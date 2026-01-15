Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

Robert Pattinson, Megan Fox és az Olsen ikrek: hollywoodi sztárok, akik 2026-ban töltik be a 40-et — GALÉRIA

Getty Images North America - Alberto Tamargo
születésnap hollywoodi sztár galéria
Emlékszel még a tinédzser Edward Cullenre vagy az Olsen ikrek tinifilmjeire? Elképesztő, hogy ezek az ikonikus sztárok idén töltik be 40. életévüket. Nézd meg, ki az a 10 világsztár, aki 2026-ban ünnepelheti a kerek évszámot!

A 2026-os év rengeteg eseményt, új filmet és trendet tartogat. Az új évben is érkeznek kerek évfordulók és kerek születésnapok is. A következőkben összegyűjtöttük azt a 10 világsztárt, aki idén tölti be 40. életévét. Elképesztő látni, hogy a tinédzserként, gyerekként megismert színészek és ikonikus énekesek az életük egy új fejezetébe kezdenek. Kattints a galériára, és ismerd meg a sztárokat, akik idén belépnek a 40-esek klubjába!

sztárok, hírességek hollywood
Sztárok, akik 2026-ban töltik be a 40-et.
Forrás:  Getty Image

2026-ben ikonikus sztárok töltik majd be a 40-et

  • Az évek múlásával nem csak mi, de kedvenc hírességeink is idősödnek.
  • A tinédzser színészekből és a kezdő zenészekből világsztárok váltak.
  • Nézd meg galériánkban, kik kezdenek új fejezetet legendás életükben. 

Hollywood és az öregedés

Egyes hollywoodi sztárokon nem látszik az idő vasfoga, mások azonban a természetes öregedést választják, és büszkén mutatják érettebb arcukat. Bár a legtöbb sztár éveket tagadhatna le, sokkoló látni, hogy tinédzserkorunk kedvenc színészei, mint Lindsay Lohan, Robert Pattinson vagy az Olsen ikrek idén a 40-esek klubjába lépnek. 

Pamela Anderson, Jane Fonda, Helen Mirren visszahozta a kortalan szépséget a divatba, és ezért mindannyian hálásak lehetünk. Régebben a 40 év hatalmas mérföldkőnek számított, sőt hatalmas szorongást is keltett. Akkoriban ezt a korosztályt parkolópályára tették, és kevesebb lehetőséget, médiajelenlétet biztosítottak számukra. Ma már egyre több női hírességet látunk plasztika nélkül, a természetes öregedés jeleivel, és erre a filmipar is reagált. A modern társadalomban a 40-es mérföldkő már nem jelent akkora nyomást vagy változást, sőt sokan ezt a kort tartják az új 30-nak. Természetesen még mindig jellemzőek a plasztikai műtétek, főleg a női sztárok körében, de már korántsem annyira, mint a 2000-es évek elején. Ma már sokkal később „öregednek ki” a modellek és a színészek is, így ez a kor nem valaminek a végét jelenti már. 

Minden kerek születésnap mérföldkőnek számít a maga formájában, de a 40 egy különösen szép szám. Az érettség, a tapasztaltság és az emlékek sokasága csak még szebbé teszi ezt a nagy napot. Talán még te is emlékszel Robert Pattinsonra a Harry Potter és a Tűz Serlegéből vagy az Olsen ikrekre a Kettőn áll a vásár című filmből. De talán az is derenghet, amikor Lindsay Lohan egy ikerpárt alakított a Apád-anyád idejöjjön! című filmben, illetve, amikor Lady Gaga 2008-ban debütált a Poker Face című dalával. Ezek mind fontos pillanatoknak számítottak a popkultúrában, és idén a ma már ikonként tündöklő sztárok új korszakba lépnek. A következőkben összegyűjtöttük azokat a legendás világsztárokat, akik 2026-ban töltik be a 40-et. 

Kattints a galériára, és ismerkedj meg az új 40-es klubbal!

1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
Megan Fox
Getty Images North America

 

Nézd meg további sztáros cikkeinket is:

Sztárok, akik egy párhuzamos univerzumban tökéletes párost alkotnának

Bemutatjuk azokat az A-listás sztárokat, akik egy másik életben egymás lelki társai is lehetnének.

Sztárok, akik erotikus kalandba bonyolódtak egy szellemmel − Videó

Megőrült Lucy Liu és Matthew McConaughey? Egyre több híresség számol be arról, hogy már megéltek erotikus élményt nem evilági entitással. Azt állítják: szellemmel szeretkeztek.

Férfi sztárok, akiket sokkal szexibbé tett az arcszőrzet –Galéria

Az arcszőrzet mindent megváltoztat! Nézd meg Hollywood legnagyobb hírességeit és szépfiúit, akik arcszőrzetükkel váltak igazán sármossá!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu