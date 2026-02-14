Így tündökölt Anne Hathaway a New York-i divathéten

Anne Hathaway az évek során igazi divatikonná vált. Rendszeresen hívják meg vörös szőnyeges eseményekre, fashion show-kra, és ő minden alkalommal elkápráztatja a közönséget magabiztos kiállásával, elegánsan merész szettjeivel.

Anne Hathaway minden eseménye csillog.

Forrás: Getty Images North America

Anne Hathaway ismét tündökölt A New York-i divathét február 11-én vette kezdetét és február 16-án ér majd véget.

Anne Heathaway istennőként vonult végig Ralph Lauren bemutatója előtt.

Mutatjuk, milyen csodásan állt neki a gótikus stílusú Ralph Lauren-estélyi.

Anne Hathaway a Ralph Lauren bemutatóján tette tiszteletét a New York-i divathét keretében

És finoman szólva ellopta a show-t – a kifutón vonuló modellekről a közönség tekintete inkább rá szegeződött és a kamerák is szorgosabban kezdtek kattogni.

Elállt a lélegzet, amikor Anne Hathaway megállt és a kamerák felé fordult a Ralph Lauren-bemutatón.

Forrás: Getty Images North America

Az Oscar-díjas színésznő egy káprázatos halter nyakú, finoman csíkozott, sejtelmesen átlátszó anyagból készült fekete Ralph Lauren-estélyiben jelent meg.

A modern romantikus gótika stílusában készült kreáció játékosan sejttette Hathaway sziluettjét és bőrét.

Az estélyi alsó, uszályszerű része réteges fodrokban omlott a földre, egyszerre drámai, elegáns és érzéki hatást keltve. A szettet egy tollakkal díszített, légies fekete vállkendő tette teljessé.

Finoman leomló uszály, rétegzett alsórész, tökéletes mosoly: Anne Hathaway

Forrás: Getty Images North America

A kiegészítők nem harsogták túl a csoda szép ruhát: Anne Hathaway több gyűrűt és visszafogottan elegáns karkötőt viselt. Haját hagyta lazán a vállára omlani, makeup-ja – a füstös szemsmink és a nude ajakúzs – pedig tökéletesen illett ruhájának drámai-romantikus-gótikus stílusához. A színésznő az első sorban foglalt helyett és bár férje, Adam Shulman nem szívesen pózolt a fotósoknak, végül mégis sikerült lencsevégre kapni David Lauren társaságába.

Balról Adam Shulman, Anne Hathaway, David Lauren

Forrás: Getty Images North America

Anne Hathawayt nemsokára ismét láthatjuk szebbnél szebb ruhákban, hiszen májusban érkezik a hazai mozikba is a várva várt Az ördög Pradát visel 2!

