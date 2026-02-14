Királyi védelem vagy végzetes engedékenység? II. Erzsébetet hibáztatják András bukásáért

Felelősségrevonás és a tetteivel való szembesítés nélkül nőtt fel András, Erzsébet királynő harmadik, állítólag kedvenc gyereke. Szakértők szerint az azóta kegyvesztetté vált férfi nem tanulta meg, hogy a cselekedetinek súlya van, ahogy azt sem, hogy bizonyos szabályok rá is vonatkoznak.
- A Temze-völgyi Rendőrség nyomoz: ha bebizonyosodik az államtitkok szivárogtatása, börtönbe is kerülhet.
- András herceget a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt megfosztották megmaradt királyi címeitől és száműzték a Royale Lodge-ból.
- Virginia Giuffre vádjait és minden ellene felhozott vádat következetesen tagad.
- 2021-ben az Epstein-áldozat, Virgina Giuffre pert indított ellene, királyi család azt a felelősség elismerése nélkül, állítólag 15 millió dollárért rendezte.
- 2010-ben komprommitáló fotó került elő róla, a 2019-es Newsnight-interjú megpecsételte a sorsát és visszalépett a közéletből.
- A Falkland-szigeteki konfliktus idején helikopterpilótaként teljesített szolgálata hősi státuszt biztosított számára.
- András nem tanulta meg, hogy a tetteinek következménye van.
- András volt a királynő kedvence.
- Erzsébet királynő és Fülöp herceg gyerekei kiváltságos életet éltek.
Burokban éltek Erzsébet királynő gyerekei
Királyi történészek úgy vélik, András születésétől fogva privilégiumokat élvezett. Persze, ez a néhai király pár minden gyerekére igaz: Erzsébet királynő és Fülöp herceg családja szertartásoktól szertartásokig élt, és minden körülmények között pozitív megerősítést kaptak. „Amikor egy gyereket következetesen a királyi címein szólítanak és látható tisztelettel bánnak vele, az elkerülhetetlenül formálja azt, ahogyan a világban elfoglalt helyét értelmezi. Ha a szobában mindenki feláll, amikor belépsz, és mindenki a kívánságaidat lesi, az torzíthatja a határokról alkotott képedet” − nyilatkozta egy királyi szakértő. „András olyan rendszerben nevelkedett, amely védelmezi a vezető beosztású személyeket. A protokoll, a személyzet, a védelem azt suggalja, hogy rád nem érvényesek azok a szabályok, amelyek a közemberekre igen. Ez pedig előbb-utóbb személységtorzuláshoz vezethet. Ebben a környezetben veszélyesen elmosódhat a határ aközött, amit megtehetsz, és amit meg kell tenned” − tette hozzá.
András volt Erzsébet kedvenc gyereke: a kiváltságosok között a legkiváltságosabb
De miért épp András lett az, aki felnőttként komoly szabályokat hágott át? „A családon belüli dinamika szintén rányomta a bélyegét András életére. Amikor bátyja, Károly 1948-ban megszületett, Erzsébet még hercegnő volt, aki a király feladatokat látott el apja romló egészségi állapota miatt, majd mikor az meghalt, szinte csak a kötelességeinek élt. Mikor azonban András 1960-ban világra jött, II. Erzsébet kevesebbet vállalt, és aktívabban részt vett a gyereknevelésében, mint Károly és Anna esetében. „A királyi családban köztudott volt, hogy ő a kedvenc gyermek. Szemmel láthatóan máshogy bántak vele. Kevésbé fegyelmezték, mint a testvéreit, Erzsébet királynő kifejezetten engedékeny volt vele” − nyilatkozta a bennfentes. „A dühkitöréseinek és a nem megfelelő viselkedésének nem lettek következményei, ha balhéba keveredett, azt elsimították, ahelyett, hogy felelősségre vonták volna. Minden arra utalt, hogy Andrásra más szabályok érvényesek, mint a többiekre. Egy gyerek vagy egy kamasz, ha ezt tapasztalja, elhiszi, hogy ez mindig így lesz: ha bajba kerülsz, majd megmentenek és szemrehányást se tesznek, ha hibázol” − idéz a RadarOnline egy másik bennfentest.
András oktatása is lazább volt, mint Károlyé, majd hősként kezelték
Bár Károly és András is a Gordonstoun skót bentlakásos iskolában tanult, ám míg Károly büntetésként élte meg a szigorú rendszert, András idejére a körülmények már enyhültek. Később, a Falkland-szigeteki konfliktus idején helikopterpilótaként teljesített szolgálata hősi státuszba emelte. „A falklandi konfliktusból való visszatérés még tovább erősítette András pozitív megítélését” − nyilatkozta egy királyi történész. „Nem egyszerűen herceg volt, hanem háborús veterán, akit megtapsoltak, akiről áradoztak. Az ilyenfajta elismerés mélyen az emberbe ivódhat, és maga is elhiszi, hogy különb mindekinél ” − tette hozzá. „Amikor a születésedből fakadó kiváltságokat katonai kitüntetésekkel és nemzeti elismeréssel ötvözöd, az megerősíti a kivételesség érzését. Azt a benyomást keltheti, hogy téged nem érintenek a cselekedeteid következményei, és pont ez lett András veszte” − nyilatkozta a történész.
A bukástól a végső száműzetésig 15 év telt el
András későbbi, brit kereskedelmi nagyköveti megbízatása idején a fényűző utazások és vitatott kapcsolatai már kritikákat váltottak ki, ám valódi fordulópontot a 2010-ben nyilvánosságra került fénykép jelentett, amelyen Jeffrey Epsteinnel látható. Majd olyan kép is előkerült, ahol a leghíresebb Epstein-áldozattal, az azóta elhunyt Virgina Giuffre derekát öleli át. Az azóta híressé vált Newsnight-interjút követően, ami megpecsételte sorsát 2019-ben visszalépett a közszolgálattól, de bizonyos kitüntetéseit és privilégiumait még évekig megőrizte. A 2021-ben New Yorkban indított polgári pert – amelyben Giuffre szexuális visszaéléssel vádolta – felelősség elismerése nélkül rendezték, állítólag 15 millió dollárért. Az Epstein-aktákból nyilvánosságra került e-mailek következményeképp, Andrást megfosztották királyi címeitől, azóta a neve rangok nélkül egyszerűen Andrew Mauntbatten-Windsor majd kilakoltatták a Royal Lodbe-ból. A Temze-völgyi Rendőrség vizsgálódik államtitkok kiszivárogtatása miatt, Károly király pedig arról biztosította a hatóságokat, hogy a Buckingham-palota segíti a nyomozást. Úgy tudni, ha bebizonyosodik, hogy államtitkokat szivárogtatott Epsteinnek, börtön is várhat rá.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: