Nem kell Kapu Tibornak lenni ahhoz, hogy űrhajósnak érezd magad: a space age stílusú nappali a menő

A space age design az időtlen űrkorszakot idéz meg és izgalmas űrhajóhatást kelt: fényes fémfelületek, áramvonalas formák, hideg fények és merész kontrasztok uralják a teret. Lépj be a kozmosz izgalmas világába!
Mi a space age design?
- A space age design magyarul űrkorszak-stílus. Az 1950-es évek végétől a '70-es évek elejéig virágzott, majd 2025-től egy sokkal modernebb formában tért vissza.
- A space stílust a HUNOR Magyar Űrhajós Program és az amerikai sci-fik is inspirálták.
- Melyek a futurisztikus űrkorszak-lakberendezési stílus legfőbb jellemzői?
A space age design a filmekből inspirálódik
A futurista belsőépítészetet egyértelműen a sci-fi filmek és olyan fogalmak inspirálják, mint az időutazás, a párhuzamos univerzumok, a földönkívüliek és a digitális világ. A tervezőkre éppúgy hatott a 2001: Űrodüsszeia, mint a Star Trek, a Jetson család (melynek filmváltozatában állítólag Jim Carrey játssza a főszerepet), vagy a Robin Willams főszereplésével készült A kétszáz éves ember.
A futurisztikus enteriőr legfontosabb jellemzői
Az első és legszembetűnőbb jellemző a minimalizmus. A belső terek bútorai ergonomikusak, ívesek, általában fém, üveg, műanyag vagy bőr anyagokból készülnek, színek tekintetében pedig a fehér, a szürke, a fekete és a kék árnyalatai dominálnak, melyeket a designerek gyakran párosítanak lime-mal, lilával vagy narancssárgával.
A terek félig átlátszó felületekkel, hideg fényekkel és geometrikus formákkal teremtik meg azt az illúziót, mintha egy másik dimenzióba lépnénk. Az érintőképernyős világítóberendezések, az intelligens ajtók, valamint az okostelefonról irányítható háztartási gépek tipikus elemei a space age enteriőrnek.
Ez történik, ha a világűr és az atomenergia találkozik a nappaliban
Space age stílusról nemigen beszélhetünk az ún. atomic age lakberendezési trend nélkül. Az ötvenes évektől az atomenergia és az űrkutatás iránti izgalom áthatotta a társadalmat, éppúgy mint napjainkban. Gondoljunk csak a Hunor Magyar Űrhajós Programra és Kapu Tiborra kutatóűrhajósra, aki nemrégiben vallott arról, hogyan élte meg a Földre való visszatérést.
A hatvanas évek atomic age tervezői bátran nyúltak az akkor újnak számító műanyagokhoz, üvegszálakhoz és fémekhez.
Felejtsd el a jó öreg fűrészporos tapétát − Már az űrtapéta a menő
A gyerek- és hálószobákban egyre népszerűbbek a 3D-hatású, részletgazdag, fantáziát beindító tapéták. Elvégre melyikünk ne szeretne egy fárasztó nap után legalább godolatban elutazni a csillagok közé?!
A Space style kiváló példája ez a retró-futurisztikus nappali: minimalista dekoráció töri meg az egyszínű hátteret.
A space style tejútrendszerre és csillagrobbanásra emlékeztető motívumai, valamint az absztrakt geometriai minták, az energia, a dinamizmus és a rendszerezettség szimbólumai.
Akár teljes enteriőrként, akár finom utalások formájában csempészed be az űrstílust otthonodba, az eredmény garantáltan egyedi és galaktikus lesz.
Tudtad?
- A világ egyik legnagyobb űrhotele Kínában található Chimelong Spaceship Hotel néven. Óriási űrhajót formázó üdülőkomplexum, melyhez szórakoztatópark is társul.
- A másik patinás űrszálloda Svájcban van, lebegő ágyakkal és rakétákra emlékeztető designelemekkel. A neve: Kameha Grand Zürich.
