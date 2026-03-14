Az ír fenegyerek, aki senkit nem kímél: ő Conan O'Brien, az Oscar-gála házigazdája

A 2025-ös debütálása után – ami az elmúlt öt év legjobb nézettségét hozta – a szervezők úgy határoztak, hogy nem kísérleteznek tovább, és újra ráosztják a 98. gála porondmesteri szerepét. A recept változatlan: Raj Kapoor és Katy Mullan producerek maradnak a fedélzeten, Conan O'Brien pedig ígérete szerint addig marad a színpadon, amíg Adrien Brody be nem fejezi a köszönőbeszédét.
Egyszerre infantilis és intelligens humor jellemző rá.
- Ő maga a Dolby Theatre falai közé szorult ír temperamentum.
- Garantáltan emlékezetes nyitómonológjait a sztárok nem teszik zsebre.
Conan O'Brien a Harvardon polírozott, mindig sziporkázó elméjével már a kezdetekkor, a forradalminak számító Simpson család forgatókönyveivel is bizonyította, hogy a humorból is le tudott volna diplomázni. Méghozzá ugyan úgy summa cum laude végzettséggel, mint amerikai történelemből, amin eredetileg végzett. Nemcsak a késő esti talk show-k világát hódította meg, hanem egy olyan lojális rajongótábort épített maga köré, amely még a legnagyobb televíziós botrányok idején is tűzbe ment érte. Egy biztos: amíg ő vezeti a 98. Oscar-díjátadót, addig egy pillanatra sem fogunk unatkozni. De ki is ő, és mi a titka ennek a több mint 190 centis, örökmozgó jelenségnek, aki évtizedek óta a csúcson van?
A rendőrségi botránytól a diplomaosztóig
Conan Massachusettsben nőtt fel és már gyerekkorában a komédia és a viccek szerelmese lett. A Harvardon végzett, ahol a legendás Harvard Lampoon vicclap elnökeként és provokátorként tevékenykedett. Imádta a csínytevéseket és ő volt az az ember, aki elhitette a rendőrséggel, hogy egy illegális útfelújítás zajlik a város közepén, miközben ő a távolból figyelte az eseményeket, ahogy a zsaruk lekapcsolják a valódi munkásokat. Egyszerre intelligens és végtelenül infantilis humora miatt akarja mindenki látni a képernyőn, hiszen sosem tudhatod, mikor húz elő egy újabb váratlan trükköt a tarsolyából. Így már több, mint érthető, hogyan írhatta meg mindenki kedvenc sárga családjának, a Simpson családnak a legviccesebb pillanatait.
A késő esti sávtól az örökkévalóságig
A médiás karrierje az HBO-nál kezdődött háttérmunkásként. Az igazi nagy dobás a Saturday Night Live volt, ahol olyan színészeknek adhatott szavakat a szájába, mint Mike Myers. Aztán jött az a bizonyos 1993-as év, amikor David Letterman (aki nemrég nyugdíjba is vonult) otthagyta az NBC-t, és kerestek valakit a helyére. Jelentkezett a pozícióra és nagy szerencséjére végül őt választották. Bár a karrierje során volt egy-két rázósabb kanyar, de O'Brien mindig talpra állt, mint a kejfeljancsi. 16 évnyi késő esti műsorvezetés és egy évtizednyi kábeltévés szárnyalás után a podcastvilág császára lett a Conan O'Brien Needs a Friend című műsorával, ahol adásról adásra bizonyítja, hogy még mindig ő a legviccesebb ember a szobában. E tulajdonsága miatt lett minden idők egyik legjobb Oscar házigazdája a filmtörténetben.
A Conen-gate, amely majdnem derékbe törte a karrierjét
Bár a karrierje exponenciális sikerszériának tűnik, a Conan-gate majdnem romba döntötte azt. A szerződése szerint c helyére érkezett volna a Tonight showba, de az NBC vezetése úgy döntött, hogy mégis csak tovább foglalkoztatja Leno-t, akinek adtak egy másik műsort. Miután Conan 2009-ben végre megkapta a vágyott Tonight Show-t, az elődjét áttették a 10 órás sávba, ahol hatalmasat bukott. Ennek ellenére Leno-t tovább akarták foglalkoztatni, és azt a zseniális ötletet találták ki, hogy eltolják Conant éjfél utánra, hogy Leno visszakaphassa a korábbi sávját. Conan persze nem hagyta magát, és inkább felmondott, de tette mindezt olyan stílusosan, hogy egy egész mozgalom alakult ki mellette „Team Coco” néven, végül pedig egy szemtelenül nagy összegű, 45 millió dolláros csekkel a zsebében sétált ki a stúdióból, miközben a fél világ a gonosz Lenón és a szerencsétlenkedő tv-csatornán röhögött.
Modernkori hős
Conan évek óta a Children's Defense Fund és a St. Jude Children's Research Hospital elkötelezett támogatója, amit nem szeret nagy dobra verni. Hatalmas összegekkel segíti a rákos gyermekek gyógyítását és a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását. Sőt, barátja, a botrányhős Seth Rogen Hilarity for Charity nevű alapítványán keresztül az Alzheimer-kór elleni kutatásokat is aktívan szponzorálja, mert bár hisz abban, hogy a nevetés a legjobb orvosság, de azért van esély, hogy nem mindenre.
Egy családi dráma árnyéka és az Oscar-gála
Bár a szakmai élete sikerektől hangos, 2024-ben egy szívszorító tragédián ment keresztül, amikor minkét szülőjét mindössze három nap különbséggel veszítette el. Lehet, ezért is volt annyira maróan gúnyos néha a humora a 97. Oscar-gálán. 2026. március 15-én ismét kiáll a Dolby Theatre színpadára, hogy felkonferálja a jelölteket, megdolgoztassa a közönség rekeszizmait és meghökkentse a sztárokat (és persze szép összeget vigyen haza ezért). Tavaly már sikerült felráznia a gála hangulatát, de most majd biztos rátesz még egy lapáttal. Készítsd a popcornt, mert ez a gála minden lesz, csak unalmas nem, és O'Brien garantáltan nem fog finomkodni a hollywoodi nagyágyúkkal sem.
