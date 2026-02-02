A Nagy Ő „elátkozott hercegnője” nem először tűnt fel a képernyőn – Már korábban is megcsilingeltette a hangját

A Nagy Ő legutóbbi évadának egyik legtöbbet emlegetett szereplője, Dancsi Szabina nem ismeretlen a tévénézők számára. A TikTokon is aktív tartalomgyártó ugyanis már egy korábbi TV2-es műsorban is feltűnt: az Észbontók egyik adásában már megmutatta magát – és a hangját már ott sem fogta vissza.

Dancsi Szabina hercegnőként a Nagy Ő műsorában.

Forrás: MW Bulvár

A Nagy Ő szereplője, Dancsi Szabina már az Észbontókban is feltűnt Dancsi Szabina A Nagy Ő egyik legemlékezetesebb szereplője lett, akit sokan „elátkozott hercegnőként” emlegetnek.

Nem először szerepelt a TV2-n, korábban az Észbontók című műsorban is feltűnt.

A TikToker tudatosan építi médiabeli jelenlétét, és egyre magabiztosabban mozog a reflektorfényben.

Szabina már az Észbontókba is markáns jelenléttel érkezett, most pedig A Nagy Ő-ben vált az egyik legemlékezetesebb karakterré, ahol a szupervékony hangjával véste be magát a nézők emlékezetébe. A határozott fellépés, az erős vélemény és a kamerák előtti magabiztosság tehát nem újdonság számára, mint amiről már korábban egy interjúban is beszámolt nekünk.

Úgy tűnik, Dancsi Szabina tudatosan építi médiabeli jelenlétét. A TikTok után a TV2 több műsorában is feltűnt, és egyre biztosabban mozog a reflektorfényben. Stohl András hiába nem adott neki rózsát, a hercegnő mégis szárnyra kapott. A kérdés már csak az, hol bukkan fel legközelebb, mert ha eddig nem figyeltünk rá, most már biztosan fogunk.

