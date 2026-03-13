Egy brit diákcsapat, feltalálta azt az okosóvszert, ami pofonegyszerűvé és diszkrétté teszi a szexuális úton terjedő betegségek felismerését.

Az okosóvszer azonnal jelzi, ha valami nem oké.

Az okosóvszer egyelőre csak koncepcióként létezik

Te hallottad, hogy feltalálták a fluoreszkáló okosóvszert, ami kiszűri a nemi betegségeket? A tinik víziója szerint ez a módszer rengeteg olyan embernek segíthet, aki szégyelli az orvosi szűréseket. A technológia egyelőre csak koncepcióként létezik, de a fiatal zsenik már 2015-ben elnyerték vele a brit TeenTech-díj fődíját egészségügy kategóriában. A találmány alapja egy speciális molekuláris réteg, amely a latex visznek fel. Ez amint kölcsönhatásba lép a baktériumokkal azonnal elindítja a kémiai reakciót, ami megváltoztatja a kondom színét.

Na, de mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha az óvszer hirtelen fűzöldre vált, sajnos chlamydiával állsz szemben. A sárga szín a szifilisz jelenlétét jelzi. Ha bekékül, az a herpesz vírusának egyértelmű jele. A lila szín pedig a rettegett HPV jelenlétét mutatja.

Bár sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülés mikorra várható, az alapötlet zsenialitása vitathatatlan. Ha ez a termék egyszer a boltok polcaira kerül, az teljesen új dimenziót nyit majd a biztonságos együttlétben.

@life.hu_official Feltalálták a fluoreszkáló okosóvszert, ami kiszűri a nemi betegségeket Három brit gimnazista találmánya valósággal felrázta az egészségügyi technológiák világát: az okosóveszer használata során egy molekuláris réteggel bevont latex jelzi a nemi betegségeket, méghozzá színelváltozással. Az ötlet máris elnyerte a rangos TeenTech-djat az Egyesült Királyságban és használatával orvosi vizsgálat nélkül is kiderülhet, ha chlamydia, szifilisz vagy HPV fertőzése van valakinek. #life #okosóvszer #nemibetegségek #feltalálók #találámány ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

