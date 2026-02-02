Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Nem akárkikkel tér vissza A Fehér Lótusz: kiderült, kik alakítják majd a 4. évadban az őrült gazdagokat

Leslie Bibb, Michelle Monaghan and Carrie Coon in Season 3 Episode 4 of The White Lotus,,Image: 974262756, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
profimedia -
sorozat Fehér Lótusz The White Lotus Helena Bonham Carter
A furcsa gazdagok karikatúrája visszatér! Mike White az egyik legzseniálisabb modern széria rendező. Most mind örülhetünk, mert bejelentették A Fehér lótusz 4.évadának szereposztását. Íme minden, amit tudnod kell az új évadról!

A Fehér Lótusz-sorozat 16 Emmy-díjat, 2 Golden Globe-díjat és több Critics Choise-díjat is kapott az elmúlt évek során. A széria írójának és rendezőjének, Mike White-nak az elképzelése a gazdagokról, a társadalmunkról és a modern párkapcsolati dinamikákról teljesen egyedülálló. Az ikonikus vígjáték-karikatúra visszatér. Mutatjuk, mit kell tudnod A Fehér lótusz 4. évadáról!

A Fehér lótusz 4.évada
A Fehér lótusz 4.évadának szereposztása.
Forrás: profimedia

Végre itt az új A Fehér lótusz szereposztása

  • Már bejelentették A Fehér Lótusz 4.évadának helyszínét, és most már az első szereplőket is.
  • Pár napja lett hivatalos, hogy kik csatlakoznak elsőként a zseniális sorozathoz. 
  • Mutatjuk, mit tudunk eddig az új évadról! 

A Fehér lótusz (The White Lotus) 2021-ben indult. Eddig összesen három évad is született, három elképesztő helyszínen. Minden évad új hotelben játszódik, és mindig új szereplőgárdát kapunk, egy-egy kivétellel. Bár azt még nem tudjuk, kik térnek vissza az új évadban, az első színészeket már megnevezték. A Fehér lótusz 4.évada Saint-Tropez egyik luxuskastélyszállójában játszódik majd. 

A sorozat különlegessége, hogy már az első részben megmutatják a tetthelyet, de azt nem tudjuk, ki az áldozat, ki ölte meg és miért. Eddig kivétel nélkül minden évad egy hetet ölelt fel. Az egy hét alatt beleláthatunk a gazdagok életvitelébe, életszemléletébe és kapcsolati dinamikáikba. Minden évadban csak az utolsó részben válik teljessé a kép. Az Y és Z generáció kifejezetten imádja ezt a sorozatot, ezt bizonyítja azt is, hogy tömegével születnek a TikTok-videók a sorozattal kapcsolatos teóriákról és összeesküvés-elméletekről, és pont ettől lesz igazán egyedi A Fehér Lótusz

The white lotus 4 season
Minden, amit eddig tudunk A Fehér lótusz 4. évadáról.
Forrás: profimedia

Az HBO még nem osztott meg túl sokat az új évadról, de pár nevet már hivatalosan is bejelentettek. A következő hónapokban valószínűleg több névre is fény derül, köztük a visszatérő karakterekre is. A sorozatot még nem kezdték el forgatni. 

Kik szerepelnek A Fehér Lótusz 4. évadában?

Marissa Long,Helena Bonham Carter és AJ Michalka
Forrás: GettyImages

Marissa Long amerikai médiaszemélyiség és modell teljesen újoncként csatlakozik a sorozathoz. Marissa ezzel indítja be színészi karrierjét. Az ikonikus Helena Bonham Carter is csatlakozik Mike White sorozatához. A színésznő ismerős lehet a Harcosok klubja, az Alice Csodaországban vagy a Harry Potter-filmekből. AJ Michalka szintén újoncnak számít a szakmában, bár ő több videóban és projektben szerepelt már. 

Chris Messina, Caleb Jonte Edwards és Alexander Ludwig
Forrás:  GettyImages, instagram@Caleb jonte edwards

Chris Messina több nagyobb hollywoodi filmben is játszott már. Ezzel szemben Caleb Jonte Edwards még csak kezdő a szakmában. Ez lesz az első nagy szerepe, és már kíváncsian várjuk, milyen szerepet álmodott meg neki Mike White. Alexander Ludwig ismerős lehet Az éhezők viadala-filmekből vagy a Nagy fiúk 2 című vígjátékból. 

A Fehér lótusz 4.évadát még 2026-ban elkezdik forgatni, de a megjelenési dátum valószínűleg már 2027-re csúszik. A forgatás feltételezhetően áprilisban kezdődik, és egészen októberig fog tartani.  

Tekintsd meg további sorozatajánló cikkeinket is:

A Doktor Szöszi 25. évfordulóján érkezik az Elle című előzménysorozat: íme minden, amit eddig tudunk

A pinkimádó Elle Woods karaktere visszatér! Reese Witherspoonnak köszönhetően érkezik a Doktor Szöszi-filmek előzménysorozata! Íme minden, amit eddig tudunk.

Szexi Hamupipőke-sztorival tér vissza A Bridgerton család: íme minden, amit tudnod kell az új évadról

Egy titokzatos idegen, egy rejtélyes szerelem és a Hamupipőke történetének újragondolása. Megérkezett A Bridgerton család 4. évadának előzetese, és első sorozatképei. Íme minden, amit tudnod kell!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu