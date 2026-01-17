Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 17., szombat Antal, Antónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
űrutazás

Nem kell Kapu Tibornak lenni ahhoz, hogy űrhajósnak érezd magad: a space age stílusú nappali a menő

űrutazás HUNOR Magyar Űrhajós Program futurisztikus otthon design lakberendezés
Jónás Ágnes
2026.01.17.
Szívesen kipróbálnád, milyen az űrben aludni? A jó hír, hogy nem kell Kapu Tibornak lenned ahhoz, hogy átéld az élményt, a space age design lakberendezési stílussal ugyanis könnyedén megteremtheted ezt a futurisztikus-csillagközi életérzést. Mutatjuk, miben rejlik a titka!

A space age design az időtlen űrkorszakot idéz meg és izgalmas űrhajóhatást kelt: fényes fémfelületek, áramvonalas formák, hideg fények és merész kontrasztok uralják a teret. Lépj be a kozmosz izgalmas világába!

A space age design nappali a menő, ezzel te is megteremtheted a futurisztikus-csillagközi életérzést otthon. 
A space age design nappali a menő, ezzel te is megteremtheted a futurisztikus-csillagközi életérzést otthon. 
Forrás: Getty Images

Mi a space age design?

  • A space age design magyarul űrkorszak-stílus. Az 1950-es évek végétől a '70-es évek elejéig virágzott, majd 2025-től egy sokkal modernebb formában tért vissza.
  • A space stílust a HUNOR Magyar Űrhajós Program és az amerikai sci-fik is inspirálták.
  • Melyek a futurisztikus űrkorszak-lakberendezési stílus legfőbb jellemzői?

A space age design a filmekből inspirálódik

A futurista belsőépítészetet egyértelműen a sci-fi filmek és olyan fogalmak inspirálják, mint az időutazás, a párhuzamos univerzumok, a földönkívüliek és a digitális világ. A tervezőkre éppúgy hatott a 2001: Űrodüsszeia, mint a Star Trek, a Jetson család (melynek filmváltozatában állítólag Jim Carrey játssza a főszerepet), vagy a Robin Willams főszereplésével készült A kétszáz éves ember

A kétszáz éves ember mint space age design inspiráció 1999-ből.
A kétszáz éves ember mint a space age design inspirációja 1999-ből.
Forrás: Sygma/Getty Images

A futurisztikus enteriőr legfontosabb jellemzői 

Az első és legszembetűnőbb jellemző a minimalizmus. A belső terek bútorai ergonomikusak, ívesek, általában fém, üveg, műanyag vagy bőr anyagokból készülnek, színek tekintetében pedig a fehér, a szürke, a fekete és a kék árnyalatai dominálnak, melyeket a designerek gyakran párosítanak lime-mal, lilával vagy narancssárgával.

A terek félig átlátszó felületekkel, hideg fényekkel és geometrikus formákkal teremtik meg azt az illúziót, mintha egy másik dimenzióba lépnénk. Az érintőképernyős világítóberendezések, az intelligens ajtók, valamint az okostelefonról irányítható háztartási gépek tipikus elemei a space age enteriőrnek.

space age design
Mit szólnál egy ilyen konyhához a space age design jegyében? 
Forrás: GettyImages

Ez történik, ha a világűr és az atomenergia találkozik a nappaliban

Space age stílusról nemigen beszélhetünk az ún. atomic age lakberendezési trend nélkül. Az ötvenes évektől az atomenergia és az űrkutatás iránti izgalom áthatotta a társadalmat, éppúgy mint napjainkban. Gondoljunk csak a Hunor Magyar Űrhajós Programra és Kapu Tiborra kutatóűrhajósra, aki nemrégiben vallott arról, hogyan élte meg a Földre való visszatérést

A space age designhoz nem kell Kapu Tibornak lenned!
Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa is a space age lakberendezési stílusra szavaz. 
Forrás: NurPhoto

A hatvanas évek atomic age tervezői bátran nyúltak az akkor újnak számító műanyagokhoz, üvegszálakhoz és fémekhez.

Space age design, avagy retró-modern hatás a nappalidban.
Space age design – A nappali egyszerre futurisztikus és 70-es évekbeli hangulatot áraszt, így lesz modern, dinamikus, mégis harmonikus az összhatás.
Forrás: profimedia

Felejtsd el a jó öreg fűrészporos tapétát − Már az űrtapéta a menő

A gyerek- és hálószobákban egyre népszerűbbek a 3D-hatású, részletgazdag, fantáziát beindító tapéták. Elvégre melyikünk ne szeretne egy fárasztó nap után legalább godolatban elutazni a csillagok közé?!

Space age design berendezés kék és bézs berendezéssel.
Space age design új szintre emeli az otthoni élményt: egyszerre nyugtató és mozgalmas, modern és kicsit retró, emberi és földöntúli.
Forrás: profimedia

A Space style kiváló példája ez a retró-futurisztikus nappali: minimalista dekoráció töri meg az egyszínű hátteret.

Space age design berendezés pasztell színekkel.
Space style-variáció, nappaliba.
Forrás: Shutterstock

A space style tejútrendszerre és csillagrobbanásra emlékeztető motívumai, valamint az absztrakt geometriai minták, az energia, a dinamizmus és a rendszerezettség szimbólumai. 

Space age design csillár
Még a csillárok formanyelvét is meghatározzák a geometrikus, bolygókra emlékeztető formák..
Forrás: Shutterstock

Akár teljes enteriőrként, akár finom utalások formájában csempészed be az űrstílust otthonodba, az eredmény garantáltan egyedi és galaktikus  lesz. 

Tudtad? 

  • A világ egyik legnagyobb űrhotele Kínában található Chimelong Spaceship Hotel néven. Óriási űrhajót formázó üdülőkomplexum, melyhez szórakoztatópark is társul. 
  • A másik patinás űrszálloda Svájcban van, lebegő ágyakkal és rakétákra emlékeztető designelemekkel. A neve: Kameha Grand Zürich. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezeket a lakberendezési hibákat mindenki elköveti: a harmonikus otthon legnagyobb ellenségei

Tudod, hogy mit árul el rólad az otthonod? Mutatunk pár trükköt, amivel elkerülheted a diszharmóniát, hogy egy hangulatos lakásban élhess.

Rendetlen vagy? − Ezekkel a lakberendezési tárgyakkal rejtheted el az otthonod csúnya részeit

Ezekkel a lakberendezési tárgyakkal elrejtheted el az otthonod csúnya részeit, hogy többé ne uralkodjon a lakásodban káosz.

Kapu Tibor: „A felszeletelt alma emlékeztetett arra, kikkel osztozunk a karácsony ünnepén”

Kapu Tibor számára mást jelent már a karácsony, mint korábban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu