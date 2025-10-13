Rendetlen vagy? − Ezekkel a lakberendezési tárgyakkal rejtheted el az otthonod csúnya részeit

Ismerős az érzés, amikor hirtelen megcsörget az egyik barátnőd, netalán az anyósod, hogy felugrana egy kávéra? Úgy érzed, nem mondhatsz nemet, de a lakás borzasztó állapotban van, és már nincs időd csak egy gyors porszívózásra? Mutatunk néhány lakberendezési tárgyat, amelyek nagyszerűen elrejtik a lakásod csúnya vagy kupis részeit, és amelyek használatával az otthonod mindig készen áll majd a vendégfogasára.

Lakberendezési tárgyak, amelyek eltüntetik a kuplerájt

Forrás: Shutterstock

A rendetlen csajok kedvenc lakberendezési tárgyai

Ha sokszor előfordul veled, hogy nincs időd takarítani és rendet rakni, akkor ezeket a termékeket imádni fogod. Olyan lakberendezési tárgyakat gyűjtöttünk össze, amelyek egyáltalán nem drágák, könnyen beszerezhetőek és mégis hatalmas változást hozhatnak az otthonodba. Ezekkel sokkal letisztultabb, elegánsabb lehet a nappalid, a konyhád és a hálószobád, így nyugodtan hívhatsz majd vendégeket és te is nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lehetsz, mert rend vesz majd körül. Lássuk a tárgyakat, amelyek megváltoztatják az életedet és az otthonodat is!

Kábelrendszerező doboz

Manapság rengeteg elektromos eszköz van az otthonokban, emiatt rengeteg kábel is van egy lakásokban. Azért, hogy ezek rendszerezettebbek lehessenek és kevésbé fogják a port, válassz egy kábelrendszerező dobozt, és nem lesz többé sem a hálószobádban, sem a nappalidban összegabalyodott kábelrengetegek.

Egy ilyen tároló, azoknak is jó választás, akiknek olyan kisállata van − kutya, cica, hörcsög − amelyik válogatás nélkül mindent megrágcsál.

Lenvászon függönyök

A cottagecore stílusú lenvászon függönyök újra virágkorukat élik, de nem az ablakon, hanem a konyhában. Nem akarod a polcaidra bedobált edényeidet nézni, esetleg a mosogatógép zavarja a szemed? Ez a megoldás tökéletes a nyitott szekrényekhez, hiszen bárhova is akasztod egységes és igényes felületet fogsz kapni, amire öröm lesz ránézni.

#cottagecore #vintagestyle #kitchendesign #kitcheninspo ♬ Little Life - Robert Gromotka @harveyjoneskitchens Sometimes the most meaningful kitchens aren’t the biggest, they are the ones that feel truly personal✨ This beautifully handcrafted kitchen brings our client’s vision to life with minimal Original cabinetry, charming curtain-fronted cupboards, and vintage touches, giving the sense it has been part of the home for decades. The soft cottagecore vibes and timeless lived-in style prove that a brand new kitchen can be full of charm and character. #HarveyJonesKitchens

Üreges álkönyvek

Ha egy igazán varázslatos megoldásra lenne szükséged, ami „eltünteti” a kupid, akkor szerezz be, vagy akár készíts egy könyvnek álcázott dobozt. Felhasználási lehetőségeinek csak a képzeleted szab határt, de azért adunk néhány tippet inspirálódásnak. Szakácskönyvnek álcázott dobozokat helyezhetsz a konyhába, hogy eltakarja a konyhai kisgépeket. Ha zavar a WIFI-router, esztétikus, könyveknek álcázott dobozokkal rejtheted el. Nagyszerűen elfed bármit, és még olvasottnak is tűnsz tőle.