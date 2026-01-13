Sokkoló fotó: egyszerűen felismerhetetlen új képein a Tövismadarak 68 éves sztárja

A Colleen McCullough regénye alapján készült Tövismadarak című négyrészes televíziós sorozat főszereplői egy csapásra igazi ikonokká váltak és bár sokan örök fiatalságot várnánk tőlük, az idő vasfoga sajnos őket sem kímélte.

A Tövismadarak színésznője sokkolta a rajongóit.

Forrás: WireImage

Megdöbbentően néz ki új képein a Tövismadarak színésznője

Rachel Ward a nagy sikerű Tövismadarak című televíziós sorozat főszereplője volt.

A ma 68 éves színésznő egy új poszttal borzolta a kedélyeket, amiben megviseltnek és fáradtnak tűnt.

Rachel Ward neve talán még ma is sokaknak a Tövismadarak romantikus, érzelmekkel teli világát idézi fel: a gyönyörű színésznő ugyanis elképesztő tehetségével és lenyűgöző megjelenésével egy csapásra belopta magát a nézők szívébe.

Partnerével, az azóta sajnálatos módon elhunyt Richard Chamberlainnel olyan kémia és összhang volt közöttük, amire azóta is csak kevés példát láthatunk a televízióban, így a mai napig nosztalgikus hangulattal gondolunk vissza a párosukra.

2026-ban, több mint 40 év távlatában érthető módon a szereplők már nem úgy festenek, mint régen, ám a 68 éves Rachel Ward új képei láttán egy pillanatra elakadt a szavunk.

Az egykori színésznő ugyanis éppen kertészkedés közben örökítette meg magát és az eddig megszokottakhoz képest jóval idősebbnek és fáradtabbnak tűnik: a bőre megereszkedett, a haja pedig szinte teljesen ősz.

Rachel Ward szinte felismerhetetlen az új bejegyzésében.

Forrás: Instagram / rachelwardofficial

A kommentelők egy emberként sokkolódtak le a friss képek láttán, de a Tövismadarak főszereplőjét állítása szerint egyáltalán nem zavarja, hogy már nem úgy néz ki, mint húsz évvel ezelőtt és állítása szerint élvezi azt, hogy így is meg tudja mutatni magát.

Csak sajnálom azokat a szegény lelkeket, akik annyira félnek az öregedéstől. Megtanulják majd, hogy egy nő számára a végső szabadság az, ha elengedi a fiatalságot és a szépséget.

– írta a színésznő az egyik kommentjében.

