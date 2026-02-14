Ikrek csodás egymásra találásai – Valós, hátborzongató A két Lotti-történetek

Az ikrek között régóta különös, sokak szerint szinte megmagyarázhatatlan, telepatikus kötelék létezik: hasonló gondolatok, azonos reakciók, sőt néha az a furcsa érzés is, mintha távolról megéreznék egymást. A modern kor valóságos „két Lotti”-történetei újra és újra bizonyítják ezt. Most három meghökkentő egymásra találásról szóló történetet hoztunk el.

Az ikrek között sokszor megmagyarázhatatlan, mély kötelék él, amely a távolságot és az időt is túléli. Robert, David és Eddy olyanok voltak, mintha egyetlen személy lenne három testben.

Forrás: Newsday RM

A titokban szétválasztott hármasikrek: Robert, David és Eddy – Egy filmszerű történet

1980 őszén egy visszahúzódó, kissé bizonytalan 19 éves fiú érkezett meg a Sullivan County Community College kampuszára. Ő volt Robert Shafran. A kollégium előtt idegenek ölelgették, a folyosón diákok köszöntek, és lányok integettek neki – olyanok, akiket sosem látott.

„Eddy! Visszajöttél?” – kérdezték. Robert először azt hitte, valami furcsa tévedésről van szó. Néhány órával később azonban egy diáktárs félrevonta, és megkérdezte: „Téged örökbe fogadtak?"

Amikor Robert igent mondott, a fiú elsápadt és azt monda:„ Akkor van valaki, akit látnod kell."

A találkozás

Néhány nappal később Robert egy ház ajtajában állt, és amikor az ajtó kinyílt, olyan volt, mintha tükörbe nézne. A másik fiú, Eddy Galland, pontosan ugyanúgy nézett ki. Ugyanaz a mosoly, ugyanaz a testtartás, ugyanaz a hangszín.



A két fiatal percek alatt testvéri közelséget érzett. Nem volt feszélyezettség, nem volt idegenség, mintha egész életükben ismerték volna egymást. Később mindketten azt mondták: „Olyan volt, mintha egy elveszett részemet kaptam volna vissza”.



A történet a sajtóba került. Egy New York-i fiatal, David Kellman meglátta az újság címlapján a két fiút, és majdnem kiesett a kezéből a lap. Ő is ugyanúgy nézett ki.

Amikor a három fiatal először találkozott, az újságírók azt figyelték, hogy ugyanabban a pillanatban nevetnek, ugyanúgy ülnek le, és ugyanazokat a mondatokat fejezik be egymás helyett. A jelenlévők közül sokan később azt mondták: „Mintha egyetlen személy lenne három testben”.

A furcsa egyezések

A következő hónapokban egyre több megdöbbentő hasonlóság derült ki: mindhárman birkóztak az iskolában, azonos típusú nőkhöz vonzódtak, ugyanúgy reagáltak konfliktushelyzetekben, és még a nevetésük ritmusa is azonos volt.

A testvérek később arról beszéltek, hogy gyermekkorukban gyakran érezték: „valami hiányzik”, bár nem tudták megmondani, mi. Mintha egy láthatatlan kapcsolat hiányzott volna az életükből – egy kapcsolat, amelynek létezéséről akkor még nem is tudtak.