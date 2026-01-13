5 romantikus történet, amelybe azonnal bele kell vágnod, ha imádtad A Bridgerton családot

A romantikus irodalom évszázadok óta rabul ejti az olvasók szívét – nem véletlenül. Ezek a romantikus történetek olyan korokba repítenek vissza bennünket, ahol az érzelmek még szigorú illemszabályok mögé voltak rejtve, egy kézfogásnak vagy egy lopott pillantásnak pedig óriási jelentősége volt. A kosztümös romantika világa ma újra fénykorát éli: elég csak A Bridgerton család elsöprő sikerére gondolni, amely bebizonyította, hogy a történelmi díszletek között játszódó szerelmi történetek ma is képesek milliókat meghódítani.

A romantikus történetek egy olyan letűnt világba visznek minket vissza, ahol még a tisztesség volt mindenek vezére. (Jelenet az Emma című filmből.)

Az elmúlt évszázadok férfi–női szerelmi dinamikája különösen izgalmas: amikor még minden a látszatról szólt, párbajok döntöttek becsületről és a nők számára a házasság jelentette az egyetlen biztos jövőt. Ha te is végignézted a Netflix sikersorozatát, és azóta újabb romantikus, kosztümös történetek után kutatsz, akkor jó helyen jársz. Összeállításunkban öt olyan klasszikus sztorit gyűjtöttünk össze, amely könyvként, filmként vagy sorozatként is tökéletes választás lehet – attól függően, éppen mire vágysz.

Ráadásul jó hírünk is van: mire ezekkel végzel, A Bridgerton család következő évada is megérkezik. Addig pedig merülj el a romantikus irodalom legszebb történeteiben!

Érzelmes, romantikus történetek a javából

Büszkeség és balítélet

Jane Austen egyik legismertebb regénye a Bennet család öt lányának sorsát mutatja be egy olyan korban, amikor egy nő társadalmi helyzetét szinte kizárólag a megfelelő házasság határozta meg. Az édesanya mindent megtesz azért, hogy lányai jó partit találjanak, miközben a szellemes és intelligens Elizabeth Bennet egészen más életre vágyik. A történet középpontjában Elizabeth és a zárkózott, büszke Mr. Darcy kapcsolata áll, amely félreértéseken, sértettségen és lassan kibontakozó érzelmeken keresztül válik felejthetetlenné.