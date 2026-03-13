Filmes ételek: 4 ikonikus fogás, amit a mozi tett világhírűvé

A filmekben nemcsak a történetek és a karakterek maradnak emlékezetesek, hanem az ételek is, amelyek egy-egy jelenethez kötődnek. A filmes ételek sokszor annyira ikonikusak, hogy szinte önálló életre kelnek a vásznon, és kedvet csinálnak ahhoz, hogy mi magunk is elkészítsük őket. A crème brûlée roppanó karamellrétege, egy gőzölgő olasz tészta vagy éppen egy legendás hamburger mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenet felejthetetlenné váljon.

Filmes ételek: menük, amiket világhírű mozikból ismerhetünk.

Filmes ételek főszerepben

A filmes ételek gyakran többet jelentenek egyszerű fogásoknál: hangulatot teremtenek, karaktereket jellemeznek, vagy éppen egy egész jelenetet tesznek legendássá. Nem véletlen, hogy sok néző számára ezek az ízek ugyanúgy a film részévé válnak, mint a híres idézetek vagy a látványos képsorok. Az alábbi ikonikus ételek a mozitörténelem legismertebb gasztronómiai pillanatai közé tartoznak.

Créme brulée

Créme brulée az Amélie csodálatos életéből.

Hozzávalók (4 adaghoz):

4 dl 30%-os habtejszín

1 dl 3,5%-os tej

1 tk. vaníliaőrlemény

6 tojássárgája

5 dkg kristálycukor

cukor a karamellizáláshoz

Elkészítés:

Kis lábasba öntjük a tejszínt és a tejet, hozzáadjuk a vaníliaőrleményt, és felforraljuk. A tojássárgájákat kikeverjük a cukorral, és egy szűrőn át ráöntjük a forró tejszínt. Alaposan összekeverjük az egészet. Egy magas falú tepsiben elrendezünk 4 darab kis, kerek, hőálló sütőformát, és elosztjuk bennük a tejszínes-tojásos keveréket. A tepsibe forró vizet öntünk úgy, hogy legalább a sütőformák feléig érjen. Betoljuk a tepsit a 150 fokra előmelegített sütőbe, és körülbelül 40 perc alatt készre sütjük. Ezután kivesszük mindet a sütőből, hagyjuk kissé lehűlni, majd egy éjszakára a hűtőbe tesszük. Tálalás előtt megszórjuk a créme brulée-k tetejét a cukorral, és szakácsfáklyával karamellizáljuk.

60 perc

Az Amélie csodálatos élete egyik emlékezetes jelenetében a főszereplő kifejezetten azért rendel crème brûlée-t egy párizsi kávézóban, hogy kanállal feltörhesse a tetején lévő karamellréteget. Ez a jelenet világszerte új lendületet adott a desszert népszerűségének.

Pasta Ammatriciana