Imádjuk vagy utáljuk Jackie Kennedy rózsaszín könyvtárszobáját? Mi mutatjuk, te döntesz − FOTÓ

Bettmann/Getty Images -
lakberendezés Jackie Kennedy rózsaszín
Finom, elegáns és visszafogott. Talán neked is ezek a szavak jutnak először eszedbe, ha szóba kerül Jackie Kennedy. Nem York-i szobájára azonban ezek egyáltalán nem igazak. Ismerd meg az egykori first lady új oldalát!

Az egykori amerikai first lady többször is bizonyította élete során, hogy divat és ízlés terén nem ismer tréfát. Jackie Kennedy letisztultan izgalmas ruhái és viselkedése mind a nagybetűs eleganciát sugallták. Most azonban előkerült egy fotó, ami talán megváltoztatja a róla alkotott képedet.

Jackie Kennedy Onassis
Jackie Kennedy Onassis 1968-ban is a rózsaszín mintás textil mellett tette le a voksát.
Forrás: Getty/Bettmann

Jackie Kennedy csupa minta könyvtárszobája

Nemrég került elő egy 1973-as fotó, ami Jackie Kennedy New York-i otthonának egy szegletét fedi fel. Az enteriőr alapszíneként használt rózsaszín nem okozhat meglepetést. Egyrészt a korábbi first lady gyakran választott ilyen árnyalatú ruhákat, az 1963-as dallasi merénylet idején is egy ilyen kosztümöt viselt. Másrészt a kor nagyra becsült hölgyei közül többen is kedvelték a rózsaszín lakberendezési elemeket, elég csak a csodás Audrey Hepburn svájci otthonára gondolnunk. A furcsaság inkább a minta- és stílusválasztásban lehet. Jackie Kennedy könyvtárszobája ugyanis tele volt mintákkal, színekkel és más kultúrák hatásával. Ez valaki szerint vagy zseniális, vagy túl giccses. Nézzük meg, hogy a „mintadömping” hogyan viszonyul a lakberendezési trendek 2026-os vonalához?

Jackie Kennedy 1963-ban, a rózsaszín kosztümjében
Jackie Kennedy még a dallasi merénylet idején is egy rózsaszín kosztümben volt.
Forrás: Universal Images Group Editorial

A rózsaszín 50 árnyalata

Az impozáns szoba falait geometrikus mintás tapéta borította, a bútorok textíliáján indiai és indonéz minták köszöntek vissza, a padlón pedig jutaszőnyeg terült el. A térben a természetes anyagok, mint a fa és rattan mellett arany tónusok is megjelentek, ami egy igazán karakteres, rétegesen lélegző enteriőrt eredményezett.  Jackie Kennedy könyvtárszobája így egyszerre volt modern, elegáns és keleties hatású.

Jackie Kennedy rózsaszín könyvtárszobája
Jackie Kennedy rózsaszín könyvtárszobája vagy tetszik, vagy ki nem állhatod.
Forrás: Getty Images

Pattern drenching, vagyis a mintamámor

A lakberendezési trendek közé a 2020-as években robbant be a letisztult szín- és formavilág, funkcionális minimalizmus. A semleges színek és a csendes elegancia dominanciáját azonban idén megtöri a pattern drenching. Legalábbis a Home&Gardens szakértői szerint. Úgy vélik, a masszívan passzív terek 2026-ra kifulladtak, helyüket pedig a több, mindig több filozófia fogja átvenni. A Jackie Kennedy szobájában is megfigyelhető erőteljes minták, a színek rétegzése és a nemzetközi inspirációk merész ötvözése fog újra trendé válni.

Te mit gondolsz?

Persze ezért nem mindenki lelkesedik. Vannak, akik szerint a minták és színek túltelítik az érzékszerveket, és a tér inkább kaotikussá, mint inspirálóvá válik tőlük. Most rajtad a sor, hogy eldöntsd, el tudnál-e képzelni egy Jackie Kennedy szobájához hasonló helyiséget a saját otthonodban is?

Rózsaszín minták koncepcionális elrendezésben

Jackie Kennedy mintákkal teli könyvtárszobája a minimalista szemnek talán túl hivalkodó, zsibongó lehet. Szakértők szerint azonban az 1973-ban imádott pattern drenching stílus idén újra visszatér. Épp ezért ez az enteriőr remek inspirációs forrás lehet azok számára, akik szeretik a vizuálisan gazdag, személyiséggel teli terek világát. Mások számára viszont túl sok lehet egyszerre. Egy biztos, a 2026-os lakberendezési trendekben a maximalizmus mellé felzárkózik a mintamámor is.  

