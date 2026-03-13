Imádjuk vagy utáljuk Jackie Kennedy rózsaszín könyvtárszobáját? Mi mutatjuk, te döntesz − FOTÓ

Az egykori amerikai first lady többször is bizonyította élete során, hogy divat és ízlés terén nem ismer tréfát. Jackie Kennedy letisztultan izgalmas ruhái és viselkedése mind a nagybetűs eleganciát sugallták. Most azonban előkerült egy fotó, ami talán megváltoztatja a róla alkotott képedet.
Jackie Kennedy csupa minta könyvtárszobája
Nemrég került elő egy 1973-as fotó, ami Jackie Kennedy New York-i otthonának egy szegletét fedi fel. Az enteriőr alapszíneként használt rózsaszín nem okozhat meglepetést. Egyrészt a korábbi first lady gyakran választott ilyen árnyalatú ruhákat, az 1963-as dallasi merénylet idején is egy ilyen kosztümöt viselt. Másrészt a kor nagyra becsült hölgyei közül többen is kedvelték a rózsaszín lakberendezési elemeket, elég csak a csodás Audrey Hepburn svájci otthonára gondolnunk. A furcsaság inkább a minta- és stílusválasztásban lehet. Jackie Kennedy könyvtárszobája ugyanis tele volt mintákkal, színekkel és más kultúrák hatásával. Ez valaki szerint vagy zseniális, vagy túl giccses. Nézzük meg, hogy a „mintadömping” hogyan viszonyul a lakberendezési trendek 2026-os vonalához?
A rózsaszín 50 árnyalata
Az impozáns szoba falait geometrikus mintás tapéta borította, a bútorok textíliáján indiai és indonéz minták köszöntek vissza, a padlón pedig jutaszőnyeg terült el. A térben a természetes anyagok, mint a fa és rattan mellett arany tónusok is megjelentek, ami egy igazán karakteres, rétegesen lélegző enteriőrt eredményezett. Jackie Kennedy könyvtárszobája így egyszerre volt modern, elegáns és keleties hatású.
Pattern drenching, vagyis a mintamámor
A lakberendezési trendek közé a 2020-as években robbant be a letisztult szín- és formavilág, funkcionális minimalizmus. A semleges színek és a csendes elegancia dominanciáját azonban idén megtöri a pattern drenching. Legalábbis a Home&Gardens szakértői szerint. Úgy vélik, a masszívan passzív terek 2026-ra kifulladtak, helyüket pedig a több, mindig több filozófia fogja átvenni. A Jackie Kennedy szobájában is megfigyelhető erőteljes minták, a színek rétegzése és a nemzetközi inspirációk merész ötvözése fog újra trendé válni.
Te mit gondolsz?
Persze ezért nem mindenki lelkesedik. Vannak, akik szerint a minták és színek túltelítik az érzékszerveket, és a tér inkább kaotikussá, mint inspirálóvá válik tőlük. Most rajtad a sor, hogy eldöntsd, el tudnál-e képzelni egy Jackie Kennedy szobájához hasonló helyiséget a saját otthonodban is?
Rózsaszín minták koncepcionális elrendezésben
Jackie Kennedy mintákkal teli könyvtárszobája a minimalista szemnek talán túl hivalkodó, zsibongó lehet. Szakértők szerint azonban az 1973-ban imádott pattern drenching stílus idén újra visszatér. Épp ezért ez az enteriőr remek inspirációs forrás lehet azok számára, akik szeretik a vizuálisan gazdag, személyiséggel teli terek világát. Mások számára viszont túl sok lehet egyszerre. Egy biztos, a 2026-os lakberendezési trendekben a maximalizmus mellé felzárkózik a mintamámor is.
Ezek is érdekelhetnek: