TOP 4-ben az Ötöslottó főnyereménye: hatalmas összeg ütheti a markát a legszerencsésebbnek

sorsolás ötöslottó főnyeremény szerencsekoncertek ötöslottó
2026.03.13.
Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok. Az október óta tartó halmozódási ciklusban a négytalálatos szelvények tulajdonosai összesen közel 1,3 milliárd forinttal lettek gazdagabbak.

22 sorsolás óta, azaz 5 hónapja nem született telitalálat, ezért egyre nagyobb összeggel csábít az Ötöslottó. A most szombati húzáson már több mint 5 és fél milliárd forint várja a szerencsét próbálókat. A legutóbbi sorsoláson az alsóbb nyerőosztályokban kiemelkedően magas összegeket lehetett nyerni: a négytalálatos szelvények közel 5 millió forintot értek – ilyen magas összegre 76 sorsolás óta nem volt példa. A hármas találatért csaknem 37 ezer, a kettesért pedig mintegy 4 ezer forint járt, ami 36 sorsolás óta a legmagasabb kifizetés.

TOP 4-ben az Ötöslottó főnyereménye.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Most érdemes Ötöslottót játszani

Az Ötöslottó iránt az elmúlt hetekben rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés. A több milliárdos nyeremény már azokat is játékra ösztönzi, akik ritkán vagy egyáltalán nem vásároltak szelvényt. Arról nem is beszélve, hogy márciusban ismét péntekre esik 13-a, amely hagyományosan kiemelkedő forgalmat hoz a lottózókba. Vajon hoz most szerencsét valakinek ez az együttállás? Ugyanis 2009-ben éppen a péntek 13-át követő sorsoláson vitték el a főnyereményt.

Négy héten át Szerencsekoncertek is várnak

Nemcsak a rekordközeli jackpot tartja izgalomban a játékosokat, hanem a március 12-vel elindult Szerencsekoncertek is. Négy héten át ismert előadók és hazai sztárok lépnek színpadra több mint 60 településen. A koncertsorozat támogatója Magyarország legrégebbi és egyik legismertebb játéka, az Ötöslottó. A nemzeti lottótársaság rendezvényein az Ötöslottó színvilága várja a résztvevőket, amivel a társaság egyszerre ünnepli a közel 70 éves játék történetét és azt a közösségi élményt, amelyet az ikonikus számsorsjáték évtizedek óta kínál a játékosoknak.

A 4 hétig, csütörtöktől szombatig tartó időszakban számos koncert érhető majd el országszerte, amelyről további részleteket a szerencsekoncertek.hu oldalon érhető el.

 

