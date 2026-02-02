Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Dancsi Szabina

A Nagy Ő „elátkozott hercegnője” nem először tűnt fel a képernyőn – Már korábban is megcsilingeltette a hangját

Török Gergely
Dancsi Szabina Nagy Ő Észbontók
Ismerős volt A Nagy Ő botrányhősnője? Nem véletlenül! Dancsi Szabina már egy másik TV2-s műsorban is megmutatta magát korábban.

A Nagy Ő legutóbbi évadának egyik legtöbbet emlegetett szereplője, Dancsi Szabina nem ismeretlen a tévénézők számára. A TikTokon is aktív tartalomgyártó ugyanis már egy korábbi TV2-es műsorban is feltűnt: az Észbontók egyik adásában már megmutatta magát – és a hangját már ott sem fogta vissza. 

Dancsi Szabina hercegnőként a Nagy Ő műsorában.
Dancsi Szabina hercegnőként a Nagy Ő műsorában.
Forrás: MW Bulvár

A Nagy Ő szereplője, Dancsi Szabina már az Észbontókban is feltűnt

  • Dancsi Szabina A Nagy Ő egyik legemlékezetesebb szereplője lett, akit sokan „elátkozott hercegnőként” emlegetnek.
  • Nem először szerepelt a TV2-n, korábban az Észbontók című műsorban is feltűnt.
  • A TikToker tudatosan építi médiabeli jelenlétét, és egyre magabiztosabban mozog a reflektorfényben.

Szabina már az Észbontókba is markáns jelenléttel érkezett, most pedig A Nagy Ő-ben vált az egyik legemlékezetesebb karakterré, ahol a szupervékony hangjával véste be magát a nézők emlékezetébe. A határozott fellépés, az erős vélemény és a kamerák előtti magabiztosság tehát nem újdonság számára, mint amiről már korábban egy interjúban is beszámolt nekünk. 

Úgy tűnik, Dancsi Szabina tudatosan építi médiabeli jelenlétét. A TikTok után a TV2 több műsorában is feltűnt, és egyre biztosabban mozog a reflektorfényben. Stohl András hiába nem adott neki rózsát, a hercegnő mégis szárnyra kapott. A kérdés már csak az, hol bukkan fel legközelebb, mert ha eddig nem figyeltünk rá, most már biztosan fogunk. 

Ezek is érdekelhetnek:

Megvan a lista: ezek a hírességek lesznek A Nagy Duett 2026 szereplői

A nyolcadik szériájára készül Magyarország legnagyobb házibulija. Most pedig már azt is lehet tudni, kik lesznek a TV2-n a A Nagy Duett szereplői 2026-ban.

Ismerős a ruha? Péterffy Lili Kim Kardashian egyik legendás szettjét viselte

Megérkeztek a Nagy Duett első promóciós fotói! Péterffy Lili egy testre simuló, pöttyös ruhában tűnik fel a képeken, amely a divatrajongók számára ismerős lehet Kim Kardashian miatt.

„A letisztultabb dolgokat kedvelem” – Interjú Gesztesi Pankával, aki hamarosan új oldaláról mutatkozik be

Divat, arcápolás és fiatalság. Gesztesi Panka neve eddig leginkább híres szülei miatt volt ismerős, most azonban saját jogán lép a reflektorfénybe. Íme a Nagy Duett legfiatalabb versenyzője!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu