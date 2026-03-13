Imádjuk vagy utáljuk Jackie Kennedy rózsaszín könyvtárszobáját? Mi mutatjuk, te döntesz − FOTÓ

Az egykori amerikai first lady többször is bizonyította élete során, hogy divat és ízlés terén nem ismer tréfát. Jackie Kennedy letisztultan izgalmas ruhái és viselkedése mind a nagybetűs eleganciát sugallták. Most azonban előkerült egy fotó, ami talán megváltoztatja a róla alkotott képedet.

Jackie Kennedy Onassis 1968-ban is a rózsaszín mintás textil mellett tette le a voksát.

Forrás: Getty/Bettmann

Jackie Kennedy csupa minta könyvtárszobája

Nemrég került elő egy 1973-as fotó, ami Jackie Kennedy New York-i otthonának egy szegletét fedi fel. Az enteriőr alapszíneként használt rózsaszín nem okozhat meglepetést. Egyrészt a korábbi first lady gyakran választott ilyen árnyalatú ruhákat, az 1963-as dallasi merénylet idején is egy ilyen kosztümöt viselt. Másrészt a kor nagyra becsült hölgyei közül többen is kedvelték a rózsaszín lakberendezési elemeket, elég csak a csodás Audrey Hepburn svájci otthonára gondolnunk. A furcsaság inkább a minta- és stílusválasztásban lehet. Jackie Kennedy könyvtárszobája ugyanis tele volt mintákkal, színekkel és más kultúrák hatásával. Ez valaki szerint vagy zseniális, vagy túl giccses. Nézzük meg, hogy a „mintadömping” hogyan viszonyul a lakberendezési trendek 2026-os vonalához?

Jackie Kennedy még a dallasi merénylet idején is egy rózsaszín kosztümben volt.

Forrás: Universal Images Group Editorial

A rózsaszín 50 árnyalata

Az impozáns szoba falait geometrikus mintás tapéta borította, a bútorok textíliáján indiai és indonéz minták köszöntek vissza, a padlón pedig jutaszőnyeg terült el. A térben a természetes anyagok, mint a fa és rattan mellett arany tónusok is megjelentek, ami egy igazán karakteres, rétegesen lélegző enteriőrt eredményezett. Jackie Kennedy könyvtárszobája így egyszerre volt modern, elegáns és keleties hatású.

Jackie Kennedy rózsaszín könyvtárszobája vagy tetszik, vagy ki nem állhatod.

Forrás: Getty Images

Pattern drenching, vagyis a mintamámor

A lakberendezési trendek közé a 2020-as években robbant be a letisztult szín- és formavilág, funkcionális minimalizmus. A semleges színek és a csendes elegancia dominanciáját azonban idén megtöri a pattern drenching. Legalábbis a Home&Gardens szakértői szerint. Úgy vélik, a masszívan passzív terek 2026-ra kifulladtak, helyüket pedig a több, mindig több filozófia fogja átvenni. A Jackie Kennedy szobájában is megfigyelhető erőteljes minták, a színek rétegzése és a nemzetközi inspirációk merész ötvözése fog újra trendé válni.