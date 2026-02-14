A Valentin-nap sötét oldala: tragédiák, amelyek beárnyékolták a szerelmesek napját

Napjainkban február 14-e a szerelemről és a romantikus programokról szól, de nem volt ez mindig így. Az elmúlt évtizedekben számtalan tragédia és szerencsétlenség tette tragikussá a Valentin-napot. Az alábbi cikkünkben összeszedtünk 5 olyan katasztrófát, amely egytől-egyig arra emlékeztet mindenkit, hogy a sorscsapások nem kerülik el február 14-ét sem. A rózsaszín ködön túl sötét történelem húzódik.

Tragédiák sora árnyékolta be a Valentin-napot az elmúlt évtizedekben

Forrás: 123RF

Valentin-napi katasztrófák, amelyek szomorúvá tették február 14-ét

1. Stardust klubtűz 1981. február 14-e

48-an veszítették életüket a Stardust Klubban kitört tűzeset során

Forrás: Hulton Archive

Listánkat Írország egyik legmegrázóbb diszkótragédiájával indítjuk. 1981. február 14-én több mint 800 ember gyűlt össze Dublin mellett, hogy a Stardust diszkóban mulassák át a szerelmesek éjszakáját. Arra azonban egyikük sem számított, hogy ez lehet életük utolsó bulija. Hajnali 1 óra 30 perckor ugyanis tűz ütött ki a szórakozóhelyen, amely pillanatok alatt szétterjedt az épületben. A szerencsétlenség során 48-an meghaltak, 214-en pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Utólag kiderült, hogy a menekülőútvanalak nagy része lakattal vagy ráccsal volt lezárva, így az áldozatoknak esélyük sem volt a túlélésre. A tűz pontos okát még 45 évvel a tragédia után sem tudták meghatározni a szakértők. A klub helyszínén ma emlékhely áll.

2. Vonatrobbanás Yaoundéban 1998. február 14-én

200 halálos áldozatot követelt a vonatszerencsétlenség Kamerunban

Forrás: wikipédia

Kamerunban a Valentin-nap egy időpontra esik az egyik legszomorúbb tömegszerencsétlenség emléknapjával. 28 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon történt az ország egyik legtöbb halálos áldozattal járó vonatbalesete. 2000. febr. 14-én egy olajszállító vonat kisiklott, majd a kiboruló nyersolaj lángra kapott és felrobbant. A tragédia során legalább 200 ember veszítette életét. A hatóságok a mai napig nem tudták meghatározni az áldozatok pontos számát, azonban az biztos, hogy akkora katasztrófát okozott a robbanás, hogy az ország déli részén konkrétan megszűnt a vonatközlekedés, az egészségügyi ellátórendszert pedig akkora csapás érte, hogy Franciaországnak orvosokat és segélycsomagokat kellett küldenie az országba.