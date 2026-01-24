6 dolog, amit nőként sose mondj szex után

Léteznek olyan kellemetlen vagy feszültséggel teli pillanatok az életben, amikor valami önkéntelenül is kicsúszik a szánkon. A szex utáni első másodpercek vagy percek is lehetnek ilyenek, azonban nagyon fontos, hogy ilyenkor megfontoltan reagálj. Mutatjuk, mely mondatokat ne mond ki semmiképpen!

Szex után vannak olyan mondatok, amiket érdemes elkerülni.

Forrás: Getty Images

Miért fontos átgondoltan reagálni a szex utáni első percekben?

Vannak olyan mondatok, amelyek a férfi egót sértik.

Mikor és hogyan kommunikálj?

Íme néhány tipp az érzékeny témák elhalasztására, hogy a kapcsolat ne sérüljön.

Ezeket a mondatokat sose mond ki szex után

Ha egy valamit tudunk a férfiakról, akkor az az, hogy az egójuk sokszor hatalmas, ugyanakkor nagyon könnyű megsérteni is őket. Márpedig az ágyban nyújtott teljesítmény pont egy olyan téma, amely esetében érdemes „tojáshéjakon lépkedni”, különösen az együttlét után közvetlenül. Ezeket a bántó mondatokat ebből kifolyólag sose mondd közvetlenül a szex utáni pillanatokban!

„Ez gyors volt”

Még ha így is érzed, akkor sem érdemes rögtön a szeretkezés utáni első pillanatokban kifejezned a nemtetszésed az együttlét hosszát illetően. Egy férfi számára ez nagyon megalázó lehet, és akár hosszútávon ronthat a „teljesítményén”.

„Ez szuper volt, benne vagy a top5-ben”

Ez egy remek példa rá, amikor egy jól induló dicséret hamar sértéssé válik. Az összehasonlítás alapból sem szerencsés, pláne nem közvetlenül az aktus után és különösen úgy nem, ha mindössze az első ötbe sorold be az aktuális partnered. Valljuk be: fordított esetben neked is rosszul esne egy ilyen megjegyzés.

„Az anyukám meglátogat hétvégén”

Egy férfi bizonyára sok mindenről beszélget szívesen közvetlenül szex után, de ezek között valószínűleg senkinél nincs ott a párja anyukájáról szóló diskurzus.

„De jó, még be tudjuk fejezni a filmet!”

Ez annyival jobb az „ez gyors volt” kifejezésnél, hogy valamivel sejtelmesebb, de a lényeg ugyanaz. Amellett, hogy minősítetted az együttlét hosszát, még azt is tudomására hozod, hogy a filmezés jobban érdekel.

„Te mit érzel most?”

Nem mondjuk, hogy az érzelmekről történő beszélgetésnek nincs helye egy párkapcsolatban, de azért a mélyebb eszmefuttatásokat érdemes kicsit későbbre hagyni – legalábbis a pasik szempontjából mindenképp.