Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
recept

Filmes ételek: 4 ikonikus fogás, amit a mozi tett világhírűvé

123RF - Olga Yastremska, New Africa, Afr
recept Ízek, imák, szerelmek mozi filmek
Life.hu
2026.03.13.
A vászonról nemcsak a sztorik és a színészek maradnak velünk, hanem az ételek is, amik nélkül a jelenet már nem is lenne ugyanaz. Ezúttal összegyűjtöttük a leghíresebb filmes ételeket.

A filmekben nemcsak a történetek és a karakterek maradnak emlékezetesek, hanem az ételek is, amelyek egy-egy jelenethez kötődnek. A filmes ételek sokszor annyira ikonikusak, hogy szinte önálló életre kelnek a vásznon, és kedvet csinálnak ahhoz, hogy mi magunk is elkészítsük őket. A crème brûlée roppanó karamellrétege, egy gőzölgő olasz tészta vagy éppen egy legendás hamburger mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenet felejthetetlenné váljon.

filmes ételek, illusztráció egy nő a konyhában zöldséget szeletel
Filmes ételek: menük, amiket világhírű mozikból ismerhetünk.
Forrás: 123RF

Filmes ételek főszerepben

A filmes ételek gyakran többet jelentenek egyszerű fogásoknál: hangulatot teremtenek, karaktereket jellemeznek, vagy éppen egy egész jelenetet tesznek legendássá. Nem véletlen, hogy sok néző számára ezek az ízek ugyanúgy a film részévé válnak, mint a híres idézetek vagy a látványos képsorok. Az alábbi ikonikus ételek a mozitörténelem legismertebb gasztronómiai pillanatai közé tartoznak.

Créme brulée

Créme brulée az Amélie csodálatos életéből.
Forrás: 123RF, Profimedia

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 4 dl 30%-os habtejszín
  • 1 dl 3,5%-os tej
  • 1 tk. vaníliaőrlemény
  • 6 tojássárgája
  • 5 dkg kristálycukor
  • cukor a karamellizáláshoz

Elkészítés:

  1. Kis lábasba öntjük a tejszínt és a tejet, hozzáadjuk a vaníliaőrleményt, és felforraljuk. A tojássárgájákat kikeverjük a cukorral, és egy szűrőn át ráöntjük a forró tejszínt. Alaposan összekeverjük az egészet.
  2. Egy magas falú tepsiben elrendezünk 4 darab kis, kerek, hőálló sütőformát, és elosztjuk bennük a tejszínes-tojásos keveréket. A tepsibe forró vizet öntünk úgy, hogy legalább a sütőformák feléig érjen.
  3. Betoljuk a tepsit a 150 fokra előmelegített sütőbe, és körülbelül 40 perc alatt készre sütjük. Ezután kivesszük mindet a sütőből, hagyjuk kissé lehűlni, majd egy éjszakára a hűtőbe tesszük.
  4. Tálalás előtt megszórjuk a créme brulée-k tetejét a cukorral, és szakácsfáklyával karamellizáljuk.
    60 perc

Az Amélie csodálatos élete egyik emlékezetes jelenetében a főszereplő kifejezetten azért rendel crème brûlée-t egy párizsi kávézóban, hogy kanállal feltörhesse a tetején lévő karamellréteget. Ez a jelenet világszerte új lendületet adott a desszert népszerűségének.

Pasta Ammatriciana

Pasta Ammatriciana az Ízek, imák szerelmekből.
Forrás: 123RF, IMDB

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 40 dkg spagettitészta
  • 40 dkg Ovalone paradicsom
  • 15 dkg Guanciale tokaszalonna
  • vagy sózott szalonna
  • 10 dkg pecorino sajt + a tetejére
  • 1 dl száraz fehérbor
  • 1 friss csilipaprika
  • olívaolaj
  • só ízlés szerint

Elkészítés:

  1. Száraz serpenyőben ropogósra sütjük a csíkokra vágott szalonnát, majd hozzáöntjük fehérbort. Miután elpárolgott az alkohol, kiszedjük a húst, és
    papírtörlőre téve lecsepegtetjük.
  2. A visszamaradt zsiradékon felforrósítunk egy evőkanál olajat és a felszeletelt csilipaprikát. Ekkor hozzáadjuk az apró darabokra vágott hámozott paradicsomokat. Néha átkeverve, 20 percig főzzük.
  3. Enyhén sós, lobogó vízben fogkeményre főzzük a tésztát, leszűrjük.
  4. Kevés főzővizet öntünk a szószba, majd beleforgatjuk a tésztát. Hozzáadjuk
    a reszelt sajtot, belekeverjük a szalonnát. Reszelt sajttal tálaljuk.

Az Ízek, imák, szerelmek római jelenetében Julia Roberts karaktere, Liz nagy örömmel falatozza az ikonikus spagettit. A film hatására a fogás sokak számára az olasz életöröm egyik legismertebb szimbóluma lett.

Ratatouille

Ratatouille a Lecsó című animációs meséből.
Forrás: 123RF, Profimedia

Hozzávalók (2 személyre):

  • 4 paradicsom
  • 8 szem koktélparadicsom
  • 2 vöröshagyma
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 2 kaliforniai paprika
  • 1 cukkini
  • 1 padlizsán
  • 1 babérlevél
  • friss kakukkfű
  • 1 ek. balzsamecet
  • olívaolaj
  • bors

Elkészítés:

  1. A megmosott paradicsomokat felkockázzuk, meglocsoljuk olívaolajjal és megsózzuk, majd 200 fokos sütőben megsütjük.
  2. A felkockázott padlizsánt besózzuk és 20 percig állni hagyjuk.
  3. Egy nagyobb serpenyőben olajat hevítünk, megdinszteljük rajta a felkockázott vöröshagymát és fokhagymát, majd hozzáadjuk a felkockázott paprikákat is. Adunk hozzá egy kevés vizet is és pároljuk.
  4. Néhány perc múlva hozzáadjuk a felkockázott cukkinit és a besózott, lecsepegtetett padlizsánt is. Megsózzuk, megborsozzuk, fűszerezzük a babérlevéllel és a friss kakukkfűvel. Körülbelül 10 perc főzés után hozzáadjuk a sült paradicsomot is, és ezzel főzzük készre. Ha nem érezzük elég szaftosnak, adhatunk hozzá kevés vizet.
  5. A végén még hozzáadjuk a balzsamecetet is, forralunk rajta egyet és kész is. Az elkészült ratatouille tálalása előtt ne felejtsük el eltávolítani a babérlevelet és a kakukkfű ágakat.
    30 perc

A L'ecsó című rajzfilmben Remy, a patkány ikonikus francia lecsójával nyűgözte le a szigorú ételkritikust, Anton Egot, akit a hagyományos, klasszikus ízek azonnal gyerekkora világába repített.

Big Kahuna burger

Big Kahuna burger a Ponyvaregényből.
Forrás: 123RF, IMDB

Hozzávalók (4 személyre):

  • 4 hamburger zsemle
  • 2 szelet bacon
  • 4 szelet (100 gramm) cheddar sajt
  • 1 ananász
  • 1 paradicsom
  • 4 salátalevél
  • 1 lila hagyma
  • 2 tk. ketchup
  • 2 tk. mustár
  • 2 tk. olívaolaj

A húshoz:
1 kg darált marha
1 tk. foghagyma por
1 tk. szárított oregánó
1 tk. só
1 tk. bors

Elkészítés

  1. A hamburgerhús összetevőit egy nagy tálban alaposan keverjük össze, majd gyúrjunk belőlük négy darab húspogácsát, és rakjuk őket 10 percre a hűtőbe.
  2. Amíg a hús a hűtőben van, addig vágjuk fel szeletekre az ananászt, a hagymát és a paradicsomot.
  3. Egy serpenyőben melegítsük fel az olajat és süssük ki benne a bacont. Egy másikban az ananászszeleteket, majd a húspogácsákat készítsük el. Amikor már majdnem elkészült a hús, rakjuk rá a cheddart, hogy szaftosra olvadjon rajta.
  4. A hamburgerzsemléket vágjuk félbe, és forgassuk bele kicsit a forró olajba, hogy ízletesebb legyen.
  5. Végül állítsuk össze a hamburgert: a zsemle alsó részére jöhet a hús a ráolvadt sajttal, erre rétegezzük a bacont, az ananászt, a hagymát, a paradicsomot és a salátát. Majd a tetejére jöhet a ketchup és a mustár.

Íme egy hamburger, amit a Ponyvaregény ihletett! A film egyik jelenetében Jules egy hatalmas Big Kahuna burgert fogyaszt, majd felháborodik, amikor evés közben megzavarják.

További receptekért kattints!

Az Oscar-gálák bártenderének titkos koktélja: így készítsd el a Negronit

Elegáns, mégis egyszerűen elkészíthető koktél, amit otthon is kortyolhatsz az Oscar-díjátadót nézve.

Ezeket nasizzák a világ legfittebb országaiban: íme a receptek, ha formába akarsz lendülni

Csemegére éhezel? Ha azt hiszed, az egészséges nasik unalmasak, ideje körbenézni a világban. Spoiler: néhány ötlet annyira egyszerű, hogy lehet, már most is ott van a hűtődben.

Ellenállhatatlan tavaszváró saláta: mézédes recept ehető virágokkal

Ha szerinted a saláta unalmas, ez a recept most finoman megcáfol. Méz, virágok és egy csipet tavaszi varázslat – több nem is kell. Íme a legjobb tavaszváró saláta receptje!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu