Királyi védelem vagy végzetes engedékenység? II. Erzsébetet hibáztatják András bukásáért

Erzsébet királynő és Fülöp herceg gyerekei burokban éltek.

Forrás: Getty Images

András volt Erzsébet kedvenc gyereke: a kiváltságosok között a legkiváltságosabb

De miért épp András lett az, aki felnőttként komoly szabályokat hágott át? „A családon belüli dinamika szintén rányomta a bélyegét András életére. Amikor bátyja, Károly 1948-ban megszületett, Erzsébet még hercegnő volt, aki a király feladatokat látott el apja romló egészségi állapota miatt, majd mikor az meghalt, szinte csak a kötelességeinek élt. Mikor azonban András 1960-ban világra jött, II. Erzsébet kevesebbet vállalt, és aktívabban részt vett a gyereknevelésében, mint Károly és Anna esetében. „A királyi családban köztudott volt, hogy ő a kedvenc gyermek. Szemmel láthatóan máshogy bántak vele. Kevésbé fegyelmezték, mint a testvéreit, Erzsébet királynő kifejezetten engedékeny volt vele” − nyilatkozta a bennfentes. „A dühkitöréseinek és a nem megfelelő viselkedésének nem lettek következményei, ha balhéba keveredett, azt elsimították, ahelyett, hogy felelősségre vonták volna. Minden arra utalt, hogy Andrásra más szabályok érvényesek, mint a többiekre. Egy gyerek vagy egy kamasz, ha ezt tapasztalja, elhiszi, hogy ez mindig így lesz: ha bajba kerülsz, majd megmentenek és szemrehányást se tesznek, ha hibázol” − idéz a RadarOnline egy másik bennfentest.

Erzsébet királynő és Fülöp herceg négy gyermekükkel, Károly herceggel, Anna hercegnővel, András herceggel és Edward herceggel.

Forrás: Getty Images

András oktatása is lazább volt, mint Károlyé, majd hősként kezelték

Bár Károly és András is a Gordonstoun skót bentlakásos iskolában tanult, ám míg Károly büntetésként élte meg a szigorú rendszert, András idejére a körülmények már enyhültek. Később, a Falkland-szigeteki konfliktus idején helikopterpilótaként teljesített szolgálata hősi státuszba emelte. „A falklandi konfliktusból való visszatérés még tovább erősítette András pozitív megítélését” − nyilatkozta egy királyi történész. „Nem egyszerűen herceg volt, hanem háborús veterán, akit megtapsoltak, akiről áradoztak. Az ilyenfajta elismerés mélyen az emberbe ivódhat, és maga is elhiszi, hogy különb mindekinél ” − tette hozzá. „Amikor a születésedből fakadó kiváltságokat katonai kitüntetésekkel és nemzeti elismeréssel ötvözöd, az megerősíti a kivételesség érzését. Azt a benyomást keltheti, hogy téged nem érintenek a cselekedeteid következményei, és pont ez lett András veszte” − nyilatkozta a történész.