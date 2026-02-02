Nem akárkikkel tér vissza A Fehér Lótusz: kiderült, kik alakítják majd a 4. évadban az őrült gazdagokat

A Fehér Lótusz-sorozat 16 Emmy-díjat, 2 Golden Globe-díjat és több Critics Choise-díjat is kapott az elmúlt évek során. A széria írójának és rendezőjének, Mike White-nak az elképzelése a gazdagokról, a társadalmunkról és a modern párkapcsolati dinamikákról teljesen egyedülálló. Az ikonikus vígjáték-karikatúra visszatér. Mutatjuk, mit kell tudnod A Fehér lótusz 4. évadáról!

A Fehér lótusz 4.évadának szereposztása.

Forrás: profimedia

Végre itt az új A Fehér lótusz szereposztása Már bejelentették A Fehér Lótusz 4.évadának helyszínét, és most már az első szereplőket is.

Pár napja lett hivatalos, hogy kik csatlakoznak elsőként a zseniális sorozathoz.

Mutatjuk, mit tudunk eddig az új évadról!

A Fehér lótusz (The White Lotus) 2021-ben indult. Eddig összesen három évad is született, három elképesztő helyszínen. Minden évad új hotelben játszódik, és mindig új szereplőgárdát kapunk, egy-egy kivétellel. Bár azt még nem tudjuk, kik térnek vissza az új évadban, az első színészeket már megnevezték. A Fehér lótusz 4.évada Saint-Tropez egyik luxuskastélyszállójában játszódik majd.

A sorozat különlegessége, hogy már az első részben megmutatják a tetthelyet, de azt nem tudjuk, ki az áldozat, ki ölte meg és miért. Eddig kivétel nélkül minden évad egy hetet ölelt fel. Az egy hét alatt beleláthatunk a gazdagok életvitelébe, életszemléletébe és kapcsolati dinamikáikba. Minden évadban csak az utolsó részben válik teljessé a kép. Az Y és Z generáció kifejezetten imádja ezt a sorozatot, ezt bizonyítja azt is, hogy tömegével születnek a TikTok-videók a sorozattal kapcsolatos teóriákról és összeesküvés-elméletekről, és pont ettől lesz igazán egyedi A Fehér Lótusz.

Minden, amit eddig tudunk A Fehér lótusz 4. évadáról.

Forrás: profimedia

Az HBO még nem osztott meg túl sokat az új évadról, de pár nevet már hivatalosan is bejelentettek. A következő hónapokban valószínűleg több névre is fény derül, köztük a visszatérő karakterekre is. A sorozatot még nem kezdték el forgatni.

Kik szerepelnek A Fehér Lótusz 4. évadában?

Marissa Long,Helena Bonham Carter és AJ Michalka

Forrás: GettyImages

Marissa Long amerikai médiaszemélyiség és modell teljesen újoncként csatlakozik a sorozathoz. Marissa ezzel indítja be színészi karrierjét. Az ikonikus Helena Bonham Carter is csatlakozik Mike White sorozatához. A színésznő ismerős lehet a Harcosok klubja, az Alice Csodaországban vagy a Harry Potter-filmekből. AJ Michalka szintén újoncnak számít a szakmában, bár ő több videóban és projektben szerepelt már.