Narancsbőrpusztító szupervacsi: íme a 25 perces csirkés-zöldséges tészta recepttel

A narancsbőr lassan már a női lét szerves része. Ahogy nem egyik napról a másikra alakul ki, így sajnos el sem tűnik varázsütésre. A jó hír azonban az, hogy tudatos étkezéssel látványosan csökkenthető. Segítünk abban, hogy mit érdemes enned a narancsbőr elleni küzdelemben: a legjobb választás a csirkészöldséges-tészta. Ez a meglepően gyors vacsoraötlet tehát nemcsak finom és egészséges, de még szépít is.
Mit tud a csirkészöldséges-tészta?
- Rostban gazdag, így támogatja az emésztést és csökkenti a puffadást.
- Sovány fehérjetartalmával segíti az esztétikus izomtónus kialakulását.
- Teljes kiőrlésű tésztával készül, tehát nem dobja meg a vércukorszintet.
- Minimális zsiradék, mégis krémes és laktató gyors vacsora.
A narancsbőr kialakulásában több tényező is szerepet játszik, ilyen a genetika, a hormonális hatások és természetesen az életmód. Vannak, akik elfogadják, míg mások szeretnének tőle megszabadulni. Ha te az utóbbi csoportba tartozol, a legjobb helyen jársz. A cellulitmasszázs vagy a narancsbőr elleni torna hatékonyságát nem szabad alábecsülni, de a testmozgás mellett arra is érdemes odafigyelned, hogy mit viszel be a szervezetedbe.
Narancsbőrgyilkos élelmiszerek
A túl sok cukor, finomított szénhidrátok és a rejtett zsírok rontják a keringést és a kötőszövetek állapotát, míg a rostban gazdag zöldségek, a sovány fehérjék és a jó minőségű zsiradékok támogatják a bőr feszességét. Nem koplalni kell, hanem okosan válogatni. Pontosan ezt tudja ez a 25 perces csirkészöldséges-tészta.
A narancsbőr elleni diéta egyik alapszabálya a napi legalább fél kiló zöldség, a megfelelő fehérjebevitel és a stabil vércukorszint. Egy jól összeállított főétel nemcsak laktat, hanem segíti a salaktalanítást és a vízháztartás egyensúlyát is.
Narancsbőrpusztító csirkészöldséges-tészta recepttel
Hozzávalók (4 adag):
- 25 dkg csirkemellfilé
- 20 dkg teljes kiőrlésű tészta
- 25 dkg friss brokkoli
- 80 g hámozott dió
- 1 csokor petrezselyemzöld, apróra vágva
- 2 gerezd fokhagyma, összezúzva
- 100 g reszelt parmezán vagy alacsony zsírtartalmú sajt
- 2 evőkanál olívaolaj
- só, bors ízlés szerint
Elkészítés
Vágd apróra a csirkemellet, majd süsd meg. Közben forralj fel sós vizet a tésztához, a diót pedig 1-2 perc alatt pirítsd meg egy serpenyőben. A házi készítésű pestóhoz turmixold össze a pirított diót, a petrezselymet, a fokhagymát, az olívaolajat, a parmezánt, egy kis sót és borsot, amíg krémes állagot nem kapsz. Egy nagy tálban keverd össze a pestót és a csirkemellet. A tésztát a brokkolival együtt főzd al dente-re. Szűrd le egyben, majd mehet a pestós tálba, hogy alaposan összeforgasd. Azonnal tálald! Jó étvágyat hozzá!
Miért működik a csirkészöldséges-tészta a narancsbőr ellen?
Ez a gyors vacsora egyszerre felel meg a rost-, fehérje- és zöldségbevitel szempontjainak, miközben kerüli a cukrot és a fehérlisztet. Könnyű, mégis laktató, és tökéletes bizonyítéka annak, hogy a narancsbőr elleni diéta nem a lemondásokról, hanem a tudatos élvezetről szól.
