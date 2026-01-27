Sydney Sweeney melltartókkal aggatta tele a Hollywood feliratot: akciója miatt nagy bajba kerülhet

Sydney Sweeney egy merész reklám kedvéért megmászta a Hollywood feliratot Los Angelesben. A színésznő új fehérneműkollekciója, a Syrn népszerűsítésére készült videó forgatása során állítólag engedély nélkül lépett az ikonikus nevezetesség területére, sőt magára a feliratra is felmászott, ami jogi következményekkel is járhat.
- Sydney Sweeney a Syrn nevű fehérneműkollekcióját reklámozta
- Az akció az éjszaka leple alatt zajlott a Hollywood feliratnál
- A színésznő és csapata felmászott a felirat egyik betűjére
- Melltartókból álló installációt helyeztek el az ikonikus helyszínen
- A forgatáshoz volt engedély, de nem a felirat megmászására
- A Hollywood Kereskedelmi Kamara vizsgálatot indított az ügyben
- Felmerülhet birtokháborítás és rongálás gyanúja
Sydney Sweeney melltartós akciója kiverte a biztosítékot
A TMZ birtokába jutott felvételeken az látható, ahogy a Christy sztárja egy produkciós csapattal az éjszaka leple alatt közelíti meg a Hollywood feliratot. A videón Sydney Sweeney melltartókat visz magával, miközben a stáb fekete sporttáskákat pakol egy furgonba, majd sötét, kanyargós utcákon haladnak felfelé a domboldalon a híres betűk irányába.
A forgatás során Sweeney és csapata felmászott a felirat egyik betűjére, majd több tucat, összefűzött melltartót akasztottak fel rá.
A felvételeken a színésznő láthatóan elégedetten szemléli az eredményt.
Úgy tudni, a kollekció mögött befektetőként Jeff Bezos is szerepel, ami magyarázatot adhat arra, hogy Sweeney miért volt jelen a Bezos–Sanchez esküvőn tavaly nyáron.
Nem volt engedélye
Úgy tudni, Sydney Sweeney produkciós cége rendelkezett ugyan a FilmLA által kiadott forgatási engedéllyel a Hollywood felirat környezetében, ám ez az engedély nem jogosította fel őket arra, hogy magát a feliratot megérintsék vagy megmásszák. Az engedély szigorú feltételekhez volt kötve, amelyek megszegése jogi következményekkel járhat.
A Hollywood felirat tulajdonosa, a Hollywood Kereskedelmi Kamara e-mailben erősítette meg a TMZ-nek, hogy a produkciós céget előzetesen tájékoztatták: nem forgathatják le a feliratot, és az ott készült anyagokat nem használhatják fel a Kamara előzetes jóváhagyása nélkül. A szervezet jelenleg vizsgálja, hogy a forgatás milyen körülmények között zajlott, és hogy a stáb milyen felhatalmazással – ha egyáltalán volt ilyen – jutott be a területre.
A Kamara elnöke a TMZ kérdésére elmondta: a forgatáshoz nem rendelkeztek a szükséges engedélyekkel. Arra a kérdésre azonban nem érkezett egyértelmű válasz, hogy tesznek-e rendőrségi feljelentést birtokháborítás vagy rongálás miatt. A lehetőség mindenesetre továbbra is fennáll, amennyiben a vizsgálat ezt indokolja. A forgatás után egyébként a melltartókat eltávolították a feliratról, azonban 4–5 darab a helyszínen maradt.
