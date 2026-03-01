Tavaszi kabát divat: válaszd a legdögösebbet és légy a szezon sztárja!

Ahogy hosszabbodnak a nappalok és egyre lágyabb az időjárás, a gardróbunk is szezonváltásra vágyik. A tavaszi kabát divat nemcsak a jól ismert alapdarabokat hozza vissza, hanem új szabásvonalakat, merészebb színeket és praktikus megoldásokat is. A trenchcoat újragondolt verzióitól a nőies denim darabokig mutatjuk, mely fazonok lesznek a szezon igazi befutói.

Tavaszi kabát divat, darabok amikkel a szezon sztárja lehetsz!

Forrás: Shutterstock

Tavaszi kabát divat: ezek a fazonok uralják a szezont

A tavaszi gardrób egyik legfontosabb alappillére idén is a trench, ám a klasszikus ballonkabát új arcát mutatja: a hosszított, elegáns fazonok mellett megjelentek a rövidebb, cropp verziók és a megkötős megoldások is, amelyek nőiesebb sziluettet adnak. A bőrdzsekik világa szintén átalakulóban van, hiszen a feszes motoros fazonok helyett a lazább, buggyos szabások és a tölcsérnyakú részletek kerülnek előtérbe, miközben a fekete mellett friss, világos árnyalatok is hódítanak. A klasszikus szövetkabátok sem maradnak érintetlenek: a sálas kialakítás, a köpenyszerű szabás vagy a háromnegyedes ujjak izgalmas, modern csavart adnak az elegáns daraboknak. A sportos vonalat kedvelőknek a steppelt kabátok továbbra is biztos választást jelentenek, különösen a derékban húzott változatok, amelyek optikailag karcsúsítanak. A denim pedig igazi stílusfrissítést kapott: a laza farmerek helyett nőiesebb, formázott szabások és sötétebb tónusok dominálnak. Ha pedig a praktikum a fő szempont, a kapucnis, vízlepergető parkák maradnak a legjobb társak a szeszélyes tavaszi napokon – egyszerre kényelmesek, funkcionálisak és divatosak.

Kék öves kabát, 25 995 Ft, Hasított bőr motoros 14 490 Ft, Cropp kabát 20 900 Ft, Derékban húzott steppelt 17 995 Ft, Pöttyös farmerkabát 25 995 Ft, Köpenyszerű szövetkabát 25 995 Ft, Lila parka 29 990 Ft, magasított nyakú szövetkabát 16 995 ft, Kifordítható mintás parka 29 995 Ft, Világoslila műbőr motorosdzseki 22 995 Ft, Állógalléros steppelt dzseki 5595 Ft, Váll-lapos farmerdzseki 19995 Ft

Forrás: Shutterstock, Reserved, New Yorker, F&F, H&M, Mango, Zara, Orsay, Stradivarius, Parfois, Mohito, Sinsay, Mohito

