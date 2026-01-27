Melyik autómárka robbant nagyot már az első évében Magyarországon?

Chery.

Melyik az a márka ahol a család minden tagja megtalálja a számára legmegfelelőbb autót, a városi rohanáshoz, a hétvégi kiruccanáshoz vagy a hosszú nyaraláshoz?

Chery

És melyik márka szeretne a hazai vásárlók kedvence lenni 2026-ban, még szélesebb kínálattal, fejletebb technológiával és jó árakkal?

Chery.

Ritka villámrajt a magyar autópiacon

A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig bírja ezt a tempót.

A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar – és mikor.

Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt. Hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.

Forrás: Grand Automotive Kft.

Nem feltörekvő – már megérkezett

Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.

A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet – hanem egy tudatosan felépített stratégia része.

A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, szigorú emissziós vizsgálatok és modern technológia áll. Nem olcsó trükkök. Nem gyors megoldások. Hanem átgondolt válaszok a mai autózás elvárásaira.

Ez a márka nem elefántcsonttoronyból üzen. A Chery valódi, hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik jó áron szeretnének fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat és 7 év garanciát – kompromisszumok nélkül.

Itt a technológia nem a kiváltságosoké. A modern hibrid rendszerek, az intelligens vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „feláras álmok”, hanem a mindennapok részei. A Chery pontosan azt adja, amire a mai autóvásárlók vágynak: érthető, használható és megfizethető modernitást.

Forrás: Grand Automotive Kft.

Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik

Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.