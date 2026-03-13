Filmes ételek: 4 ikonikus fogás, amit a mozi tett világhírűvé

A filmekben nemcsak a történetek és a karakterek maradnak emlékezetesek, hanem az ételek is, amelyek egy-egy jelenethez kötődnek. A filmes ételek sokszor annyira ikonikusak, hogy szinte önálló életre kelnek a vásznon, és kedvet csinálnak ahhoz, hogy mi magunk is elkészítsük őket. A crème brûlée roppanó karamellrétege, egy gőzölgő olasz tészta vagy éppen egy legendás hamburger mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenet felejthetetlenné váljon.
Filmes ételek főszerepben
A filmes ételek gyakran többet jelentenek egyszerű fogásoknál: hangulatot teremtenek, karaktereket jellemeznek, vagy éppen egy egész jelenetet tesznek legendássá. Nem véletlen, hogy sok néző számára ezek az ízek ugyanúgy a film részévé válnak, mint a híres idézetek vagy a látványos képsorok. Az alábbi ikonikus ételek a mozitörténelem legismertebb gasztronómiai pillanatai közé tartoznak.
Créme brulée
Hozzávalók (4 adaghoz):
- 4 dl 30%-os habtejszín
- 1 dl 3,5%-os tej
- 1 tk. vaníliaőrlemény
- 6 tojássárgája
- 5 dkg kristálycukor
- cukor a karamellizáláshoz
Elkészítés:
- Kis lábasba öntjük a tejszínt és a tejet, hozzáadjuk a vaníliaőrleményt, és felforraljuk. A tojássárgájákat kikeverjük a cukorral, és egy szűrőn át ráöntjük a forró tejszínt. Alaposan összekeverjük az egészet.
- Egy magas falú tepsiben elrendezünk 4 darab kis, kerek, hőálló sütőformát, és elosztjuk bennük a tejszínes-tojásos keveréket. A tepsibe forró vizet öntünk úgy, hogy legalább a sütőformák feléig érjen.
- Betoljuk a tepsit a 150 fokra előmelegített sütőbe, és körülbelül 40 perc alatt készre sütjük. Ezután kivesszük mindet a sütőből, hagyjuk kissé lehűlni, majd egy éjszakára a hűtőbe tesszük.
- Tálalás előtt megszórjuk a créme brulée-k tetejét a cukorral, és szakácsfáklyával karamellizáljuk.
60 perc
Az Amélie csodálatos élete egyik emlékezetes jelenetében a főszereplő kifejezetten azért rendel crème brûlée-t egy párizsi kávézóban, hogy kanállal feltörhesse a tetején lévő karamellréteget. Ez a jelenet világszerte új lendületet adott a desszert népszerűségének.
Pasta Ammatriciana
Hozzávalók (4 adaghoz):
- 40 dkg spagettitészta
- 40 dkg Ovalone paradicsom
- 15 dkg Guanciale tokaszalonna
- vagy sózott szalonna
- 10 dkg pecorino sajt + a tetejére
- 1 dl száraz fehérbor
- 1 friss csilipaprika
- olívaolaj
- só ízlés szerint
Elkészítés:
- Száraz serpenyőben ropogósra sütjük a csíkokra vágott szalonnát, majd hozzáöntjük fehérbort. Miután elpárolgott az alkohol, kiszedjük a húst, és
papírtörlőre téve lecsepegtetjük.
- A visszamaradt zsiradékon felforrósítunk egy evőkanál olajat és a felszeletelt csilipaprikát. Ekkor hozzáadjuk az apró darabokra vágott hámozott paradicsomokat. Néha átkeverve, 20 percig főzzük.
- Enyhén sós, lobogó vízben fogkeményre főzzük a tésztát, leszűrjük.
- Kevés főzővizet öntünk a szószba, majd beleforgatjuk a tésztát. Hozzáadjuk
a reszelt sajtot, belekeverjük a szalonnát. Reszelt sajttal tálaljuk.
Az Ízek, imák, szerelmek római jelenetében Julia Roberts karaktere, Liz nagy örömmel falatozza az ikonikus spagettit. A film hatására a fogás sokak számára az olasz életöröm egyik legismertebb szimbóluma lett.
Ratatouille
Hozzávalók (2 személyre):
- 4 paradicsom
- 8 szem koktélparadicsom
- 2 vöröshagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 2 kaliforniai paprika
- 1 cukkini
- 1 padlizsán
- 1 babérlevél
- friss kakukkfű
- 1 ek. balzsamecet
- olívaolaj
- só
- bors
Elkészítés:
- A megmosott paradicsomokat felkockázzuk, meglocsoljuk olívaolajjal és megsózzuk, majd 200 fokos sütőben megsütjük.
- A felkockázott padlizsánt besózzuk és 20 percig állni hagyjuk.
- Egy nagyobb serpenyőben olajat hevítünk, megdinszteljük rajta a felkockázott vöröshagymát és fokhagymát, majd hozzáadjuk a felkockázott paprikákat is. Adunk hozzá egy kevés vizet is és pároljuk.
- Néhány perc múlva hozzáadjuk a felkockázott cukkinit és a besózott, lecsepegtetett padlizsánt is. Megsózzuk, megborsozzuk, fűszerezzük a babérlevéllel és a friss kakukkfűvel. Körülbelül 10 perc főzés után hozzáadjuk a sült paradicsomot is, és ezzel főzzük készre. Ha nem érezzük elég szaftosnak, adhatunk hozzá kevés vizet.
- A végén még hozzáadjuk a balzsamecetet is, forralunk rajta egyet és kész is. Az elkészült ratatouille tálalása előtt ne felejtsük el eltávolítani a babérlevelet és a kakukkfű ágakat.
30 perc
A L'ecsó című rajzfilmben Remy, a patkány ikonikus francia lecsójával nyűgözte le a szigorú ételkritikust, Anton Egot, akit a hagyományos, klasszikus ízek azonnal gyerekkora világába repített.
Big Kahuna burger
Hozzávalók (4 személyre):
- 4 hamburger zsemle
- 2 szelet bacon
- 4 szelet (100 gramm) cheddar sajt
- 1 ananász
- 1 paradicsom
- 4 salátalevél
- 1 lila hagyma
- 2 tk. ketchup
- 2 tk. mustár
- 2 tk. olívaolaj
A húshoz:
1 kg darált marha
1 tk. foghagyma por
1 tk. szárított oregánó
1 tk. só
1 tk. bors
Elkészítés
- A hamburgerhús összetevőit egy nagy tálban alaposan keverjük össze, majd gyúrjunk belőlük négy darab húspogácsát, és rakjuk őket 10 percre a hűtőbe.
- Amíg a hús a hűtőben van, addig vágjuk fel szeletekre az ananászt, a hagymát és a paradicsomot.
- Egy serpenyőben melegítsük fel az olajat és süssük ki benne a bacont. Egy másikban az ananászszeleteket, majd a húspogácsákat készítsük el. Amikor már majdnem elkészült a hús, rakjuk rá a cheddart, hogy szaftosra olvadjon rajta.
- A hamburgerzsemléket vágjuk félbe, és forgassuk bele kicsit a forró olajba, hogy ízletesebb legyen.
- Végül állítsuk össze a hamburgert: a zsemle alsó részére jöhet a hús a ráolvadt sajttal, erre rétegezzük a bacont, az ananászt, a hagymát, a paradicsomot és a salátát. Majd a tetejére jöhet a ketchup és a mustár.
Íme egy hamburger, amit a Ponyvaregény ihletett! A film egyik jelenetében Jules egy hatalmas Big Kahuna burgert fogyaszt, majd felháborodik, amikor evés közben megzavarják.
