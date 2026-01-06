„Jajveszékeltünk a fájdalomtól”: így élte meg Kapu Tibor a Földre való visszatérést

Kapu Tibor 2025. június 25-én indult a világűrbe az Axiom-4 misszióval, majd június 26-án érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol körülbelül 20 napot töltött. A magyar űrhajós egy exkluzív interjúban mesélt élményeiről, és több olyan kérdést is megválaszolt, amire sokan voltak kíváncsiak.

Kapu Tibor közel három hetet töltött az űrben

Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Körülbelül 20 napot töltött az űrállomáson, két hétnyi tervezett idő helyett.

Reggelente hatkor kelt, 7:30-kor kezdődött a földi irányítókkal a napi eligazítás.

A reggeli másfél óra a higiéniai rutint és a napi feladatok előkészítését foglalta magában.

Munkaideje 19:00-ig tartott, kísérleteket, méréseket és egyéb feladatokat végzett.

Az űrállomáson három WC található, ő főként az amerikai szegmensben levőt használta.

A visszatérés során a plazma látványa rózsaszín és narancssárga színekben tárult fel.

A 1G újraérzékelése nehézséget okozott, 1,8 G-nél erős fizikai fájdalmat érzett.

Kapu Tibor űrbeli élményeiről mesélt

A magyar űrhajós többek között arról is mesélt, mi volt a reggeli rutinja az űrben. Kapu Tibor minden reggel hatkor kelt, de a földi irányítók csak 7:30-kor kezdtek napi eligazítást tartani. A köztes, másfél órás intervallumban elvégezték a higiéniai rutint, és felkészültek az adott napra. A munkaidejük egészen este 19:00-ig tartott, ez idő alatt végezték a kísérleteket, a méréseket, és egyéb feladatokat.

Sokan kíváncsiak voltak arra, melyik WC-t használta az űrben. Kapu Tibi elmondta, hogy az űrállomáson összesen három WC találató, ő az amerikai szegmensben találhatót használta a legtöbbször, ahol a nagyobb tartálycserék is rendszeresek voltak, és előfordult, hogy reggelente kisebb sorban állás alakult ki.

A visszatérés pillanatai

Kapu Tibor elárulta, hogy a visszatérés pillanatai különösen felejthetetlenek voltak: a plazma látványa rózsaszín és narancssárga színekben tárult fel, miközben a földön újra megtapasztalt 1G súlya meglepő nehézséget jelentett.

„1,8 G-nél kvázi jajveszékeltünk a fájdalomtól, mert tényleg nehéz volt, lecsapódott a fejünk”

– mesélte Tibi.