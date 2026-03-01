Tavaszi kabát divat: válaszd a legdögösebbet és légy a szezon sztárja!

Ahogy hosszabbodnak a nappalok és egyre lágyabb az időjárás, a gardróbunk is szezonváltásra vágyik. A tavaszi kabát divat nemcsak a jól ismert alapdarabokat hozza vissza, hanem új szabásvonalakat, merészebb színeket és praktikus megoldásokat is. A trenchcoat újragondolt verzióitól a nőies denim darabokig mutatjuk, mely fazonok lesznek a szezon igazi befutói.
Tavaszi kabát divat: ezek a fazonok uralják a szezont
A tavaszi gardrób egyik legfontosabb alappillére idén is a trench, ám a klasszikus ballonkabát új arcát mutatja: a hosszított, elegáns fazonok mellett megjelentek a rövidebb, cropp verziók és a megkötős megoldások is, amelyek nőiesebb sziluettet adnak. A bőrdzsekik világa szintén átalakulóban van, hiszen a feszes motoros fazonok helyett a lazább, buggyos szabások és a tölcsérnyakú részletek kerülnek előtérbe, miközben a fekete mellett friss, világos árnyalatok is hódítanak. A klasszikus szövetkabátok sem maradnak érintetlenek: a sálas kialakítás, a köpenyszerű szabás vagy a háromnegyedes ujjak izgalmas, modern csavart adnak az elegáns daraboknak. A sportos vonalat kedvelőknek a steppelt kabátok továbbra is biztos választást jelentenek, különösen a derékban húzott változatok, amelyek optikailag karcsúsítanak. A denim pedig igazi stílusfrissítést kapott: a laza farmerek helyett nőiesebb, formázott szabások és sötétebb tónusok dominálnak. Ha pedig a praktikum a fő szempont, a kapucnis, vízlepergető parkák maradnak a legjobb társak a szeszélyes tavaszi napokon – egyszerre kényelmesek, funkcionálisak és divatosak.
