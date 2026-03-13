A ketogén diéta valóban egészséges vagy csak egy divatos módszer? – Előnyök, kockázatok és gyakori tévhitek

A ketogén diéta alapelve az, hogy a szervezet energiaforrásként elsősorban zsírt használjon fel a szénhidrátok helyett. Ennek érdekében az étrend jelentősen csökkenti a szénhidrátbevitelt, miközben növeli a zsírok arányát. A cél az úgynevezett ketózis állapotának elérése, amikor a szervezet ketontesteket termel és ezekből fedezi energiaigényének jelentős részét.

Ketogén diéta rövid összefoglalása A ketogén diéta nagyon alacsony szénhidrátbevitelre épül

A szervezet energiaforrásként zsírt kezd használni

A ketózis állapotában ketontestek termelődnek

Gyakran tapasztalható gyors testsúlycsökkenés

Hosszú távon nem mindenki számára megfelelő

Orvosi ellenőrzés bizonyos esetekben indokolt lehet

Hogyan működik a ketogén diéta?

A hagyományos étrendben a szervezet fő energiaforrása a szénhidrát. Amikor a szénhidrátbevitel jelentősen csökken – általában napi 20–50 gramm alá –, a szervezet alternatív energiaforrást keres. Ilyenkor a máj zsírsavakból ketontesteket termel, amelyek az agy és az izmok számára is energiaforrást biztosítanak.

Ez az anyagcsere-állapot a ketózis. A szervezet ekkor hatékonyabban kezdi felhasználni a zsírraktárakat, ezért sokan gyors testsúlycsökkenést tapasztalnak a diéta első heteiben.

A ketogén étrend jellemzően magas zsír- és mérsékelt fehérjebevitelt tartalmaz. Az étrendben gyakran szerepelnek húsok, halak, tojás, olajos magvak, sajtok, avokádó és különböző növényi olajok, míg a kenyér, tészta, cukor és sok gyümölcs kerülendő.

A ketogén diéta lehetséges előnyei

A ketogén diéta egyik leggyakrabban említett előnye a testsúlycsökkenés. A szénhidrátbevitel jelentős csökkentése miatt a szervezet kevesebb inzulint termel, ami segíthet a zsírraktárak mobilizálásában. Emiatt sokan viszonylag gyors fogyást tapasztalnak a diéta első heteiben. A ketózis állapotában a szervezet hatékonyabban használja fel a zsírt energiaforrásként, ami hozzájárulhat a testzsír csökkenéséhez.

A ketogén étrend emellett stabilabb vércukorszintet eredményezhet, ami különösen előnyös lehet inzulinrezisztencia vagy prediabétesz esetén. A vércukorszint ingadozásának mérséklése csökkentheti az éhségrohamokat és a cukor utáni sóvárgást is. Egyes kutatások szerint a ketogén diéta javíthatja a trigliceridszintet és növelheti a „jó” HDL-koleszterin arányát, bár ezek a hatások egyénenként eltérőek lehetnek.