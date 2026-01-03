Nem csak az énképünk torzul az influenszerek miatt: terjed az Ágnes asszony-szindróma

A tiszta otthon elégedettséget és megnyugvást okoz, amivel nincs is semmi gond. A probléma ott kezdődik, ha a takarításmánia átveszi az életünk felett a hatalmat. Ez a jelenség hosszú idő óta kísér minket, de nemrég új formát öltött, méghozzá az influenszereknek köszönhetően. Ha egy-egy tartalomgyártó miatt úgy érzed, otthonodban tragikus állapotok uralkodnak, akkor lehet, hogy téged is megérintett az Ágnes asszony szindróma.

Takarításmánia, amit a közösségi média influenszereinek köszönhetünk.

Forrás: Shutterstock

Mérgező takarításmánia, avagy az Ágnes asszony szindróma

Arany Jánosnak köszönhetően Ágnes asszony történetét mindenki ismeri. Ő az, aki csak mossa, mossa véres lepedőjét, de sosem látja elég tisztának. Esetében a lelkiismeret dolgozik, de a modern takarításmánia mögött valami egészen más lapul. Pörgeted a közösségimédia-oldalakat, majd körbenézel a saját otthonodban, és szomorúan vonod le a tanulságot: a tiéd nem elég Insta-kompatibilis. Mit teszel? Őrületes rendrakásba és takarításba kezdesz − mintha egy láthatatlan közönségnek akarnál megfelelni −, a folyamat a végén pedig a melegséget sugárzó otthon helyett egy stúdiókörnyezetet kapsz. Innentől pedig nincs visszaút, a házimunka többé már nem rutin, hanem verseny, a tökéletesen összehajtogatott törölközők és ragyogó konyhapultok bajnoksága.

Miért kattanhatsz rá?

A közösségi média, vagyis az influenszerek világa díszlet, hiába is akarják elhitetni, hogy épp az életükbe csöppentél bele. Nem látod, hogy egy párperces videót akár több órás rendrakás, pakolás és takarítás előzhet meg, te csak a végeredményből indulsz ki. Mostanra tehát nemcsak a mindig tökéletes frizurájukkal és sminkjükkel, de a perfekt otthonaikkal is rombolják az énképünket. A végeredmény pedig bűntudat, kényszer és az érzés, hogy ha nem csillog-villog a konyhád a nap 24 órájában, te sem vagy rendben.

Legyünk magunkhoz őszinték, az ilyen fokú rend sosem lehet életszerű - csak a közösségi média hiteti el velünk.

Forrás: Shutterstock

Az influenszerek átka

A takarításmánia miatt a lakásod többé már nem egy békés otthon, hanem egy egyszerű kirakat. A rend nem a nyugalomról és a komfortról szól, hanem a megfelelésről. Vigyázz! Ha elmerülsz az Ágnes asszony szindrómában, otthonodban egyre kevésbé tudsz majd kikapcsolódni, lazítani. Az összehasonlítgatás örvényében pedig könnyen megroppanhat az önértékelésed, ami szorongáshoz vezethet.