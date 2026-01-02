Van valami bájosan tragikomikus abban, amikor egy férfi rájön, hogy az Adonisz-test nem ott kezdődik, hogy van egy kondibérleted és egy shakered. Az Adonisz-komplexus – amikor valaki megszállottan hajszolja a tökéletes, görög isteneket megszégyenítő külsőt – sokkal alattomosabb, mint elsőre tűnik. A tükörben jól néz ki, de fejben néha szétesik. És bizony, a mentális egészségre is legalább akkora hatással van, mint a testre.

Az Adonisz-komplexus egy láthatatlan „betegség” amit, sok férfi észre sem vesz.

Az amerikai pszichológiai szakértők szerint az egész ott kezdődik, amikor a férfi egyszer csak nem „jobb formát” akar, hanem hibátlant. Itt lép be a testképzavar, az izomdiszmorfia és az a típusú önbizalomhiány, amit még egy lábnap sem tud kigyúrni.

De kezdjük az elején. Biztos sokan hallottatok már a női testképzavarról, a „semmi sem áll jól” napokról stb. Viszont csak úgy, mint sok mást ezt a problémát is megpróbálta „elnőiesíteni” a társadalmunk. Pedig ez aztán felettébb nem csak egy hisztéria. Sőt, a férfiak több, mint fele találkozott már ezzel a komplexussal valamelyik korszakában. Csak lehet, hogy épp nem ismerte fel.

De nézzük a jeleket, mielőtt újabb proteint löttyintesz a pólódra.

1. A tükör előtti időd már-már Robbie Williams fogyási korszakaival vetekszik

Ha minden reggel „vizuális auditot” tartasz, és a tested apró változásai nagyobb szorongást keltenek benned, mint egy rossz bankszámla-értesítés, az gyanús. A folyamatos önvizslatás — amit Robbie Williams is bevallott egy korábbi interjújában — klasszikus jele az Adonisz-komplexusnak. Ezt mi, nők maximum akkor műveljük, ha új fürdőruhát próbálunk. Na jó, nem csak akkor, de ez most rólatok szól.

2. A kondiban több időt töltesz, mint a munkahelyeden

Persze, az izomnövelés jó dolog. A túledzés viszont már kevésbé – főleg amikor a szervezeted jelezné, hogy pihenj, de te inkább lehúzol még három sorozatot, mert „nem állhatok meg most”. Igen, egy kutatásból már kiderült, hogy a férfiak szívének nagyobb szüksége van a testmozgásra, de azért nem árt itt is korlátokat húzni.