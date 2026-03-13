Lányaihoz szólt volna Eric Dane: mesterséges intelligenciával akarta visszakapni a hangját

Rebecca Gayheart egy interjúban beszélt arról, hogy a súlyos betegséggel küzdő színész az utolsó heteiben egy kísérleti projektben vett részt. A kezdeményezés célja az volt, hogy mesterséges intelligencia segítségével visszaállítsák Eric Dane hangját, amelyet az ALS fokozatosan elvett tőle.

Rebecca Gayheart felidézte, hogyan próbálta visszaszerezni elveszített hangját az ALS-ben szenvedő Eric Dane.

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane az ALS miatt fokozatosan elveszítette a hangját.

A színész egy mesterséges intelligenciával foglalkozó céggel dolgozott együtt.

A projekt célja a hangjának digitális visszaállítása volt.

A technológiát azért is használta volna, hogy üzenetet hagyhasson két lányának, a 16 éves Billie-nek és a 14 éves Georgiának.

A család még Dane halála előtt meghallgathatta az elkészült hangverziót.

Eric Dane a lányaihoz szeretett volna szólni

Eric Dane az utolsó heteiben részt vett egy mesterséges intelligenciával foglalkozó cég egyik projektjében, amelynek célja a hangja visszaállítása volt. Özvegye, Rebecca Gayheart a Varietynek elmondta: a színész nemcsak a mindennapi kommunikáció megkönnyítésére szánta a technológiát, hanem arra is, hogy egy utolsó üzenetet hagyhasson két lányának, a 16 éves Billie-nek és a 14 éves Georgiának. Gayheart szerint a férjét nagyon megviselte a hangja elvesztése, és mivel tudta, hogy fogy az ideje, sürgőssé vált számára, hogy a technológiával visszakaphassa azt. A mesterséges intelligenciával létrehozott hangverziót néhány héttel Dane halála előtt hallhatták először. Gayheart felidézte, mennyire megható volt, amikor megszólalt az új hang. „Eric ürelmetlenül várta, hogy hallja, és amikor megkaptuk, az egy igazán nagy pillanat volt. Egy erőteljes pillanat volt. Lejátszottuk, és Eric láthatóan elérzékenyült. Amikor meghallottam, elsírtam magam, és azt hiszem, a teremben mindenki” – mondta Gayheart.

A család is meghallgatta az új hangot

Néhány nappal később a család a lányoknak is lejátszotta az elkészült hangfelvételt. Gayheart szerint Billie és Georgia reakciója megerősítette őket abban, hogy a projekt valóban hitelesen adta vissza Dane hangját. „Azt mondták neki, hogy ez nem felvétel. Ez a te hangod. Ez te vagy. Szóval telitalálat volt” – nyilatkozta Rebecca. „Tényleg így beszélt, és ezt olyan gyönyörűen rögzítették” – tette hozzá.

Gayheart még 2018 februárjában adta be a válókeresetet Dane ellen 14 év házasság után, ám tavaly visszavonta a kérelmet, miután kiderült, hogy a színész súlyos beteg.

A technológiát végül nem tudták igazán használni

„Szomorú vagyok, és tudom, hogy Eric is az lenne, hogy soha nem tudtuk igazán használni” – mondta Gayheart, ugyanakkor tudja, a színész azt szerette volna, ha minél többen élnek ezzel a lehetőséggel, ugyanis a hang különösen fontos az előadóművészek számára. A színésznő hozzátette: biztos benne, hogy Dane boldog lenne, ha látná, hogy a technológia másoknak is segít, és hogy dokumentumfilmek is készülnek azokról az emberekről, akik részt vesznek hasonló projektekben.