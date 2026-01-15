Robert Pattinson, Megan Fox és az Olsen ikrek: hollywoodi sztárok, akik 2026-ban töltik be a 40-et — GALÉRIA

A 2026-os év rengeteg eseményt, új filmet és trendet tartogat. Az új évben is érkeznek kerek évfordulók és kerek születésnapok is. A következőkben összegyűjtöttük azt a 10 világsztárt, aki idén tölti be 40. életévét. Elképesztő látni, hogy a tinédzserként, gyerekként megismert színészek és ikonikus énekesek az életük egy új fejezetébe kezdenek. Kattints a galériára, és ismerd meg a sztárokat, akik idén belépnek a 40-esek klubjába!

Sztárok, akik 2026-ban töltik be a 40-et.

Forrás: Getty Image

2026-ben ikonikus sztárok töltik majd be a 40-et Az évek múlásával nem csak mi, de kedvenc hírességeink is idősödnek.

A tinédzser színészekből és a kezdő zenészekből világsztárok váltak.

Nézd meg galériánkban, kik kezdenek új fejezetet legendás életükben.

Hollywood és az öregedés

Egyes hollywoodi sztárokon nem látszik az idő vasfoga, mások azonban a természetes öregedést választják, és büszkén mutatják érettebb arcukat. Bár a legtöbb sztár éveket tagadhatna le, sokkoló látni, hogy tinédzserkorunk kedvenc színészei, mint Lindsay Lohan, Robert Pattinson vagy az Olsen ikrek idén a 40-esek klubjába lépnek.

Pamela Anderson, Jane Fonda, Helen Mirren visszahozta a kortalan szépséget a divatba, és ezért mindannyian hálásak lehetünk. Régebben a 40 év hatalmas mérföldkőnek számított, sőt hatalmas szorongást is keltett. Akkoriban ezt a korosztályt parkolópályára tették, és kevesebb lehetőséget, médiajelenlétet biztosítottak számukra. Ma már egyre több női hírességet látunk plasztika nélkül, a természetes öregedés jeleivel, és erre a filmipar is reagált. A modern társadalomban a 40-es mérföldkő már nem jelent akkora nyomást vagy változást, sőt sokan ezt a kort tartják az új 30-nak. Természetesen még mindig jellemzőek a plasztikai műtétek, főleg a női sztárok körében, de már korántsem annyira, mint a 2000-es évek elején. Ma már sokkal később „öregednek ki” a modellek és a színészek is, így ez a kor nem valaminek a végét jelenti már.

Minden kerek születésnap mérföldkőnek számít a maga formájában, de a 40 egy különösen szép szám. Az érettség, a tapasztaltság és az emlékek sokasága csak még szebbé teszi ezt a nagy napot. Talán még te is emlékszel Robert Pattinsonra a Harry Potter és a Tűz Serlegéből vagy az Olsen ikrekre a Kettőn áll a vásár című filmből. De talán az is derenghet, amikor Lindsay Lohan egy ikerpárt alakított a Apád-anyád idejöjjön! című filmben, illetve, amikor Lady Gaga 2008-ban debütált a Poker Face című dalával. Ezek mind fontos pillanatoknak számítottak a popkultúrában, és idén a ma már ikonként tündöklő sztárok új korszakba lépnek. A következőkben összegyűjtöttük azokat a legendás világsztárokat, akik 2026-ban töltik be a 40-et.