Érkezik a Kiút 4. évada és sötétebb lesz, mint valaha: zárd be az összes ablakot

Kevés sorozat tud olyan nyugtalanító hangulatot teremteni, hogy a néző a kanapén ülve is úgy érzi, hogy talán mégis jobb lenne felkapcsolni minden villanyt és ellenőrizni az ablakokat. A Kiút (From) pontosan ilyen. A misztikus horror az elmúlt években igazi kultsorozattá nőtte ki magát, és most új fejezet nyit: érkezik a negyedik évad – amely, a készítők szerint minden eddiginél félelmetesebb lesz.

A Kiút április 19-én érkezik az HBO Maxra.

Még sötétebb titkok jönnek: ezt tudjuk a Kiút negyedik évadáról A Kiút az utóbbi évek egyik legnyomasztóbb horror-misztikus sorozata.

Az első három évad egy titokzatos város csapdájába esett emberek történetét meséli el.

A 4. évad minden eddiginél ijesztőbb titkokat és válaszokat ígér.

Így kezdődött a rémálom – Mikor jön az új Kiút?

A történet egy látszólag átlagos amerikai kisvárosban indul. Csakhogy ez a város nem szerepel a térképen – és aki egyszer odakeveredik, az többé nem tud elmenni. Az első évadban megismerjük azokat az embereket, akik különböző utakon, véletlenül kerülnek ide, majd rájönnek: csapdába estek.

A nappalok még viszonylag békések, az éjszakák viszont… nos, finoman szólva sem alkalmasak sétára. Sötétedés után különös lények bújnak elő az erdőből, és ha valaki nem zárja be időben az ajtót, az egy végzetes találkozást eredményezhet.

A sorozat igazi ereje nemcsak a horrorban, hanem a folyamatos rejtélyben rejlik. A nézők már az első évad végén rájöhetnek arra, hogy ez a város sokkal több titkot rejt, mint amennyit elsőre megmutat. A hidegrázós, jumpscare-es élményekből már az első évad sem szenved hiányt. És hogy miért szeretjük annyira az ilyen „félős” sorozatokat? A tudomány szerint azért, mert miközben félelmet érzünk, felkészülünk a legrosszabbakra. Vagyis a szervezetünk védekezőképessége megnövekszik, miközben mi popcornt rágcsálva ijedezünk a zombiktól. Érdekes, nemde?

A második és harmadik évad: egyre mélyebb a nyúl ürege

A második évad tovább bonyolítja a történetet. A város lakói próbálnak választ találni arra, miért kerültek ide, hogyan működik ez a furcsa világ, és egyáltalán létezik-e „kiút”. A rejtélyek azonban csak szaporodnak: különös jelek, titokzatos látomások és egyre veszélyesebb események borzolják a kedélyeket. Kíváncsi vagy, hogy te mit tennél egy ilyen zombiapokalipszisben? Erre is van egy tesztünk, amiből ezt kiderítheted!