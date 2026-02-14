Figyelem, csajok! Itt a Brontë blush: ezekkel a sminkekkel érheted el te is az Üvöltő szelek-hatást

Emerald Fennell filmrendező legújabb feldolgozása az Emily Brontë-féle Üvöltő szelek. Nagy lehetőség ez a film díjnyertes fodrász- és sminkese, Siân Miller számára: a szeles hegyvidéken és a film címadó kastélyában játszódó, két kísérteties szerelmes szívszorító történetét egy lázas, álomszerű világba ültesse át. A lenyűgöző film sokkal többet kínál egy egyszerű feldolgozásnál. Nézd meg, hogyan készültek el az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkjei!

Íme, az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkpillanatai és sminktermékei.

Az Üvöltő szelek 2026-os filmjének sminkpillanatai Siân Miller díjnyertes haj- és sminkdizájner készítette az Üvöltő szelek megjelenéseit. Neki köszönhetjük a szexin kipirult Jacob Elordit és a viktoriánus korabeli gótikus romantikát is.

A film esztétikája mögött komoly tervezői munka áll, amely során a jelmeztervezők, a sminkesek és a díszlettervezők közös moodboadokat alkottak meg.

Az Üvöltő szelek-filmben Margot Robbie Catherine Earnshaw-t, Jacob Elordi pedig Heathcliffet alakítja, amely február 12-én debütált a mozivásznon. Az alábbiakban Miller mindent elárul a filmről, amely éppen Valentin-nap előttre időzítve újjáélesztette a viktoriánus esztétikát. Már az Üvöltő szelek presstourján láthattuk, hogy ez a dizájnercsapat tökéletesen megidézte a gótikus romantikát.

Természetes sminkek az Üvöltő szelek-filmben

A sminkek díszítéséhez Galliano és Pat McGrath 2007-es megjelenései, valamint Vivienne Westwood 2009-es őszi/téli kollekciója volt a legfőbb inspiráció. "A Pinterest fantasztikus volt ehhez, rengeteg képet gyűjtöttünk össze. Nem tudtuk, mikor és hogyan használjuk a megjelenéseket, amíg Margot le nem ült a székbe, de Emerald (a rendező) tudta, hogy a sminket szeretné felhasználni arra, hogy bemutassa az idő múlását"– mondta Miller az Allure magazinnak. Természetes hatású sminkalapra törekedtek, a fő hangsúly a pirospozsgás, szélfútta arcokon és a vágytól duzzadt ajkakon volt. Továbbá a sminkdizájner külön figyelmet szentelt a szeplők kialakítására.

„A természetes hatású sminknek köszönhetően nem lett maszkszerű a színészek arca, ez segítette az érzelmek kifejezését" – tette hozzá Miller.

Az Üvöltő szelek-film egy vizuális utazás, egy lázálom, amelyben kötelező a csillogás és az arcpír. Szinte minden karakter – beleértve a férfiakat is – pirosítót viselt. Így a tökéletes árnyalat és formula megtalálása kiemelten fontos volt. „Jacob Elordi is így nézett ki, a fiatalabb változatok (Cathy és Heathcliff) is így néztek ki. Margot Robbie esetében a 2024-es »pomegranategirl« TikTok-trend ihletett meg, az a tiszta, kipirult megjelenés.”