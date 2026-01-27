Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A brit királyi család falai mögött egyre nő a feszültség. Katalin és Kamilla között egyre nagyobb az ellentét, miközben Vilmos herceg és felesége már a trónra lépés előkészületein dolgozik.

Komoly feszültségek feszítik a brit királyi család falait: a bennfentesek szerint Katalin hercegné és Kamilla királyné között egyre élesebb hatalmi harc bontakozik ki, miközben Vilmos herceg és felesége már a trónra lépésük előtti időszakra készülnek.

  • Kamilla ellenséges magatartása miatt a család figyelmeztette: alkalmazkodnia kell Katalinhoz
  • Katalin várhatóan királyné lesz, Kamilla befolyása ettől nagymértékben függ majd
  • A walesi hercegi pár már most a monarchia átalakításán dolgozik
  • Kamilla pánikba esett a saját szerepét illetően, egyre kicsinyesebb és területvédőbb lett
  • A feszültség egy állami banketten csúcsosodott ki, ahol Katalin ritka tiarát viselt
  • Károly király azt szeretné, ha Kamilla a halála után is befolyással bírjon a palotában: hogy ezt biztosítsa, ultimátumot adott Vilmosnak

Egyre nagyobb az ellentét Katalin és Kamilla között 

Úgy hírlik, Kamilla ellenséges viselkedése Katalinnal szemben arra késztette a királyi család több tagját is, hogy figyelmeztessék a királynét: ha nem hajlandó alkalmazkodni az új erőviszonyokhoz, a jövőben könnyen kegyvesztetté válhat. Egy királyi forrás szerint Kamilla hiába tiltakozik, a valóság az, hogy Katalin idővel királyné lesz, és amikor ez megtörténik, Kamilla befolyása, kiváltságai és a mozgástere nagyrészt Katalin döntéseitől fog függeni. A bennfentes úgy fogalmazott: Kamillának előbb-utóbb el kell fogadnia Katalin tekintélyét, még akkor is, ha ez komoly belső ellenállást vált ki belőle – írja a Radar Online.

Vilmos és Katalin már a trónra lépésre készülnek

Az informátor szerint Kamilla egyre nagyobb nyomás alatt van, mivel a walesi hercegi pár már most teljes erővel készül arra, hogy a monarchia működésében változtatásokat vezessenek be, még jóval Vilmos trónra lépése előtt. 

Kamilla állítólag pánikba esett amiatt, hogy milyen szerep jut majd neki az új rendszerben, és ahelyett, hogy együttműködő magatartást tanúsított volna, egyre kicsinyesebb és területvédőbb viselkedést mutat.

A feszültség legutóbb egy állami banketten csúcsosodott ki, ahol a 44 éves Katalin hercegné Viktória királynő ritkán látott, keleti Circlet tiaráját viselte. Udvari források szerint Kamilla rendkívül felháborodott azon, hogy Katalin a figyelem középpontjába került ezzel a választással, és úgy értelmezte a gesztust, mint egy nyílt üzenetet, amely szerinte őt és férjét, Károly királyt is rossz fényben tünteti fel.

Károly király alkut ajánlott Vilmosnak

Egy korábbi értesülés szerint a helyzetet tovább árnyalja, hogy a rákkal küzdő, 77 éves Károly király állítólag olyan rendelkezést hozott, amelyben arra kérte Vilmos herceget, hogy a halála után is biztosítsa Kamilla számára a palota működésének és a királyi pénzügyeknek az irányítását, ezzel is megerősítve felesége jövőbeli szerepét.

Az uralkodó állítólag egyfajta alkuval igyekezett meggyőzni fiát: ha Vilmos teljesíti kívánságait Kamilla védelmében, cserébe szabad kezet kap abban, hogy végleg száműzze öccsét, Harry herceget, valamint Meghant a királyi család köreiből.

Bár Vilmos herceg állítólag beleegyezett az egyezségbe, udvari körökben úgy tartják, hogy türelme véges, és ha Kamilla nem hajlandó elfogadni Katalin növekvő befolyását, a jövőben könyörtelen döntések is születhetnek.

