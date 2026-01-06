Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Jajveszékeltünk a fájdalomtól”: így élte meg Kapu Tibor a Földre való visszatérést

űrutazás Kapu Tibor Kapu Tiborék
Rideg Léna
2026.01.06.
A magyar űrhajós 2025 nyarán közel három hétig tartózkodott a Nemzetközi Űrállomáson az Axiom-4 misszió során. Kapu Tibor most exkluzív interjúban mesélt a súlytalanságban töltött mindennapokról, a visszatérés nehézségeiről és a Földön újra megtapasztalt gravitációról.

Kapu Tibor 2025. június 25-én indult a világűrbe az Axiom-4 misszióval, majd június 26-án érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol körülbelül 20 napot töltött. A magyar űrhajós egy exkluzív interjúban mesélt élményeiről, és több olyan kérdést is megválaszolt, amire sokan voltak kíváncsiak.

Kapu Tibor közel három hetet töltött az űrben
Kapu Tibor közel három hetet töltött az űrben
Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Kapu Tibor különleges beszámolója

  • Kapu Tibor 2025. június 25-én indult az Axiom-4 misszióval, és június 26-án érkezett az ISS-re.
  • Körülbelül 20 napot töltött az űrállomáson, két hétnyi tervezett idő helyett.
  • Reggelente hatkor kelt, 7:30-kor kezdődött a földi irányítókkal a napi eligazítás.
  • A reggeli másfél óra a higiéniai rutint és a napi feladatok előkészítését foglalta magában.
  • Munkaideje 19:00-ig tartott, kísérleteket, méréseket és egyéb feladatokat végzett.
  • Az űrállomáson három WC található, ő főként az amerikai szegmensben levőt használta.
  • A visszatérés során a plazma látványa rózsaszín és narancssárga színekben tárult fel.
  • A 1G újraérzékelése nehézséget okozott, 1,8 G-nél erős fizikai fájdalmat érzett.

Kapu Tibor űrbeli élményeiről mesélt

A magyar űrhajós többek között arról is mesélt, mi volt a reggeli rutinja az űrben. Kapu Tibor minden reggel hatkor kelt, de a földi irányítók csak 7:30-kor kezdtek napi eligazítást tartani. A köztes, másfél órás intervallumban elvégezték a higiéniai rutint, és felkészültek az adott napra. A munkaidejük egészen este 19:00-ig tartott, ez idő alatt végezték a kísérleteket, a méréseket, és egyéb feladatokat.

Sokan kíváncsiak voltak arra, melyik WC-t használta az űrben. Kapu Tibi elmondta, hogy az űrállomáson összesen három WC találató, ő az amerikai szegmensben találhatót használta a legtöbbször, ahol a nagyobb tartálycserék is rendszeresek voltak, és előfordult, hogy reggelente kisebb sorban állás alakult ki.

A visszatérés pillanatai

Kapu Tibor elárulta, hogy a visszatérés pillanatai különösen felejthetetlenek voltak: a plazma látványa rózsaszín és narancssárga színekben tárult fel, miközben a földön újra megtapasztalt 1G súlya meglepő nehézséget jelentett.

„1,8 G-nél kvázi jajveszékeltünk a fájdalomtól, mert tényleg nehéz volt, lecsapódott a fejünk”

– mesélte Tibi. 

Az ernyő nyílása és a vízreszállás cseppet sem volt rossz élmény, sőt, a hánykolódás sem okozott gondot, gyorsan telt az idő. Amíg nem vitték ki őket, rádión tartották a kapcsolatot az orvosokkal. A legjobban az lepte meg, hogy amikor megpróbálta felemelni a karját, az sokkal nehezebbnek tűnt, és visszaesett.

A teljes interjút itt tudod megnézni:

