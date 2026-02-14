Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gyűlölethullámot váltott ki a rajongók körében Amy Schumer karcsúsága − Videó

2026.02.14.
A 44 éves színésznőt durva kritikák érték a megváltozott külseje miatt. A frissen elvált Amy Schumer rosszindulatú támadások sorát kapta az elmúlt napokban.

Kritikus kommentek ezrei érkeztek Amy Schumer friss képeire, amelyeken megmutatta, hogy milyen kirobbanó formában van. Többen úgy vélik, mivel a színésznő gyógyszerrel fogyott le, csaló, mások pedig arról írnak, hogy Amy Schumer mentális gondokkal küzd.

Amy Schumer sosem tagadta, hogy gyógyszerek segítették a fogyását.
Amy Schumert nem érdeklik a kritikák

A 44 éves színésznőt anno még kifejezetten teltkarcsúan ismerte meg a világ, de Amy Schumer azóta jelentős változáson ment keresztül. Nem elég, hogy nemrég hivatalosan is elvált a férjétől, a friss képei szerint olyan vékony, hogy akár még topmodellnek is elmehetne! A színésznő sosem tagadta, hogy a fogyása érdekében bizonyos gyógyszereket is segítségül hívott, de az őszintesége nem igazán volt kifizetődő: sokak szerint etikátlan, hogy valóban beteg emberek orvosságát használja fel a karcsúbb alakért, míg mások szerin egy testképzavaros ember segélykiáltását látják maguk előtt, amikor a fotóit nézik. Amy azonban magasról tesz a kritikákra: „Ezek a képek nem segélykiáltások, hanem az életem és az egészségem megünneplése. Végre erősnek és szépnek érzem magam” − írta a napokban az egyik posztjában. 

Amy korábban másképp látta az étkezéshez és a testéhez való viszonyát. Aki koplal, az nem boldog – nyilatkozta 2018-ban, és hozzátette, inkább választja a jó közérzetet, mint a bomba alakot.

