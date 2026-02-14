A Valentin-nap sötét oldala: tragédiák, amelyek beárnyékolták a szerelmesek napját

Napjainkban február 14-e a szerelemről és a romantikus programokról szól, de nem volt ez mindig így. Az elmúlt évtizedekben számtalan tragédia és szerencsétlenség tette tragikussá a Valentin-napot. Az alábbi cikkünkben összeszedtünk 5 olyan katasztrófát, amely egytől-egyig arra emlékeztet mindenkit, hogy a sorscsapások nem kerülik el február 14-ét sem. A rózsaszín ködön túl sötét történelem húzódik.
Valentin-napi katasztrófák, amelyek szomorúvá tették február 14-ét
1. Stardust klubtűz 1981. február 14-e
Listánkat Írország egyik legmegrázóbb diszkótragédiájával indítjuk. 1981. február 14-én több mint 800 ember gyűlt össze Dublin mellett, hogy a Stardust diszkóban mulassák át a szerelmesek éjszakáját. Arra azonban egyikük sem számított, hogy ez lehet életük utolsó bulija. Hajnali 1 óra 30 perckor ugyanis tűz ütött ki a szórakozóhelyen, amely pillanatok alatt szétterjedt az épületben. A szerencsétlenség során 48-an meghaltak, 214-en pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Utólag kiderült, hogy a menekülőútvanalak nagy része lakattal vagy ráccsal volt lezárva, így az áldozatoknak esélyük sem volt a túlélésre. A tűz pontos okát még 45 évvel a tragédia után sem tudták meghatározni a szakértők. A klub helyszínén ma emlékhely áll.
2. Vonatrobbanás Yaoundéban 1998. február 14-én
Kamerunban a Valentin-nap egy időpontra esik az egyik legszomorúbb tömegszerencsétlenség emléknapjával. 28 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon történt az ország egyik legtöbb halálos áldozattal járó vonatbalesete. 2000. febr. 14-én egy olajszállító vonat kisiklott, majd a kiboruló nyersolaj lángra kapott és felrobbant. A tragédia során legalább 200 ember veszítette életét. A hatóságok a mai napig nem tudták meghatározni az áldozatok pontos számát, azonban az biztos, hogy akkora katasztrófát okozott a robbanás, hogy az ország déli részén konkrétan megszűnt a vonatközlekedés, az egészségügyi ellátórendszert pedig akkora csapás érte, hogy Franciaországnak orvosokat és segélycsomagokat kellett küldenie az országba.
3. Georgiai állambeli tornádókitörés 2000. február 14-e
Megrázó események sorával indult az ezredforduló éve Amerikában. Február közepén három tornádó együttes erővel csapott le az országra és felfoghatatlan károkat okoztak Georgia államban. Február 14-én hajnalban 200 mobilházat pusztítottak el és 19 ember halálát okozták. Ez volt a leghalálosabb tornádókitörés az Egyesült Államokban 1999 és 2002 között.
4. Kelud vulkánkitörés 2014. február 14.
Az indonéz vulkán február 13-án aktiválódott, majd helyi idő szerint este 22 óra 50 perckor kitört. A vulkáni hamu Valentin napján körülbelül 500 kilométeres körzetben mindent beborított. Jáva szigetének nagy részét teljesen befedte. A kitörés miatt mintegy 76 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A természeti katasztrófa után két ember holttestére bukkantak a romok alatt, nem sokkal később pedig egy idős férfi belehalt a hamu belélegzésébe. A vulkánkitörés miatt reptereket kellett bezárni és hetekre megszűnt a turistaforgalom, ami miatt pénzügyi válságba került az ország.
5. Bolíviai özönvíz 2020. február 14.
A Valentin-napi katasztrófák sorát a közelmúlt egyik legszomorúbb tragédiájával zárjuk. Mindössze 6 évvel ezelőtt, február 14-én brutális esőzés kezdődött a bolíviai La Paz tartományban, amely hatalmas áradásokat eredményezett. Az árvíz több, mint ezer hektár termőföldet tett használhatatlanná, és családok tucatjainak sodorta el a házát. A helyi hatóságok beszámolói szerint 17 halálos áldozatot követelt a természeti csapás és legalább 500 embernek kellett új otthont keresnie magának.
A szerelem napján történt tragédiák emlékeztetnek minket rá, hogy csak egy életünk van, amely bármelyik pillanatban véget érhet. Úgyhogy csókoljuk meg a szerelmünket most, és mondjuk ki az érzéseinket, amikor csak lehet, mert ki tudja, hogy lesz-e még rá lehetőségünk. Ne csak Valentin-napon, hanem az egész évben emlékeztessük a szerelmünket arra, hogy mennyire fontos számunkra.
