Nicole Kidman hasonmásával költözött össze a színésznő volt férje, Keith Urban – Videó

Úgy tűnik, Keith Urban nem sok időt adott magának a gyászra a válás után. A countryzenész villámgyorsan továbblépett, és már új életet kezdett jóval fiatalabb párjával, Karley Scott Collinsszal. A történet azonban nemcsak a korkülönbség miatt kelt feltűnést: az új barátnő megszólalásig emlékeztet Nicole Kidmanre, miközben a közös gyerekek egyértelműen az anyjuk oldalára álltak, és elutasítják apjuk új kapcsolatát.

Nicole Kidman és Keith Urban január elején véglegesítették a válásukat.

Forrás: Penske Media

Nicole Kidman exférje új életet kezdett

Keith Urban búslakodás helyett máris összebútorozott a mindössze 26 barátnőjével, Karley Scott Collinsszal. A sztori pikantériája az, hogy az új barátnő pontosan ugyanaz a szőke, vékony jégkirálynő karakter, mint Nicole Kidman, így nem nehéz kitalálni, hogy az 58 éves countryzenésznek milyen nők az esetei!

A közös gyerekek egyébként egyértelműen az anyjuk oldalán állnak és állítólag hallani sem akarnak arról, hogy az apjuk új barátnőjével jópofizzanak. Bár ez a döntés természetesen megviseli Keith Urbant, szeretné megőrizni a jó kapcsolatot a gyermekeivel és tiszteletben tartja az akaratukat még akkor is, ha nem ért velük egyet.

Igazi hollywoodi álompár voltak

A válás híre korábban sokként érte a rajongókat, hiszen Keith Urban és Nicole Kidman hosszú éveken át Hollywood egyik legstabilabbnak hitt párjaként élt a köztudatban. Kapcsolatuk azonban az utóbbi időszakban megromlott, és bár a szakítás részleteiről egyik fél sem beszélt nyilvánosan, a környezetük szerint hónapok óta külön utakon jártak.

Nicole Kidmant felszabadította a válás

A környezetéhez közel állók szerint a történetnek van egy kevésbé látványos, de annál beszédesebb rétege is: Nicole Kidman korábbi kapcsolatában állítólag komoly feszültséget okoztak a színésznő merészebb filmes jelenetei. Úgy hírlik, akkori partnere nehezen viselte a pikáns szerepeket, ami hosszú távon komoly konfliktusforrássá vált kettejük között. Most viszont mintha épp ennek az ellenkezőjére vágyna Kidman: felszabadultságra, önállóságra és arra, hogy ne kelljen magyarázkodnia a munkája miatt.