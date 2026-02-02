Nem akárkikkel tér vissza A Fehér Lótusz: kiderült, kik alakítják majd a 4. évadban az őrült gazdagokat

A Fehér Lótusz-sorozat 16 Emmy-díjat, 2 Golden Globe-díjat és több Critics Choise-díjat is kapott az elmúlt évek során. A széria írójának és rendezőjének, Mike White-nak az elképzelése a gazdagokról, a társadalmunkról és a modern párkapcsolati dinamikákról teljesen egyedülálló. Az ikonikus vígjáték-karikatúra visszatér. Mutatjuk, mit kell tudnod A Fehér lótusz 4. évadáról!
Végre itt az új A Fehér lótusz szereposztása
- Már bejelentették A Fehér Lótusz 4.évadának helyszínét, és most már az első szereplőket is.
- Pár napja lett hivatalos, hogy kik csatlakoznak elsőként a zseniális sorozathoz.
- Mutatjuk, mit tudunk eddig az új évadról!
A Fehér lótusz (The White Lotus) 2021-ben indult. Eddig összesen három évad is született, három elképesztő helyszínen. Minden évad új hotelben játszódik, és mindig új szereplőgárdát kapunk, egy-egy kivétellel. Bár azt még nem tudjuk, kik térnek vissza az új évadban, az első színészeket már megnevezték. A Fehér lótusz 4.évada Saint-Tropez egyik luxuskastélyszállójában játszódik majd.
A sorozat különlegessége, hogy már az első részben megmutatják a tetthelyet, de azt nem tudjuk, ki az áldozat, ki ölte meg és miért. Eddig kivétel nélkül minden évad egy hetet ölelt fel. Az egy hét alatt beleláthatunk a gazdagok életvitelébe, életszemléletébe és kapcsolati dinamikáikba. Minden évadban csak az utolsó részben válik teljessé a kép. Az Y és Z generáció kifejezetten imádja ezt a sorozatot, ezt bizonyítja azt is, hogy tömegével születnek a TikTok-videók a sorozattal kapcsolatos teóriákról és összeesküvés-elméletekről, és pont ettől lesz igazán egyedi A Fehér Lótusz.
Az HBO még nem osztott meg túl sokat az új évadról, de pár nevet már hivatalosan is bejelentettek. A következő hónapokban valószínűleg több névre is fény derül, köztük a visszatérő karakterekre is. A sorozatot még nem kezdték el forgatni.
Kik szerepelnek A Fehér Lótusz 4. évadában?
Marissa Long amerikai médiaszemélyiség és modell teljesen újoncként csatlakozik a sorozathoz. Marissa ezzel indítja be színészi karrierjét. Az ikonikus Helena Bonham Carter is csatlakozik Mike White sorozatához. A színésznő ismerős lehet a Harcosok klubja, az Alice Csodaországban vagy a Harry Potter-filmekből. AJ Michalka szintén újoncnak számít a szakmában, bár ő több videóban és projektben szerepelt már.
Chris Messina több nagyobb hollywoodi filmben is játszott már. Ezzel szemben Caleb Jonte Edwards még csak kezdő a szakmában. Ez lesz az első nagy szerepe, és már kíváncsian várjuk, milyen szerepet álmodott meg neki Mike White. Alexander Ludwig ismerős lehet Az éhezők viadala-filmekből vagy a Nagy fiúk 2 című vígjátékból.
A Fehér lótusz 4.évadát még 2026-ban elkezdik forgatni, de a megjelenési dátum valószínűleg már 2027-re csúszik. A forgatás feltételezhetően áprilisban kezdődik, és egészen októberig fog tartani.
