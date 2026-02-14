Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Királyi védelem vagy végzetes engedékenység? II. Erzsébetet hibáztatják András bukásáért

Buckingham-palota Andrew Mountbatten-Windsor II. Erzsébet királynő brit királyi család
Történészek és királyi szakértők úgy vélik, András, volt yorki herceg viselkedése és életmódja a neveltetése következménye. Vannak, akik odáig mennek, hogy II. Erzsébet királynő túl engedékenyen nevelte fiát, aki ezért nem ismerte a határokat.

Felelősségrevonás és a tetteivel való szembesítés nélkül nőtt fel András, Erzsébet királynő harmadik, állítólag kedvenc gyereke. Szakértők szerint az azóta kegyvesztetté vált férfi nem tanulta meg, hogy a cselekedetinek súlya van, ahogy azt sem, hogy bizonyos szabályok rá is vonatkoznak. 

Erzsébet királynőnek élete végéig András volt a kedvenc gyereke
  • A Temze-völgyi Rendőrség nyomoz: ha bebizonyosodik az államtitkok szivárogtatása, börtönbe is kerülhet.
  • András herceget a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt megfosztották megmaradt királyi címeitől  és száműzték a Royale Lodge-ból.
  • Virginia Giuffre vádjait és minden ellene felhozott vádat következetesen tagad.
  • 2021-ben az Epstein-áldozat, Virgina Giuffre pert indított ellene,  királyi család azt a felelősség elismerése nélkül, állítólag 15 millió dollárért rendezte.
  • 2010-ben komprommitáló fotó került elő róla, a 2019-es Newsnight-interjú megpecsételte a sorsát és visszalépett a közéletből.
  • A Falkland-szigeteki konfliktus idején helikopterpilótaként teljesített szolgálata hősi státuszt biztosított számára.
  • András nem tanulta meg, hogy a tetteinek következménye van.
  • András volt a királynő kedvence.
  • Erzsébet királynő és Fülöp herceg gyerekei kiváltságos életet éltek.

Burokban éltek Erzsébet királynő gyerekei

Királyi történészek úgy vélik, András születésétől fogva privilégiumokat élvezett. Persze, ez a néhai király pár minden gyerekére igaz: Erzsébet királynő és Fülöp herceg családja szertartásoktól szertartásokig élt, és minden körülmények között pozitív megerősítést kaptak. „Amikor egy gyereket következetesen a királyi címein szólítanak és látható tisztelettel bánnak vele, az elkerülhetetlenül formálja azt, ahogyan a világban elfoglalt helyét értelmezi. Ha a szobában mindenki feláll, amikor belépsz, és mindenki a kívánságaidat lesi, az torzíthatja a határokról alkotott képedet” − nyilatkozta egy királyi szakértő. „András olyan rendszerben nevelkedett, amely védelmezi a vezető beosztású személyeket. A protokoll, a személyzet, a védelem azt suggalja, hogy rád nem érvényesek azok a szabályok, amelyek a közemberekre igen. Ez pedig előbb-utóbb személységtorzuláshoz vezethet. Ebben a környezetben veszélyesen elmosódhat a határ aközött, amit megtehetsz, és amit meg kell tenned”  − tette hozzá. 

Erzsébet királynő és Fülöp herceg gyerekei burokban éltek. 
András volt Erzsébet kedvenc gyereke: a kiváltságosok között a legkiváltságosabb 

De miért épp András lett az, aki felnőttként komoly szabályokat hágott át? „A családon belüli dinamika szintén rányomta a bélyegét András életére. Amikor bátyja, Károly 1948-ban megszületett, Erzsébet még hercegnő volt, aki a király feladatokat látott el apja romló egészségi állapota miatt, majd mikor az meghalt, szinte csak a kötelességeinek élt. Mikor azonban András 1960-ban világra jött, II. Erzsébet kevesebbet vállalt, és aktívabban részt vett a gyereknevelésében, mint Károly és Anna esetében. „A királyi családban köztudott volt, hogy ő a kedvenc gyermek. Szemmel láthatóan máshogy bántak vele. Kevésbé fegyelmezték, mint a testvéreit, Erzsébet királynő kifejezetten engedékeny volt vele”  −  nyilatkozta a bennfentes.  „A dühkitöréseinek és a nem megfelelő viselkedésének nem lettek következményei, ha balhéba keveredett, azt elsimították, ahelyett, hogy felelősségre vonták volna. Minden arra utalt, hogy Andrásra más szabályok érvényesek, mint  a többiekre. Egy gyerek vagy egy kamasz, ha ezt tapasztalja, elhiszi, hogy ez mindig így lesz: ha bajba kerülsz, majd megmentenek és szemrehányást se tesznek, ha hibázol” −  idéz a RadarOnline egy másik bennfentest.

Erzsébet királynő és Fülöp herceg négy gyermekükkel, Károly herceggel, Anna hercegnővel, András herceggel és Edward herceggel.
András oktatása is lazább volt, mint Károlyé, majd hősként kezelték

Bár Károly és András is a Gordonstoun skót bentlakásos iskolában tanult, ám míg Károly büntetésként élte meg a szigorú rendszert, András idejére a körülmények már enyhültek. Később, a Falkland-szigeteki konfliktus idején helikopterpilótaként teljesített szolgálata hősi státuszba emelte. „A falklandi konfliktusból való visszatérés még tovább erősítette András pozitív megítélését” − nyilatkozta egy királyi történész. „Nem egyszerűen herceg volt, hanem háborús veterán, akit megtapsoltak, akiről áradoztak. Az ilyenfajta elismerés mélyen az emberbe ivódhat, és maga is elhiszi, hogy különb mindekinél ” − tette hozzá. „Amikor a születésedből fakadó kiváltságokat katonai kitüntetésekkel és nemzeti elismeréssel ötvözöd, az megerősíti a kivételesség érzését. Azt a benyomást keltheti, hogy téged nem érintenek a cselekedeteid következményei, és pont ez lett András veszte” − nyilatkozta a történész. 

A Falkland-szigeteki konfliktus idején helikopterpilótaként teljesített szolgálata hősi státuszba emelte Andrást.
A bukástól a végső száműzetésig 15 év telt el

András későbbi, brit kereskedelmi nagyköveti megbízatása idején a fényűző utazások és vitatott kapcsolatai már kritikákat váltottak ki, ám valódi fordulópontot a 2010-ben nyilvánosságra került fénykép jelentett, amelyen Jeffrey Epsteinnel látható. Majd olyan kép is előkerült, ahol a leghíresebb Epstein-áldozattal, az azóta elhunyt Virgina Giuffre derekát öleli át. Az azóta híressé vált Newsnight-interjút követően, ami megpecsételte sorsát 2019-ben visszalépett a közszolgálattól, de bizonyos kitüntetéseit és privilégiumait még évekig megőrizte. A 2021-ben New Yorkban indított polgári pert – amelyben Giuffre szexuális visszaéléssel vádolta – felelősség elismerése nélkül rendezték, állítólag 15 millió dollárért. Az Epstein-aktákból nyilvánosságra került e-mailek következményeképp, Andrást megfosztották királyi címeitől, azóta a neve rangok nélkül egyszerűen Andrew Mauntbatten-Windsor majd kilakoltatták a Royal Lodbe-ból. A  Temze-völgyi Rendőrség vizsgálódik államtitkok kiszivárogtatása miatt, Károly király pedig arról biztosította a hatóságokat, hogy a Buckingham-palota segíti a nyomozást. Úgy tudni, ha bebizonyosodik, hogy államtitkokat szivárogtatott Epsteinnek, börtön is várhat rá

