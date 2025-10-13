Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő

Rendetlen vagy? − Ezekkel a lakberendezési tárgyakkal rejtheted el az otthonod csúnya részeit

Szeretnél egy rendezettebb otthont? Szerezd be ezeket a lakberendezési tárgyakat!
2025.10.13.
Ha szeretnél egy esztétikusabb és letisztultabb lakást, akkor most figyelj! Olyan lakberendezési tárgyakat hoztunk, amelyekkel könnyedén varázsolhatsz a káoszból rendet.

Ismerős az érzés, amikor hirtelen megcsörget az egyik barátnőd, netalán az anyósod, hogy felugrana egy kávéra? Úgy érzed, nem mondhatsz nemet, de a lakás borzasztó állapotban van, és már nincs időd csak egy gyors porszívózásra? Mutatunk néhány lakberendezési tárgyat, amelyek nagyszerűen elrejtik a lakásod csúnya vagy kupis részeit, és amelyek használatával az otthonod mindig készen áll majd a vendégfogasára.

lakberendezési tárgyak
Lakberendezési tárgyak, amelyek eltüntetik a kuplerájt
Forrás: Shutterstock

A rendetlen csajok kedvenc lakberendezési tárgyai

Ha sokszor előfordul veled, hogy nincs időd takarítani és rendet rakni, akkor ezeket a termékeket imádni fogod. Olyan lakberendezési tárgyakat gyűjtöttünk össze, amelyek egyáltalán nem drágák, könnyen beszerezhetőek és mégis hatalmas változást hozhatnak az otthonodba. Ezekkel sokkal letisztultabb, elegánsabb lehet a nappalid, a konyhád és a hálószobád, így nyugodtan hívhatsz majd vendégeket és te is nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lehetsz, mert rend vesz majd körül. Lássuk a tárgyakat, amelyek megváltoztatják az életedet és az otthonodat is!

Kábelrendszerező doboz

Manapság rengeteg elektromos eszköz van az otthonokban, emiatt rengeteg kábel is van egy lakásokban. Azért, hogy ezek rendszerezettebbek lehessenek és kevésbé fogják a port, válassz egy kábelrendszerező dobozt, és nem lesz többé sem a hálószobádban, sem a nappalidban összegabalyodott kábelrengetegek.

Egy ilyen tároló, azoknak is jó választás, akiknek olyan kisállata van − kutya, cica, hörcsög − amelyik válogatás nélkül mindent megrágcsál.

Lenvászon függönyök

A cottagecore stílusú lenvászon függönyök újra virágkorukat élik, de nem az ablakon, hanem a konyhában. Nem akarod a polcaidra bedobált edényeidet nézni, esetleg a mosogatógép zavarja a szemed? Ez a megoldás tökéletes a nyitott szekrényekhez, hiszen bárhova is akasztod egységes és igényes felületet fogsz kapni, amire öröm lesz ránézni.

@harveyjoneskitchens Sometimes the most meaningful kitchens aren’t the biggest, they are the ones that feel truly personal✨ This beautifully handcrafted kitchen brings our client’s vision to life with minimal Original cabinetry, charming curtain-fronted cupboards, and vintage touches, giving the sense it has been part of the home for decades. The soft cottagecore vibes and timeless lived-in style prove that a brand new kitchen can be full of charm and character. #HarveyJonesKitchens #cottagecore #vintagestyle #kitchendesign #kitcheninspo ♬ Little Life - Robert Gromotka

Üreges álkönyvek

Ha egy igazán varázslatos megoldásra lenne szükséged, ami „eltünteti” a kupid, akkor szerezz be, vagy akár készíts egy könyvnek álcázott dobozt. Felhasználási lehetőségeinek csak a képzeleted szab határt, de azért adunk néhány tippet inspirálódásnak. Szakácskönyvnek álcázott dobozokat helyezhetsz a konyhába, hogy eltakarja a konyhai kisgépeket. Ha zavar a WIFI-router, esztétikus, könyveknek álcázott dobozokkal rejtheted el. Nagyszerűen elfed bármit, és még olvasottnak is tűnsz tőle.

@neathavencostore ✨ Style Meets Functionality ✨ Transform your living space with our Luxury Fake Coffee Table Books! These chic, decorative books double as discreet storage for remotes, keys, and all those little bits and pieces. 📚✨ Available in stunning designs to match any decor, they’re the perfect blend of elegance and practicality. 🏠 Declutter in Style 🖤 Multiple designs to choose from 🎁 Great for gifting Make your coffee table a conversation starter! 😍 #LuxuryStorage #HomeDecorGoals #NeatHavenCo#fyp #storagehacks #foryou #foryoupage #luxury #viral #homedecor #viral #trending #trendingvideo #trendingsound ♬ Elle Ta Tue Instrumental (Morena) - Alex Lustig

Textilkosarak

A textilkosarak lesznek a megmentőid, ha tele van a lakásod kisebb-nagyobb tárgyakkal. Ezeknek a tárolóknak az előnye, hogy nagyon letisztult a megjelenésük, miközben elrejtik az otthonod káoszát. A hangulatos kosárkákból széles a méretválaszték − megtalálható egészen a kicsiktől az óriásokig. Jól funkcionál szennyestartóként is, de pakolhatsz bele gyerekjátékokat, plédeket, konyharuhát, de akár a dekoráció részeként is felhasználhatod.

Esztétikus takaróelemek

Zavar a vízóra vagy a gázóra? Valóban nem a legszebb látvány, viszont egy polcnak vagy szekrénynek álcázott fa takaróelemmel könnyel elfedheted, így sokkal rendezettebb lesz az összhatás a fürdőszobádban. Továbbá, ha marad a vízóra mellett hely, akkor valódi szekrényként is használhatod, szóval nyersz egy új tárolóegységet is, amire valljuk be őszintén, minden lakásban szükség van.

Ágy végi puff

Nem tudsz mit kezdeni az egyszer hordott ruhákkal, amelyek annyira nem tiszták, hogy visszarakd őket a szekrénybe, de nem is koszosak, így kimosni sem kell őket? Általában egy nagy ruhakupacot rakosgatsz ide vagy oda a lakásban? Ha a legnagyobb ellenségeid az egyébként hőn szeretett ruháid, akkor hoztunk számodra is egy megoldást. Helyezz az ágyad mellé egy olyan kis puffot, amelynek felnyithatós a teteje, és pakold oda a ruháidat. 

