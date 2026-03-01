Jogosítvány és vadászengedély: hosszú elváráslistával keres feleséget a 79 éves brit arisztokrata

Új feleséget keres a 79 éves brit arisztokrata, Sir Benjamin Slade. A férfinek – aki nem mellesleg a II. Károly király leszármazottjának vallja magát – meglehetősen konkrét elképzelései vannak a jönvedőbelijéről, a nemesi származás azonban önmagában nem elég. Ráadásul az idő is sürget, az arisztokratának ugyanis fiúörökösöre van szüksége.

Feleséget keres a brit arisztokrata: a 79 éves nemes még legalább két fiúgyermeket szeretne.

Fotó: Facebook

A brit arisztokrata, Sir Benjamin Slade legalább 20 évvel fiatalabb feleséget keres

Legalább kettő, de inkább három fiúörököst szeretne

Leendő feleségének nagyon sok kritériumnak kell megfelelnie

Például minimum 177 centiméter magas kell, hogy legyen, és nem lehet Skorpió csillagjegyű

Benjamin Slade úgy gondolja, nem vár el sokat.

Az arisztokrata leendő feleségének sok kritériumnak kell megfelelnie

A vidéki életet élő arisztokrata egy kedves, átlagos vidéki lányt keres, aki érti a dolgát – a részletekbe menő kritériumlistát olvasva azonban hamar kiderül, hogy ennél jóval többről van szó. Leendő feleségének legalább húsz évvel fiatalabbnak kell lennie nála, vagyis legfeljebb az ötvenes évei végén járhat, de Slade nyilvánvalóan még fiatalabb menyasszonyban gondolkodik, hiszen két – de inkább három – fiút szeretne.

A leendő feleségtől azt várja, hogy magabiztosan kézben tartsa két kastély és egy kiterjedt birtok teljes működését – a hozzájuk tartozó fajdmocsárral együtt –, és emellett két fiú felnevelését is vállalja.

A leendő menyecske nem lehet Skorpió csillagjegyű, skót, és 177 cm-nél alacsonyabb

Évi 50 ezer font fizetést, bónuszokat, autót, házat, teljes ellátást és fizetett nyaralást kínál cserébe. Előnyt jelent a jogi vagy könyvelői végzettség, sőt, egy kis magántőke sem ártana – bár az arisztokrata szerint egy nagy vagyon hasznosabb lenne. A társastánc-tudás és a helikopterpilóta-engedély szintén pluszpont, de ezek legalább opcionális extrák. Ami viszont nem alku tárgya, az a vörös vonalak hosszú sora.

A leendő feleségnek vadászengedéllyel és jogosítvánnyal kell rendelkeznie,

címerrel is bírnia kell,

két fiút kell világra hoznia,

nem lehet a The Guardian olvasója,

nem lehet skót,

nem származhat olyan országból, amelynek neve I betűvel kezdődik, és zászlaja zöld,

nem lehet drogfogyasztó vagy alkoholista,

nem lehet Skorpió csillagjegyű,

nem jöhet olyan helyről, ahol télen nem hordanak kabátot,

minimum 177 centiméter magasnak kell lennie,

tudnia kell bridzselni, backgammonozni és keresztrejtvényt fejteni,

fizikailag aktívnak kell lennie,

úsznia is tudnia kell,

legalább hét évig életben kell maradnia, hogy az örökség adómentesen rászállhasson.

„Nem kérek sokat” – jegyezte meg ironikusan az arisztokrata, aki szerint a nagy házak működtetéséhez úrhölgyre van szükség. „Mindig van egy úrhölgy a háznál, a nők vezetik a házakat. Az emberek szerint ez szexista. Jane Austen is azt mondta, hogy ha nagy házad van, szükséged van feleségre” – érvelt.