a „szeretlek is, meg nem is” dalszöveg. Hiszen 2020 óta imádjuk a sorozatot, az új évadok viszont okoztak némi csalódást. A harmadik évadban Colin még csak-csak elvarázsolt minket (de valljuk be, igazából szinte csak a lovaskocsis jelenet miatt lett így), a negyedik évadban viszont egyáltalán nem tudtunk beleszeretni Benedictbe. De attól még kitartóan várjuk az ötödik évad érkezését, ami a pletykák szerint a vártnál korábban jön, sőt, lehet, hogy régi és nem várt karakterek is újra felbukkannak a franchise-ban!

A negyedik évadnak viszont vége, az ötödik pedig még nagyon messze van. A kosztümös szenvedély lángja pedig kezd kihunyni – legalábbis egy időre. De ha nem akarod végleg elfújni a Bridgerton-gyertyát, akkor csekkold le ezt az AI-videót, ami egészen más keretbe foglalja a történetet!

Azt már láttuk, hogy a mesterséges intelligencia szerint hogy néznének ki a Jóbarátok szereplői gyerekként, vagy hogy milyen lett volna az Alkonyat, ha a ’70-es évek fantasyköntösébe bújtatnánk a sztorit. Most A Briderton család szereplőit láthatjuk kicsit másképp: a régenskori brit elit tagjai Londonból átrepültek a ’90-es évek Amerikájába! A sorozat szereplői most rapperekként, Jóbarátokként és persze Baywatch vízimentőiként tűnnek fel ebben a verzióban.

A mai fejlett technológiával szinte bármit le lehet generáltatni mesterséges intelligenciával. Ezt persze lehet jó célra is használni vagy csak szimplán szórakoztatás okán elkészíteni. Az biztos, hogy a kedvenc kosztümös sorozatunk szereplői egészen másképp néznének ki a ’90-es évek Amerikájában. És bár felettébb szórakoztatóak az ilyen videók, azért mi maradnánk a kosztümös verziónál, hiszen abba szerettünk bele!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu