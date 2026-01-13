Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
színésznő

Sokkoló fotó: egyszerűen felismerhetetlen új képein a Tövismadarak 68 éves sztárja

Hulton Archive - Hulton Archive
színésznő Tövismadarak Ausztrália
Nagy Kata
2026.01.13.
A Tövismadarak legendás sikere egy egész generáció emlékezetébe beleégett, a Meggie Clearyt alakító Rachel Ward neve pedig még ma is ezt az ikonikus időszakot idézi. Az utóbbi időkben azonban rengeteg támadás éri a Tövismadarak egykori színésznőjét – mutatjuk, miért!

A Colleen McCullough regénye alapján készült Tövismadarak című négyrészes televíziós sorozat főszereplői egy csapásra igazi ikonokká váltak és bár sokan örök fiatalságot várnánk tőlük, az idő vasfoga sajnos őket sem kímélte. 

Rachel Ward a Tövismadarak színésznője 2010-ben egy nyilvános eseményen
A Tövismadarak színésznője sokkolta a rajongóit. 
Forrás: WireImage

Megdöbbentően néz ki új képein a Tövismadarak színésznője 

  • Rachel Ward a nagy sikerű Tövismadarak című televíziós sorozat főszereplője volt. 
  • A ma 68 éves színésznő egy új poszttal borzolta a kedélyeket, amiben megviseltnek és fáradtnak tűnt.

Rachel Ward neve talán még ma is sokaknak a Tövismadarak romantikus, érzelmekkel teli világát idézi fel: a gyönyörű színésznő ugyanis elképesztő tehetségével és lenyűgöző megjelenésével egy csapásra belopta magát a nézők szívébe.

Partnerével, az azóta sajnálatos módon elhunyt Richard Chamberlainnel olyan kémia és összhang volt közöttük, amire azóta is csak kevés példát láthatunk a televízióban, így a mai napig nosztalgikus hangulattal gondolunk vissza a párosukra.

 2026-ban, több mint 40 év távlatában érthető módon a szereplők már nem úgy festenek, mint régen, ám a 68 éves Rachel Ward új képei láttán egy pillanatra elakadt a szavunk. 

Az egykori színésznő ugyanis éppen kertészkedés közben örökítette meg magát és az eddig megszokottakhoz képest jóval idősebbnek és fáradtabbnak tűnik: a bőre megereszkedett, a haja pedig szinte teljesen ősz. 

Rachel Ward, a Tövismadarak színésznője
Rachel Ward szinte felismerhetetlen az új bejegyzésében. 
Forrás: Instagram / rachelwardofficial

A kommentelők egy emberként sokkolódtak le a friss képek láttán, de a Tövismadarak főszereplőjét állítása szerint egyáltalán nem zavarja, hogy már nem úgy néz ki, mint húsz évvel ezelőtt és állítása szerint élvezi azt, hogy így is meg tudja mutatni magát. 

Csak sajnálom azokat a szegény lelkeket, akik annyira félnek az öregedéstől. Megtanulják majd, hogy egy nő számára a végső szabadság az, ha elengedi a fiatalságot és a szépséget. 

– írta a színésznő az egyik kommentjében. 

A Tövismadarak sztárjainak további képeiért kattints a galériára:

1 / 5
Ralph atya megformálója, Richard Chamberlain 2024 márciusának végén töltötte be a 90. életévét, és szinte élete végéig vállalt tévés és filmes szerepeket, többek között a Twin Peaks 2017-ben bemutatott harmadik évadában is feltűnt. A színész 2025. március 29-én sajnálatos módon elhunyt.
1 / 5
Meggie, azaz Rachel Ward - A Meggie Cleary-t alakító Rachel Ward számos tévésorozatban és több filmben is szerepelt, ám ezek között egyik sem akadt, mely akár csak megközelítette volna a Tövismadarak népszerűségét.
1 / 5
Bryan Brown a Tövismadarak után elsősorban ausztrál tévéfilmekben és sorozatokban játszott és játszik, illetve színpadi művészként is aktív maradt. A hazai közönségnek talán még a Koktél című filmből lehet emlékezetes.
1 / 5
A szerelemgyerek, Dane megformálóját Philip Anglimet láthattuk a Star Trekben, de a Dallasban is. 1998 óta viszont nem vállalt filmes munkát.
1 / 5
Tövismadarak

 

Ha szívesen nosztalgiáznál még, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Generációk imádták a Dallas Ray Krebbsét, ma azonban már felismerhetetlen a színész - FOTÓ

Steve Kanaly egykor a Dallas sorozat jóképű és becsületes cowboyaként hódított, ma 79 évesen alig lehet ráismerni. A kultikus karakter megformálója már nem hasonlít egykori önmagára – de a rajongók szeretete töretlen.

Kedvenc retró sorozataink: famíliák és klánok a tévében

Emlékszel még a péntek esti filmnézésékre? A retró korszak kedvenc sorozatait milliók követték Magyarországon, kis ízelítőt adtak a határon túli gazdagok életéből.

33 éve debütált a Família Kft. - A 90-es évek Magyarországának egyik szimbóluma volt

A Magyar Televízió 2-es csatornáján láthattuk először a Szép családot. A Família Kft. 1991. október 13-án ültette először a tévé képernyője elé a nézőket. A sorozat a 90-es évek Magyarországának egyik szimbóluma volt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu