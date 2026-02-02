"Csak vegyél feleségül" − Sarah Ferguson Epsteinnek írt botrányos üzenete napvilágot látott

A most napvilágot látott levélváltás szerint Sarah Ferguson nemcsak háláját és elismerését fejezte ki Epstein iránt, hanem házasságra utaló megjegyzéseket is tett és több alkalommal VIP-hozzáférést ígért neki brit királyi eseményekre. A dokumentumokból az is kiderül, hogy Epstein igyekezett befolyásolni Fergusont, hogy az milyen nyilatkozatokat tegyen a büntetőügyével kapcsolatban.

Sarah Ferguson legendának, különleges barátnak nevezte Epsteint.

Sarah Ferguson 2010 januárjában azt írta Epsteinnek: „Csak vegyél feleségül.”

Több üzenetben is legendának, különleges barátnak és testvérnek nevezte.

2009 júniusában azt ígérte, beviszi a királyi körökbe.

Epstein megpróbálta befolyásolni Fergusont.

Az összes most nyilvánosságra hozott üzenet Epstein 2008-as elítélése után keletkezett.

Sarah Ferguson e-mailjei döbbenetesebbek, mint eddig hittük

Epstein 2009 júliusában szabadult a Palm Beach megyei börtönből, miután 13 hónapot töltött le 18 hónapos büntetéséből, amelyet 14 éves lányokkal folytatott szexuális cselekmények miatt szabtak ki rá. Egy 2010 januárjában küldött e-mailben Ferguson, aki botrányai miatt mára mindent elveszített, így írt Epsteinnek, akit a legjobb barátjának nevezett: „Legenda vagy. Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzem szeretetem és hálám a nagylelkűségedért és kedvességedért. Állok szolgálatodra. Csak vegyél feleségül.”

A dokumentumok szerint Ferguson többször is megígérte Epsteinnek, hogy bevezeti a királyi körökbe: „Bármit meg tudok szervezni” − írta. Az e-mailekben arról is szó esett, hogy Ferguson bevinné Epsteint a Buckingham-palotába is, de azt nem tudni, erre végül sor került-e. A bűnöző és Ferguson a legintimebb magánéletükről is leveleztek, az egyik üzenetváltásban szóba került egy „nagyszerű testű” nő és a férfi kapcsolata is, amelyre Fergie így reagált: „Oké, akkor vegyél feleségül, és akkor bevesszük őt is.”

Epstein megpróbálta befolyásolni Sarah Fergusont

A dokumentumok szerint Epstein megpróbálta rávenni Fergusont, hogy adjon ki olyan nyilatkozatot, amelyben azt állítja, hogy ő nem pedofil, és hogy Fergusont becsapták, amikor elhitte a róla szóló vádakat. 2011 márciusában Epstein arra kért egy újságírót hogy fogalmazzon meg egy nyilatkozatot, amelyet egy számára ideális világban Fergie tenne közzé. Ez néhány nappal azután történt, hogy Ferguson azt nyilatkozta, mélységesen bánja, hogy kapcsolatba került Epsteinnel. Később Sarah, aki egyelőre még nem tudja, hová költözik a Royal Lodge-ból, e-mailt írt a 2019-ben a börtönben elhunyt pénzembernek, amelyben elnézést kért a korábbi nyilatkozataiért − tette közzé a RadarOnline.