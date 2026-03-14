Az ír fenegyerek, aki senkit nem kímél: ő Conan O'Brien, az Oscar-gála házigazdája

A 2025-ös debütálása után – ami az elmúlt öt év legjobb nézettségét hozta – a szervezők úgy határoztak, hogy nem kísérleteznek tovább, és újra ráosztják a 98. gála porondmesteri szerepét. A recept változatlan: Raj Kapoor és Katy Mullan producerek maradnak a fedélzeten, Conan O'Brien pedig ígérete szerint addig marad a színpadon, amíg Adrien Brody be nem fejezi a köszönőbeszédét.

Elizabeth Ann Powel és Conan O'Brien, a 98. Oscar-gála házigazdája a Children's Defense Fund támogatói estjén.

Ki az a Conan O'Brien? Honnan jött az Oscar házigazdája?

Miért ő vezeti az Oscar-gálát?

Egyszerre infantilis és intelligens humor jellemző rá.

Ő maga a Dolby Theatre falai közé szorult ír temperamentum.

Garantáltan emlékezetes nyitómonológjait a sztárok nem teszik zsebre.

Conan O'Brien a Harvardon polírozott, mindig sziporkázó elméjével már a kezdetekkor, a forradalminak számító Simpson család forgatókönyveivel is bizonyította, hogy a humorból is le tudott volna diplomázni. Méghozzá ugyan úgy summa cum laude végzettséggel, mint amerikai történelemből, amin eredetileg végzett. Nemcsak a késő esti talk show-k világát hódította meg, hanem egy olyan lojális rajongótábort épített maga köré, amely még a legnagyobb televíziós botrányok idején is tűzbe ment érte. Egy biztos: amíg ő vezeti a 98. Oscar-díjátadót, addig egy pillanatra sem fogunk unatkozni. De ki is ő, és mi a titka ennek a több mint 190 centis, örökmozgó jelenségnek, aki évtizedek óta a csúcson van?

A rendőrségi botránytól a diplomaosztóig

Conan Massachusettsben nőtt fel és már gyerekkorában a komédia és a viccek szerelmese lett. A Harvardon végzett, ahol a legendás Harvard Lampoon vicclap elnökeként és provokátorként tevékenykedett. Imádta a csínytevéseket és ő volt az az ember, aki elhitette a rendőrséggel, hogy egy illegális útfelújítás zajlik a város közepén, miközben ő a távolból figyelte az eseményeket, ahogy a zsaruk lekapcsolják a valódi munkásokat. Egyszerre intelligens és végtelenül infantilis humora miatt akarja mindenki látni a képernyőn, hiszen sosem tudhatod, mikor húz elő egy újabb váratlan trükköt a tarsolyából. Így már több, mint érthető, hogyan írhatta meg mindenki kedvenc sárga családjának, a Simpson családnak a legviccesebb pillanatait.