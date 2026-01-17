Nem kell Kapu Tibornak lenni ahhoz, hogy űrhajósnak érezd magad: a space age stílusú nappali a menő

A space age design az időtlen űrkorszakot idéz meg és izgalmas űrhajóhatást kelt: fényes fémfelületek, áramvonalas formák, hideg fények és merész kontrasztok uralják a teret. Lépj be a kozmosz izgalmas világába!

A space age design nappali a menő, ezzel te is megteremtheted a futurisztikus-csillagközi életérzést otthon.

Forrás: Getty Images

Mi a space age design?

A space age design magyarul űrkorszak-stílus. Az 1950-es évek végétől a '70-es évek elejéig virágzott, majd 2025-től egy sokkal modernebb formában tért vissza.

A space stílust a HUNOR Magyar Űrhajós Program és az amerikai sci-fik is inspirálták.

Melyek a futurisztikus űrkorszak-lakberendezési stílus legfőbb jellemzői?

A space age design a filmekből inspirálódik

A futurista belsőépítészetet egyértelműen a sci-fi filmek és olyan fogalmak inspirálják, mint az időutazás, a párhuzamos univerzumok, a földönkívüliek és a digitális világ. A tervezőkre éppúgy hatott a 2001: Űrodüsszeia, mint a Star Trek, a Jetson család (melynek filmváltozatában állítólag Jim Carrey játssza a főszerepet), vagy a Robin Willams főszereplésével készült A kétszáz éves ember.

A kétszáz éves ember mint a space age design inspirációja 1999-ből.

Forrás: Sygma/Getty Images

A futurisztikus enteriőr legfontosabb jellemzői

Az első és legszembetűnőbb jellemző a minimalizmus. A belső terek bútorai ergonomikusak, ívesek, általában fém, üveg, műanyag vagy bőr anyagokból készülnek, színek tekintetében pedig a fehér, a szürke, a fekete és a kék árnyalatai dominálnak, melyeket a designerek gyakran párosítanak lime-mal, lilával vagy narancssárgával.

A terek félig átlátszó felületekkel, hideg fényekkel és geometrikus formákkal teremtik meg azt az illúziót, mintha egy másik dimenzióba lépnénk. Az érintőképernyős világítóberendezések, az intelligens ajtók, valamint az okostelefonról irányítható háztartási gépek tipikus elemei a space age enteriőrnek.

Mit szólnál egy ilyen konyhához a space age design jegyében?

Forrás: GettyImages

Ez történik, ha a világűr és az atomenergia találkozik a nappaliban

Space age stílusról nemigen beszélhetünk az ún. atomic age lakberendezési trend nélkül. Az ötvenes évektől az atomenergia és az űrkutatás iránti izgalom áthatotta a társadalmat, éppúgy mint napjainkban. Gondoljunk csak a Hunor Magyar Űrhajós Programra és Kapu Tiborra kutatóűrhajósra, aki nemrégiben vallott arról, hogyan élte meg a Földre való visszatérést.