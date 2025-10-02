Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
modellek

Kortalan szépség a párizsi divathéten: Jane Fonda, Helen Mirren és Gillian Anderson felrobbantották a kifutót

Getty Images - Stephane Cardinale - Corbis
modellek Helen Mirren Jane Fonda Párizsi Divathét
Most kezdődött a párizsi divathét, és a szokásos szupermodelleken és hírességeken kívül régi nagyágyúkat is csodálhattunk. Jane Fonda, Helen Mirren és Gillian Anderson bebizonyították, hogy a szépség kortalan! Nézd meg, hogyan söpörték le a fiatalokat a kifutóról!

A párizsi divathét szeptember 29 és október 7 között kerül megrendezésre. Olyan zseniális divatházak kollekcióit láthatjuk, mint a Dior, Tom Ford, Louis Vuitton és Balmain. Szeptember 30-án a „Szabadság. Egyenlőség. Nővériség. Mert megérdemled”  című divatbemutatót láthattuk, amit a párizsi városháza előtt rendezték meg. A kifutó sztárjai pedig Jane Fonda, Helen Mirren és Gillian Anderson voltak!

Helen Mirren
Helen Mirren a párizsi divathéten
Forrás:  Getty Images

A kifutók csillagai: Helen Mirren, Jane Fonda és  Gillian Anderson 

A 87 éves Jane Fonda, a 80 éves Helen Mirren és az 57 éves Gillian Anderson ugyanolyan elbűvölőek, mint a fiatalabb modellek, magabiztosan vonultak fel és pózoltak. A filmikon Jane Fonda szenzációsan nézett ki a földig érő aranyló ruhájában és hozzá illő csillogó magas sarkú cipőjében. Ősz haját hollywoodi hullámokba szárították, és sminkjét visszafogott stílusban készítették el. A megjelenését hangsúlyos ezüst fülbevalókkal és ezüst gyűrűkkel egészítették ki. Jane vonulását a háttérben sármos modellfiúk kísérték, így igazi királynőként jelent meg.

jane fonda
Jane Fonda a párizsi divathéten
Forrás:  Northfoto

Mindeközben Helen Mirren egy futurisztikus, kövekkel kirakott felsőben, fekete öltönynadrágban és fekete kesztyűben lépett a kifutóra. A színésznőnek enyhén füstös szemeket festettek, ami tökéletesen illett megjelenéséhez. Az öltözetet lakk magas sarkú csizmával egészítették ki. Helen Mirren kifutón való megjelenése azután történt, hogy bírálta a társadalom öregedéshez való hozzáállását, és elárulta, hogy nem tudja elviselni a fiatalabbak leereszkedő modorát, ahogyan gyakran szólnak hozzá. A színésznő júliusban töltötte be 80. életévét, és elárulta, hogy bár nincs problémája az öregedéssel, sajnálja, hogy így tekintenek rá.

helen mirren
Helen Mirren a párizsi divathéten
Forrás:  Northfoto

Gillian Anderson ismét bebizonyította, hogy igazi divatikon. Az 57 éves színésznő egy spagettipántos, fekete, ezüst mintás estélyi ruhában volt. A ruha szabása tökéletesen kiemelte Gillian fitt alakját. A ruhához egy nagyon egyszerű, pántos magas sarkú cipőt párosítottak.  

gillian anderson
Gillian Anderson a párizsi divathéten
Forrás:  Northfoto

A rendezvényen többek között részt vett Kendall Jenner és Heidi Klum is, de még ők sem tudták fokozni a fenti nagyágyúk megjelenéseit. A divatbemutató bebizonyította, hogy a szépség és a nőiesség kortalan, illetve hogy társadalmunk minden generációja megérdemli a királynőknek járó ünneplést. 

Hailey Bieber szatén bugyogóban, Madonna átlátszó szoknyában: íme a párizsi divathét legstílusosabb szettjei

Hétfőn este hivatalosan is elkezdődött a párizsi divathét a Saint Laurent divatbemutatójával, ahol természetesen a legnagyobb sztárok is tiszteletüket tették – nem is akárhogy!

Könnyes szemek és álló taps: így fogadta a divatvilág krémje Giorgio Armani utolsó divatbemutatóját

Nézd meg Giorgio Armani utolsó tervezéseit!

Divat és villantások: a londoni divathét afterpartijának legpikánsabb outfitjei – GALÉRIA

Ilyen egy exkluzív afterparti, amin a divatvilág krémje tombol.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu