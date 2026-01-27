Narancsbőrpusztító szupervacsi: íme a 25 perces csirkés-zöldséges tészta recepttel

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A narancsbőr nem olyasmi, amit szégyellned kellene, de megértjük, ha szeretnél rajta javítani. Ehhez hoztunk most egy szuper receptet a csirkészöldséges-tészta formájában, ami gyorsan elkészül, és bizony rémálom a cellulit számára.

A narancsbőr lassan már a női lét szerves része. Ahogy nem egyik napról a másikra alakul ki, így sajnos el sem tűnik varázsütésre. A jó hír azonban az, hogy tudatos étkezéssel látványosan csökkenthető. Segítünk abban, hogy mit érdemes enned a narancsbőr elleni küzdelemben: a legjobb választás a csirkészöldséges-tészta. Ez a meglepően gyors vacsoraötlet tehát nemcsak finom és egészséges, de még szépít is.

csirkészöldséges-tészta recepttel a narancsbőr ellen
A csirkészöldséges-tészta remek barátod lesz a narancsbőr elleni harcban.
Forrás: 123.rf.com

 

Mit tud a csirkészöldséges-tészta?

  • Rostban gazdag, így támogatja az emésztést és csökkenti a puffadást.
  • Sovány fehérjetartalmával segíti az esztétikus izomtónus kialakulását.
  • Teljes kiőrlésű tésztával készül, tehát nem dobja meg a vércukorszintet.
  • Minimális zsiradék, mégis krémes és laktató gyors vacsora.

A narancsbőr kialakulásában több tényező is szerepet játszik, ilyen a genetika, a hormonális hatások és természetesen az életmód. Vannak, akik elfogadják, míg mások szeretnének tőle megszabadulni. Ha te az utóbbi csoportba tartozol, a legjobb helyen jársz. A cellulitmasszázs vagy a narancsbőr elleni torna hatékonyságát nem szabad alábecsülni, de a testmozgás mellett arra is érdemes odafigyelned, hogy mit viszel be a szervezetedbe.

Narancsbőrgyilkos élelmiszerek

A túl sok cukor, finomított szénhidrátok és a rejtett zsírok rontják a keringést és a kötőszövetek állapotát, míg a rostban gazdag zöldségek, a sovány fehérjék és a jó minőségű zsiradékok támogatják a bőr feszességét. Nem koplalni kell, hanem okosan válogatni. Pontosan ezt tudja ez a 25 perces csirkészöldséges-tészta.

A narancsbőr elleni diéta egyik alapszabálya a napi legalább fél kiló zöldség, a megfelelő fehérjebevitel és a stabil vércukorszint. Egy jól összeállított főétel nemcsak laktat, hanem segíti a salaktalanítást és a vízháztartás egyensúlyát is.

gyors vacsora, csirkés zöldséges tészta recept
Gyors vacsora? Ez a csirkészöldséges-tészta kedved szerint variálható, elhagyhatod akár a csirkemellet, vagy tehetsz bele más zöldséget.
Forrás: 123.rf.com

Narancsbőrpusztító csirkészöldséges-tészta recepttel

Hozzávalók (4 adag):

  • 25 dkg csirkemellfilé
  • 20 dkg teljes kiőrlésű tészta
  • 25 dkg friss brokkoli
  • 80 g hámozott dió
  • 1 csokor petrezselyemzöld, apróra vágva
  • 2 gerezd fokhagyma, összezúzva
  • 100 g reszelt parmezán vagy alacsony zsírtartalmú sajt
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • só, bors ízlés szerint

Elkészítés

Vágd apróra a csirkemellet, majd süsd meg. Közben forralj fel sós vizet a tésztához, a diót pedig 1-2 perc alatt pirítsd meg egy serpenyőben. A házi készítésű pestóhoz turmixold össze a pirított diót, a petrezselymet, a fokhagymát, az olívaolajat, a parmezánt, egy kis sót és borsot, amíg krémes állagot nem kapsz. Egy nagy tálban keverd össze a pestót és a csirkemellet. A tésztát a brokkolival együtt főzd al dente-re. Szűrd le egyben, majd mehet a pestós tálba, hogy alaposan összeforgasd. Azonnal tálald! Jó étvágyat hozzá!

Miért működik a csirkészöldséges-tészta a narancsbőr ellen?

Ez a gyors vacsora egyszerre felel meg a rost-, fehérje- és zöldségbevitel szempontjainak, miközben kerüli a cukrot és a fehérlisztet. Könnyű, mégis laktató, és tökéletes bizonyítéka annak, hogy a narancsbőr elleni diéta nem a lemondásokról, hanem a tudatos élvezetről szól.

