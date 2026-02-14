Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így tündökölt Anne Hathaway a New York-i divathéten

Anne Hathaway sikkes, gótikus ruhában a New York-i divathéten.
Getty Images North America - Dimitrios Kambouris
csillogás Anne Hathaway Ralph Lauren New York-i divathét
Jónás Ágnes
2026.02.14.
Az ördög Pradát visel sztárja a Ralph Lauren bemutatóján jelent meg és az ikonikus márka egyik átlátszó, sikkes darabját viselte. Anne Hathaway káprázatos volt, mint mindig.

Anne Hathaway az évek során igazi divatikonná vált. Rendszeresen hívják meg vörös szőnyeges eseményekre, fashion show-kra, és ő minden alkalommal elkápráztatja a közönséget magabiztos kiállásával, elegánsan merész szettjeivel. 

Anne Hathaway a 2025-ös MET gálán
 Anne Hathaway minden eseménye csillog.
Forrás: Getty Images North America

Anne Hathaway ismét tündökölt

  • A New York-i divathét február 11-én vette kezdetét és február 16-án ér majd véget. 
  • Anne Heathaway istennőként vonult végig Ralph Lauren bemutatója előtt.
  • Mutatjuk, milyen csodásan állt neki a gótikus stílusú Ralph Lauren-estélyi. 

Anne Hathaway a Ralph Lauren bemutatóján tette tiszteletét a New York-i divathét keretében

És finoman szólva ellopta a show-t – a kifutón vonuló modellekről a közönség tekintete inkább rá szegeződött és a kamerák is szorgosabban kezdtek kattogni. 

Anne Hathaway a Ralph Lauren-bemutatón.
Elállt a lélegzet, amikor Anne Hathaway megállt és a kamerák felé fordult a Ralph Lauren-bemutatón.
Forrás: Getty Images North America

Az Oscar-díjas színésznő egy káprázatos halter nyakú, finoman csíkozott, sejtelmesen átlátszó anyagból készült fekete Ralph Lauren-estélyiben jelent meg. 

A modern romantikus gótika stílusában készült kreáció játékosan sejttette Hathaway sziluettjét és bőrét. 

Az estélyi alsó, uszályszerű része réteges fodrokban omlott a földre, egyszerre drámai, elegáns és érzéki hatást keltve. A szettet egy tollakkal díszített, légies fekete vállkendő tette teljessé.

Anne Hathaway romantikus-gótikus, átlátszó ruhában.
Finoman leomló uszály, rétegzett alsórész, tökéletes mosoly: Anne Hathaway
Forrás: Getty Images North America

A kiegészítők nem harsogták túl a csoda szép ruhát: Anne Hathaway több gyűrűt és visszafogottan elegáns karkötőt viselt. Haját hagyta lazán a vállára omlani, makeup-ja – a füstös szemsmink és a nude ajakúzs – pedig tökéletesen illett ruhájának drámai-romantikus-gótikus stílusához. A színésznő az első sorban foglalt helyett és bár férje, Adam Shulman nem szívesen pózolt a fotósoknak, végül mégis sikerült lencsevégre kapni David Lauren társaságába. 

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 10: (L-R) Adam Shulman, Anne Hathaway and David Lauren attend the Ralph Lauren fashion show during New York Fashion Week on February 10, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)
 Balról Adam Shulman, Anne Hathaway, David Lauren
Forrás: Getty Images North America

Anne Hathawayt nemsokára ismét láthatjuk szebbnél szebb ruhákban, hiszen májusban érkezik a hazai mozikba is a várva várt Az ördög Pradát visel 2!

