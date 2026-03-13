Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Feltalálták a fluoreszkáló okosóvszert, ami kiszűri a nemi betegségeket

védekezés óvszer nemi betegség
2026.03.13.
A jövő diagnosztikája beköltözik a hálószobádba. Brit tinik olyan okosóvszert fejlesztettek, ami azonnal színt vált, ha nemi betegséget észlel az aktus közben.

Egy brit diákcsapat, feltalálta azt az okosóvszert, ami pofonegyszerűvé és diszkrétté teszi a szexuális úton terjedő betegségek felismerését.

Az okosóvszer azonnal jelzi, ha valami nem oké.
Forrás:  Getty Images

Az okosóvszer egyelőre csak koncepcióként létezik

Te hallottad, hogy feltalálták a fluoreszkáló okosóvszert, ami kiszűri a nemi betegségeket? A tinik víziója szerint ez a módszer rengeteg olyan embernek segíthet, aki szégyelli az orvosi szűréseket. A technológia egyelőre csak koncepcióként létezik, de a fiatal zsenik már 2015-ben elnyerték vele a brit TeenTech-díj fődíját egészségügy kategóriában. A találmány alapja egy speciális molekuláris réteg, amely a latex visznek fel. Ez amint kölcsönhatásba lép a baktériumokkal azonnal elindítja a kémiai reakciót, ami megváltoztatja a kondom színét.

Na, de mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha az óvszer hirtelen fűzöldre vált, sajnos chlamydiával állsz szemben. A sárga szín a szifilisz jelenlétét jelzi. Ha bekékül, az a herpesz vírusának egyértelmű jele. A lila szín pedig a rettegett HPV jelenlétét mutatja.

Bár sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülés mikorra várható, az alapötlet zsenialitása vitathatatlan. Ha ez a termék egyszer a boltok polcaira kerül, az teljesen új dimenziót nyit majd a biztonságos együttlétben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
