Sztárok, aki vérig sértődtek, mert nem kapták meg az Oscar-díjat – Hangot is adtak a véleményüknek

Glenn Close

Az Oscar-történelem egyik legismertebb „örök jelöltje” Glenn Close, akit nyolc alkalommal jelöltek az aranyszoborra, mégsem sikerült egyszer sem győznie. A színésznő neve évtizedeken át felmerült a díj egyik legnagyobb hiányzójaként, ami miatt a sajtó időnként kifejezetten bántó jelzőkkel illette. Amikor egy interjúban arról kérdezték, mit gondol arról, hogy egyesek „lúzerként” emlegetik a sok elvesztett jelölés miatt, Close egyáltalán nem fogta vissza magát, és határozottan reagált a kritikákra: „Nem gondolom, hogy lúzer vagyok. (...) Szóval csak azt mondom: b***ák meg a kritikusok.” A szókimondó reakció jól mutatja, hogy a színésznő nem volt hajlandó csendben lenyelni a csalódottságát, és nyíltan hangot adott annak, mennyire igazságtalannak érzi az ilyen megjegyzéseket az Oscar-jelölések kapcsán.

Eddie Murphy

Murphy nyíltan bírálta az Oscart amiatt, hogy szerinte sokáig nem ismerték el megfelelően a színesbőrű színészeket. „Lehet, hogy soha nem nyerek Oscart azért, amit mondok… de úgy érzem, minket is el kell ismerni”. A komikus később is tartotta magát ahhoz, hogy kijelentései miatt nem jelölték soha Oscar-díjra.

Jessica Lange

A színésznőt eddig ötször jelölték a legjobb színésznő kategóriában Oscarra, amiből kettőt végül haza is vihetett, de nagyon úgy tűnik, hogy Jessica Lange telhetetlen, hiszen az összes többi alkalommal nem viselte túl jól, amikor végül mást díjaztak. Az 1985-ös Oscar gálán Lange jól láthatóan a mellette ülőhöz fordult egy olyan arckifejezéssel, amely egyértelműen azt üzente: „Mi a franc?!”. Egy évvel később, amikor nem ő, hanem Geraldine Page kapta a díjat, ismét egy nem túl kedves megjegyzést tette kísérőjének: „Ba*** Page!” (az alábbi videóban 5 perctől látható az ominózus jelenet).

Madonna

A híres Oscar-szettjeiről is ismert Madonna pályafutása során több film betétdalában is közreműködött, amelyek közül néhány komoly eséllyel indult az Oscar-jelölésért. Az egyik legnagyobb csalódása a 2012-ben volt, amikor a W.E. című filmhez írt dala, a Masterpiece nem került be az Oscar-jelöltek közé a legjobb betétdal kategóriában. Ez különösen azért volt meglepő, mert a szám korábban már elnyerte a Golden Globe Award díjat ugyanebben a kategóriában, így sokan biztosra vették, hogy az Akadémia is jelölni fogja. Az Oscar-jelölések kihirdetése után Madonna nem rejtette véka alá a csalódottságát. Interjúkban arról beszélt, hogy nehezen érti a döntést, hiszen a dal jelentős visszhangot kapott, és a díjszezon során már több komoly elismerést is begyűjtött. A popdíva egészen pontosan így fogalmazott:

„A dalom mindenhol ott volt – nehéz megérteni, miért nem jelölték.”

