Elsőre logikus döntésnek tűnhet visszaköltözni a mamahotelbe: pénzt spórolsz, főznek, mosnak, takarítanak rád, miközben ismerős családi környezetben lehetsz. De akkor mi a dolog hátulütője? Máris mutatjuk!

A mamahotelbe való visszaköltözés nem biztos, hogy jó ötlet. Mutatjuk, miért!

Mamahotel? Inkább ne! Miért erősödnek fel a generációs konfliktusok, ha felnőttként visszaköltözöl a szülői házba?

Hogyan kerülsz vissza észrevétlenül a gyermeki szerepbe, és ez miért mérgezi a kapcsolatokat?

Milyen módon csökkenti a mamahotel az önállóságot és a felnőtt identitást hosszú távon?

Ezekre a kérdésekre mind választ adunk ebben a cikkben!

Ezért jobb, ha nem költözöl vissza a mamahotelbe – bármilyen csábító is legyen

A külföldi kutatások és pszichológusok szerint a felnőttkori visszaköltözés a szülői házba sokkal több konfliktust eredményez, mint amekkora problémáktól megszabadít. Az ok egyszerű: amikor visszatérsz a mamahotelbe, akkor ismét a szülő-gyerek kapcsolatba kerültök a szüleiddel, ami hosszútávon megkeserítheti mindannyiótok életét.

Mi is az a mamahotel?

Ezt a jelenséget a pszichológia általában arra használja, amikor a fiatal (vagy nem is olyan fiatal) felnőttek nem tudnak leválni a szüleikről, és az optimálisnál hosszabb ideig maradnak a családi házban. Esetünkben a hazaköltözés esetén használjuk a kifejezést, mivel a mamahotel jelensége sok tekintetben ugyanazért káros egy fiatal felnőttnek, mint egy már érett nőnek vagy férfinak.

Generációs különbségek

Ez az első töréspont, ha hazaköltözöl. Ha két vagy akár több generáció él együtt, az emberileg sosem egyszerű történet. Eltérő életvitel, más szokások és elvárások kapcsolódnak a különböző generációkhoz. Ezek a generációs különbségek gyerekkorodban még természetesek voltak a szüleiddel, azonban felnőttként már komoly konfliktusforrások lehetnek.

Visszaesés a gyermeki szerepbe

A pszichológusok egyöntetű véleménye szerint a szülői házba való visszatérés gyakran hatalmas visszaesést okoz. Hiába vagy felnőtt dolgozó ember, az otthoni környezet hatására könnyen újra „gyerek szerepbe” kerülhetsz. Ez nemcsak a szülők viselkedésében jelenik meg, hanem a saját reakcióidban is: konfliktuskerülés, megfelelési kényszer vagy éppen indokolatlan düh formájában. A szüleinkkel való konfliktusok hátterében a gyerekkorban rögzült érzelmi minták állnak, amelyek erősebbek lehetnek, mint a felnőttként tanult konfliktuskezelési stratégiáink. A viták során felszínre törhetnek feldolgozatlan gyermekkori sebek, például az el nem ismerés vagy az állandó kritika emlékei, amelyek túlzott érzelmi reakciókat váltanak ki – írja a Forbes.