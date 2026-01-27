Vajon miért tettek ablakot a síremlékre? — Tömegfóbia a viktoriánus korban

Ha bárkinek is kétsége lenne afelől, hogy a viktoriánus kor furcsa volt, akkor itt a bizonyíték. A 19. században az emberek olyan mániákusan rettegtek attól, hogy élve eltemetik őket, hogy a temetést szinte már nem is tekintették végső búcsúnak. Ez a fóbia nem csak a koporsóra, síremlékre, de még a temetések menetére is kihatott. Vajon honnan eredt a tömegpánik?

A viktoriánus korban tömeges fóbia alakult ki az élve eltemetéstől

Forrás: Hulton Archive

Tafofóbia: a viktoriánus tömegpánik históriája

Tafofóbiáról akkor beszélünk, ha valaki abnormális mértékben retteg az élve eltemetéstől. Nem új keletű jelenség ez, a viktoriánus korban valóságos kollektív fóbiája volt ez a társadalomnak, amely a korabeli temetkezési szokásokra is kihatott.

Az, hogy a 19. században ilyen mértékben rettegtek attól, hogy élve temessék el őket, nem volt alaptalan, mivel a fejletlen orvostudomány nehézkesen tudta pontosan megállapítani a halál beálltát.

Ezt a valós félelmet azonban számos szóbeszéd, rémtörténet, városi legenda fűtötte, amiben tetszhalott embereket temettek el, hogy aztán a föld alatt másfél méterrel érje őket a hosszú kínhalál. Ez a fóbia a művészeket megihlette, legismertebb példák erre Edgar Ellen Poeművei közül Az Usher-ház bukása, a Korai temetés, valamint a kevésbé ismert A fekete macska című novella.

A New York Times 1885-ben lehozott egy hírt egy bizonyos Jenkins nevű férfiról, akit exhumálásakor hasra fordulva találtak meg, haja egy része kitépve, a koporsó oldalain pedig kaparásnyomok látszódtak. Anne Hill Carter Lee valamivel szerencsésebb volt, 1804-ben a sekrestyés végül megmentette a korai eltemetéstől, amikor hangokat hallott a halottasládából.

Biztonsági koporsó és ablak: prevenció az élve eltemetés ellen a viktoriánus korban

Ez a tömeges fóbia az élve eltemetéstől olyan mértéket öltött, hogy elkezdtek biztonsági koporsókat kikísérletezni. Az egyik leggyakoribb módszer az volt, hogy egy csengőt szereltek fel a sírra, amelyet az elhunyt lábához vagy kezéhez kötöttek. Ha véletlenül élve temették volna el, csak meg kellett kongatnia a csengőt és a sírásó máris ott is termett.