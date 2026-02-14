Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Figyelem, csajok! Itt a Brontë blush: ezekkel a sminkekkel érheted el te is az Üvöltő szelek-hatást

profimedia -
szépség smink makeup Üvöltő szelek
Te is Margot Robbie pikáns megjelenésére vágysz? Mutatjuk, hogyan készültek el az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkjei, és milyen konkrét termékeket használtak hozzá. Itt az idő, hogy te is elmerülj a gótikus romantikában!

Emerald Fennell filmrendező legújabb feldolgozása az Emily Brontë-féle Üvöltő szelek. Nagy lehetőség ez a film díjnyertes fodrász- és sminkese, Siân Miller számára: a szeles hegyvidéken és a film címadó kastélyában játszódó, két kísérteties szerelmes szívszorító történetét egy lázas, álomszerű világba ültesse át. A lenyűgöző film sokkal többet kínál egy egyszerű feldolgozásnál. Nézd meg, hogyan készültek el az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkjei!

Üvöltő szelek 2026
Íme, az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkpillanatai és sminktermékei.
Forrás: profimedia

Az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkpillanatai

  • Siân Miller díjnyertes haj- és sminkdizájner készítette az Üvöltő szelek megjelenéseit. Neki köszönhetjük a szexin kipirult Jacob Elordit és a viktoriánus korabeli gótikus romantikát is. 
  • A film esztétikája mögött komoly tervezői munka áll, amely során a jelmeztervezők, a sminkesek és a díszlettervezők közös moodboadokat alkottak meg. 
  • Nézd meg, milyen konkrét termékeket használtak Margot Robbie sminkjéhez!

Az Üvöltő szelek-filmben Margot Robbie Catherine Earnshaw-t, Jacob Elordi pedig Heathcliffet alakítja, amely február 12-én debütált a mozivásznon. Az alábbiakban Miller mindent elárul a filmről, amely éppen Valentin-nap előttre időzítve újjáélesztette a viktoriánus esztétikát. Már az Üvöltő szelek presstourján láthattuk, hogy ez a dizájnercsapat tökéletesen megidézte a gótikus romantikát. 

Margot Robbie Üvöltő szelek
Margot Robbie az Üvöltő szelek filmben.
Forrás: profimedia

Természetes sminkek az Üvöltő szelek-filmben

A sminkek díszítéséhez Galliano és Pat McGrath 2007-es megjelenései, valamint Vivienne Westwood 2009-es őszi/téli kollekciója volt a legfőbb inspiráció. "A Pinterest fantasztikus volt ehhez, rengeteg képet gyűjtöttünk össze. Nem tudtuk, mikor és hogyan használjuk a megjelenéseket, amíg Margot le nem ült a székbe, de Emerald (a rendező) tudta, hogy a sminket szeretné felhasználni arra, hogy bemutassa az idő múlását"– mondta Miller az Allure magazinnak. Természetes hatású sminkalapra törekedtek, a fő hangsúly a pirospozsgás, szélfútta arcokon és a vágytól duzzadt ajkakon volt. Továbbá a sminkdizájner külön figyelmet szentelt a szeplők kialakítására. 

„A természetes hatású sminknek köszönhetően nem lett maszkszerű a színészek arca, ez segítette az érzelmek kifejezését" – tette hozzá Miller.

Az Üvöltő szelek-film egy vizuális utazás, egy lázálom, amelyben kötelező a csillogás és az arcpír. Szinte minden karakter – beleértve a férfiakat is – pirosítót viselt. Így a tökéletes árnyalat és formula megtalálása kiemelten fontos volt. „Jacob Elordi is így nézett ki, a fiatalabb változatok (Cathy és Heathcliff) is így néztek ki. Margot Robbie esetében a 2024-es »pomegranategirl« TikTok-trend ihletett meg, az a tiszta, kipirult megjelenés.”

Üvöltő szelek film
Az Üvöltő szelek sminkjei pont olyan művésziek voltak, mint maga a film.
Forrás: profimedia

Az Üvöltő szelek sminktermékei

Cathy jeleneteihez a Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush Hope és Happy árnyalatokat használták, valamint a Merit Flush Balm Après és Postmodern árnyalatokat és a Pat McGrath Labs Divine Cream Blush-t. Az Üvöltő szelek helyi megjelenéséhez a No.1 de Chanel Lip and Cheek Balm Berry Boost árnyalatát használták. Ezt a Chanel-árnyalatot láthatjuk Jacob Elordin is. Miller a Kylie Cosmetics Hyrbid Blush Winter Kissed árnyalatát Isabellán használta, mint tökéletes babarózsaszín pírt. Margot Robbie ajkaira a Burt’s Bees Tinted Lip Balm Rose árnyalatát használta. A Grange-ban Robbie néhány megjelenésénél a Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick Pillow Talk árnyalatú rúzsát viselte.

Alkosd újra te is Margot Robbie pikáns sminkjét a filmben használt termékekkel!

az üvöltő szelek film sminkjei
1. MATTE REVOLUTION PILLOW TALK ORIGINAL 14.026 Ft 2. Legendary Glow Colour Balms 13.990 Ft 3. Burt's Bees Tinted Lip Balm 2.700 Ft 4. N°1 DE CHANEL LIP AND CHEEK BALM 15.980 Ft 5. Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush 18.565 Ft 6. KYLIE COSMETICS Hybrid Blush 10.490 Ft
Forrás: 123RF, charlottetilbury, douglas, notino, chanel, makeup

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Tekintsd meg további divatról és filmekről szóló cikkeinket is:

Gótikus lázálom a vásznon: így születtek az Üvöltő szelek extrém sminkjei és frizurái

Margot Robbie elképesztő átalakuláson esett át! Az Üvöltő szelek-film sminkese és fodrásza elárulta kulisszatitkait.

Kulisszatitkok a Marty Supreme jelmezeiről, amiktől leesik az állad

Az Oscar-díjra jelölt Marty Supreme nemcsak Timothée Chalmet alakítása, de elképesztő jelmezei miatt is zseniális.

Elképesztő tervezések és gótikus romantika: az új Frankenstein-film különleges jelmezeinek kulisszatitkai

Ilyen, amikor egy klasszikus könyv életre kel a filmvásznon: Frankenstein történetének Netflix-feldolgozása november 7-től lesz elérhető a streaming platformon. A produkció jelmeztervezője a film grandiózus és látványos kosztümjeiről árult el kulisszatitkokat.

 

