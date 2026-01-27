Komoly feszültségek feszítik a brit királyi család falait: a bennfentesek szerint Katalin hercegné és Kamilla királyné között egyre élesebb hatalmi harc bontakozik ki, miközben Vilmos herceg és felesége már a trónra lépésük előtti időszakra készülnek.

Úgy hírlik, Katalin és Kamilla hatalmi harca kiéleződött

Forrás: WireImage

Kamilla ellenséges magatartása miatt a család figyelmeztette: alkalmazkodnia kell Katalinhoz

Katalin várhatóan királyné lesz, Kamilla befolyása ettől nagymértékben függ majd

A walesi hercegi pár már most a monarchia átalakításán dolgozik

Kamilla pánikba esett a saját szerepét illetően, egyre kicsinyesebb és területvédőbb lett

A feszültség egy állami banketten csúcsosodott ki, ahol Katalin ritka tiarát viselt

Károly király azt szeretné, ha Kamilla a halála után is befolyással bírjon a palotában: hogy ezt biztosítsa, ultimátumot adott Vilmosnak

Egyre nagyobb az ellentét Katalin és Kamilla között

Úgy hírlik, Kamilla ellenséges viselkedése Katalinnal szemben arra késztette a királyi család több tagját is, hogy figyelmeztessék a királynét: ha nem hajlandó alkalmazkodni az új erőviszonyokhoz, a jövőben könnyen kegyvesztetté válhat. Egy királyi forrás szerint Kamilla hiába tiltakozik, a valóság az, hogy Katalin idővel királyné lesz, és amikor ez megtörténik, Kamilla befolyása, kiváltságai és a mozgástere nagyrészt Katalin döntéseitől fog függeni. A bennfentes úgy fogalmazott: Kamillának előbb-utóbb el kell fogadnia Katalin tekintélyét, még akkor is, ha ez komoly belső ellenállást vált ki belőle – írja a Radar Online.

Vilmos és Katalin már a trónra lépésre készülnek

Az informátor szerint Kamilla egyre nagyobb nyomás alatt van, mivel a walesi hercegi pár már most teljes erővel készül arra, hogy a monarchia működésében változtatásokat vezessenek be, még jóval Vilmos trónra lépése előtt.

Kamilla állítólag pánikba esett amiatt, hogy milyen szerep jut majd neki az új rendszerben, és ahelyett, hogy együttműködő magatartást tanúsított volna, egyre kicsinyesebb és területvédőbb viselkedést mutat.

A feszültség legutóbb egy állami banketten csúcsosodott ki, ahol a 44 éves Katalin hercegné Viktória királynő ritkán látott, keleti Circlet tiaráját viselte. Udvari források szerint Kamilla rendkívül felháborodott azon, hogy Katalin a figyelem középpontjába került ezzel a választással, és úgy értelmezte a gesztust, mint egy nyílt üzenetet, amely szerinte őt és férjét, Károly királyt is rossz fényben tünteti fel.