Kortalan szépség a párizsi divathéten: Jane Fonda, Helen Mirren és Gillian Anderson felrobbantották a kifutót

A párizsi divathét szeptember 29 és október 7 között kerül megrendezésre. Olyan zseniális divatházak kollekcióit láthatjuk, mint a Dior, Tom Ford, Louis Vuitton és Balmain. Szeptember 30-án a „Szabadság. Egyenlőség. Nővériség. Mert megérdemled” című divatbemutatót láthattuk, amit a párizsi városháza előtt rendezték meg. A kifutó sztárjai pedig Jane Fonda, Helen Mirren és Gillian Anderson voltak!

A kifutók csillagai: Helen Mirren, Jane Fonda és Gillian Anderson

A 87 éves Jane Fonda, a 80 éves Helen Mirren és az 57 éves Gillian Anderson ugyanolyan elbűvölőek, mint a fiatalabb modellek, magabiztosan vonultak fel és pózoltak. A filmikon Jane Fonda szenzációsan nézett ki a földig érő aranyló ruhájában és hozzá illő csillogó magas sarkú cipőjében. Ősz haját hollywoodi hullámokba szárították, és sminkjét visszafogott stílusban készítették el. A megjelenését hangsúlyos ezüst fülbevalókkal és ezüst gyűrűkkel egészítették ki. Jane vonulását a háttérben sármos modellfiúk kísérték, így igazi királynőként jelent meg.

Mindeközben Helen Mirren egy futurisztikus, kövekkel kirakott felsőben, fekete öltönynadrágban és fekete kesztyűben lépett a kifutóra. A színésznőnek enyhén füstös szemeket festettek, ami tökéletesen illett megjelenéséhez. Az öltözetet lakk magas sarkú csizmával egészítették ki. Helen Mirren kifutón való megjelenése azután történt, hogy bírálta a társadalom öregedéshez való hozzáállását, és elárulta, hogy nem tudja elviselni a fiatalabbak leereszkedő modorát, ahogyan gyakran szólnak hozzá. A színésznő júliusban töltötte be 80. életévét, és elárulta, hogy bár nincs problémája az öregedéssel, sajnálja, hogy így tekintenek rá.

Gillian Anderson ismét bebizonyította, hogy igazi divatikon. Az 57 éves színésznő egy spagettipántos, fekete, ezüst mintás estélyi ruhában volt. A ruha szabása tökéletesen kiemelte Gillian fitt alakját. A ruhához egy nagyon egyszerű, pántos magas sarkú cipőt párosítottak.

A rendezvényen többek között részt vett Kendall Jenner és Heidi Klum is, de még ők sem tudták fokozni a fenti nagyágyúk megjelenéseit. A divatbemutató bebizonyította, hogy a szépség és a nőiesség kortalan, illetve hogy társadalmunk minden generációja megérdemli a királynőknek járó ünneplést.