Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

A több mint másfél évtizede sikerrel zajló rendezénysorozatot ezúttal is a Creative Hungary szervezi, ahol 1 bő héten át Magyarország mellett Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkező alkotók is bemutatkoznak márkáikkal, kollekcióikkal. A Budapest Central European Fashion Week és a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a hazai tervezőket, erősítsék a magyar és régiós divatmárkák nemzetközi láthatóságát, valamint hosszú távú, fenntartható szakmai és piaci kapcsolatokat építsenek a régió országai között.
Budapest Central European Fashion Week 2026
- A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) jelenleg Közép-Európa egyik legmeghatározóbb divateseménye.
- Több mint 40 tervező mutatja be 2026/27-es őszi-téli kollekcióját.
- A Szépművészeti Múzeumban működik a Fashion Hub, amely ingyenes szakmai előadásokkal és workshopokkal hozza közelebb a divatvilágot a nagyközönséghez.
- Az eseménysorozat kiemelt figyelmet fordít az etikus divatra.
Budapestre érkeznek a közép-európai régió legmenőbb divattervezői
Összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját tekintheted meg te is, ha ellátogatsz a nagyszabású Budapest Central European Fashion Weekre.
A fiatal tervezők prezentációin, workshopjain, valamint inspirációs beszélgetésein is érdemes részt venni, mert ablakot nyitnak a hazai divatszcéna jelenére és jövőjére, betekintést nyújtanak az alkotói kulisszákba, értékes véleményeket hallhatsz a divat társadalmi szerepéről, és képet kaphatsz annak legfőbb generációs kérdéseiről. Ha pedig vásárolsz valamit, kedvezményekben részesülsz.
Kiemelt fontosságú lesz a dizájnvásár is, amely lehetőséget ad a tervezők és a divat iránt érdeklődők, illetve a viszonteladók közötti személyes kapcsolatépítésre.
Kiemelt divatbemutatók és sztárok a hét második felében
A hét második felében, február 13. és február 15. között kerül sor a kiemelt divatbemutatókra, melyre minden évben akkora az érdeklődés, hogy szó szerint az nyer (és az kap ülőhelyet), aki előbb ér a helyszínre. Valószínűleg így lesz ez pénteken az Apolló Galériában is, ahol Szarvas Valentin Bújj-bújj zöld ág kollekciója várja a nagyérdeműt. Szombaton és vasárnap a magyar és nemzetközi tervezők kollekciói divatbemutatók formájába a Szépművészeti Múzeum impozáns tereiben folytatódnak.
A kifutón a modellek mellett olyan sztárokra és exkluzív vendégekre is számítani lehet, mint Csíki Vanessza tartalomgyártó, Balsai Móni színésznő, Kárpáti Rebeka tartalomgyártó, színésznő, Tenki Réka színésznő és Végvári Janka, Magyarország Szépe.
Íme, néhány a BCEFW hétvégi programjai közül, amelyekre garantáltan megéri elmenni
NANUSHKA - Conscious by BCEFW
Időpont: 2026.02.14. (10:00)
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Catwalk
ESTÉE LAUDER és TOMCSÁNYI WORKSHOP
Időpont: 2026. 02.14. 10:00-11:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
CRÈEM AROMATERÁPIÁS WORKSHOP
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Időpont: 2026. 02.14., 14:00-16:00
UNREALINDUSTRY - Conscious by BCEFW
Időpont: 2026.02.14. (11:00)
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Catwalk
CUKOVY - Conscious by BCEFW
Időpont: 2026.02.14. (15:00)
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Catwalk
KATA SZEGEDI
Időpont: 2026.02.14. (20:30)
Csak meghívóval.
VIRAG KERENYI
Időpont: 2026.02.15. (18:00)
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
MERO
Időpont: 2026.02.15. (18:00)
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Catwalk
DRK x Kata Szegedi
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Időpont: 2026.02.15., 18:45-19:45
