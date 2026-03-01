Idegenek kórházi számláira költi vagyonát az Agymenők sztárja, Kunal Nayyar – Videó

Az Agymenők sztárja, Kunal Nayyar arról mesélt, hogy rendszeresen felkeres egy online adománygyűjtő platformot, ahol rászoruló családok történeteit olvassa. Sok esetben annyira megérintik ezek a sorsok, hogy személyesen fizeti ki a kórházi számláikat, vagy ösztöndíjakat biztosít hátrányos helyzetű diákok számára.

Az Agymenők sztárja névtelenül segít a rászorulókon.

Forrás: Dave Benett Collection

Az Agymenők sztárja maszkos igazságosztóként segít rászorulókon

Az Agymenők Rajesh Koothrappalija, Kunal Nayyar elárulta, hogy rendszeresen látogat egy online adománygyűjtő oldalt, ahol rászoruló családok történeteit böngészi. Sok esetben annyira megérintik a sorsok, hogy saját zsebből fizeti ki a családok kórházi számláit, vagy ösztöndíjat biztosít hátrányos helyzetű diákoknak. A színész külön hangsúlyozta, hogy minden adományt névtelenül teljesít, és tréfásan úgy fogalmazott:

„Olyan vagyok, mint egy maszkos igazságosztó.”

Kunal szerint a siker és a vagyon felelősséggel jár: ha valaki képes változást hozni mások életében, kötelessége megtenni. A színész jó példája annak, hogy a hollywoodi sztárok nemcsak a vörös szőnyegen ragyoghatnak, hanem a való életben is képesek segíteni másokon.

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official Idegenek kórházi számláira költi vagyonát az Agymenők sztárja Kunal Nayyar meglepően nagyvonalúan kezeli a vagyonát: idegeneket segít meg belőle. #life #Agymenők #jótékonyság #adakozás #KunalNayyar #sztárhírek #Hollywood ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek is érdekelhetnek: