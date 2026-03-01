Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Idegenek kórházi számláira költi vagyonát az Agymenők sztárja, Kunal Nayyar – Videó

Kunal Nayyar nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is szívesen segít. Az Agymenők sztárja rendszeresen támogat rászoruló családokat, fizeti ki kórházi számláikat, és ösztöndíjakat biztosít hátrányos helyzetű diákoknak, mindezt névtelenül.

Az Agymenők sztárja, Kunal Nayyar arról mesélt, hogy rendszeresen felkeres egy online adománygyűjtő platformot, ahol rászoruló családok történeteit olvassa. Sok esetben annyira megérintik ezek a sorsok, hogy személyesen fizeti ki a kórházi számláikat, vagy ösztöndíjakat biztosít hátrányos helyzetű diákok számára.

Az Agymenők sztárja maszkos igazságosztóként segít rászorulókon

Az Agymenők Rajesh Koothrappalija, Kunal Nayyar elárulta, hogy rendszeresen látogat egy online adománygyűjtő oldalt, ahol rászoruló családok történeteit böngészi. Sok esetben annyira megérintik a sorsok, hogy saját zsebből fizeti ki a családok kórházi számláit, vagy ösztöndíjat biztosít hátrányos helyzetű diákoknak. A színész külön hangsúlyozta, hogy minden adományt névtelenül teljesít, és tréfásan úgy fogalmazott:

 „Olyan vagyok, mint egy maszkos igazságosztó.”

Kunal szerint a siker és a vagyon felelősséggel jár: ha valaki képes változást hozni mások életében, kötelessége megtenni. A színész jó példája annak, hogy a hollywoodi sztárok nemcsak a vörös szőnyegen ragyoghatnak, hanem a való életben is képesek segíteni másokon.

