Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 14., szombat Bálint, Valentin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divatbemutató

Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

Polyák Attila - Polyák AttilaPolyák Attila - M
divatbemutató kollekció magyar tervező Budapest Central European Fashion Week
Jónás Ágnes
2026.02.14.
Egy teljes hétre Budapest kerül a közép-európai divatszakma középpontjába. Hivatalosan is kezdetét vette ugyanis a 17. Budapest Central European Fashion Week, mely február 15-ig inspiráló programokkal és a legnívósabb márkák divatbemutatóival várja az érdeklődőket. A programsorozat keretében megtekinthető lesz a hazai és régiós tervezők 2026-os őszi-téli kollekciói, emellett megnyitja kapuit a Fashion Hub, ahol ingyenes magyar és angol nyelvű előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetéseket követhetünk figyelemmel.

A több mint másfél évtizede sikerrel zajló rendezénysorozatot ezúttal is a Creative Hungary szervezi, ahol 1 bő héten át Magyarország mellett Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkező alkotók is bemutatkoznak márkáikkal, kollekcióikkal. A Budapest Central European Fashion Week és a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a hazai tervezőket, erősítsék a magyar és régiós divatmárkák nemzetközi láthatóságát, valamint hosszú távú, fenntartható szakmai és piaci kapcsolatokat építsenek a régió országai között. 

A 2026-os Budapest Central European Fashion Week fotója.
A Budapest Central European Fashion Week a legnívósabb márkák bemutatóival várja az érdeklődőket.
Forrás: Polyák Attila

Budapest Central European Fashion Week 2026

  • A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) jelenleg Közép-Európa egyik legmeghatározóbb divateseménye.
  • Több mint 40 tervező mutatja be 2026/27-es őszi-téli kollekcióját.
  • A Szépművészeti Múzeumban működik a Fashion Hub, amely ingyenes szakmai előadásokkal és workshopokkal hozza közelebb a divatvilágot a nagyközönséghez.
  • Az eseménysorozat kiemelt figyelmet fordít az etikus divatra.

Budapestre érkeznek a közép-európai régió legmenőbb divattervezői

Összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját tekintheted meg te is, ha ellátogatsz a nagyszabású Budapest Central European Fashion Weekre

20260210 BUdapest Central European Fashion Week fotó: Polyák Attila (PA) MW
A Budapest Central European Fashion Week a legmenőbb divattervezők érkeznek.
Forrás: Polyák Attila

A fiatal tervezők prezentációin, workshopjain, valamint inspirációs beszélgetésein is érdemes részt venni, mert ablakot nyitnak a hazai divatszcéna jelenére és jövőjére, betekintést nyújtanak az alkotói kulisszákba, értékes véleményeket hallhatsz a divat társadalmi szerepéről, és képet kaphatsz annak legfőbb generációs kérdéseiről. Ha pedig vásárolsz valamit, kedvezményekben részesülsz.  

Kiemelt fontosságú lesz a dizájnvásár is, amely lehetőséget ad a tervezők és a divat iránt érdeklődők, illetve a viszonteladók közötti személyes kapcsolatépítésre. 

Kiemelt divatbemutatók és sztárok a hét második felében

A hét második felében, február 13. és február 15. között kerül sor a kiemelt divatbemutatókra, melyre minden évben akkora az érdeklődés, hogy szó szerint az nyer (és az kap ülőhelyet), aki előbb ér a helyszínre. Valószínűleg így lesz ez pénteken az Apolló Galériában is, ahol Szarvas Valentin Bújj-bújj zöld ág kollekciója várja a nagyérdeműt. Szombaton és vasárnap a magyar és nemzetközi tervezők kollekciói divatbemutatók formájába a Szépművészeti Múzeum impozáns tereiben folytatódnak. 

20260210 BUdapest Central European Fashion Week fotó: Polyák Attila (PA) MW
A Budapest Central European Fashion Weeken impozáns divatbemutatókat láthatunk.
Forrás: Polyák Attila

A kifutón a modellek mellett olyan sztárokra és exkluzív vendégekre is számítani lehet, mint Csíki Vanessza tartalomgyártó, Balsai Móni színésznő, Kárpáti Rebeka tartalomgyártó, színésznő, Tenki Réka színésznő és Végvári Janka, Magyarország Szépe.

Íme, néhány a BCEFW hétvégi programjai közül, amelyekre garantáltan megéri elmenni

 

NANUSHKA - Conscious by BCEFW

Időpont: 2026.02.14. (10:00)

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Catwalk

ESTÉE LAUDER és TOMCSÁNYI WORKSHOP

Időpont: 2026. 02.14. 10:00-11:00

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

CRÈEM AROMATERÁPIÁS WORKSHOP

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Időpont: 2026. 02.14., 14:00-16:00

UNREALINDUSTRY - Conscious by BCEFW

Időpont: 2026.02.14. (11:00)

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Catwalk

CUKOVY - Conscious by BCEFW

Időpont: 2026.02.14. (15:00)

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Catwalk

KATA SZEGEDI

Időpont: 2026.02.14. (20:30)

Csak meghívóval.

VIRAG KERENYI

Időpont: 2026.02.15. (18:00)

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

MERO

Időpont: 2026.02.15. (18:00)

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Catwalk

DRK x Kata Szegedi

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Időpont: 2026.02.15., 18:45-19:45

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Álomtáskára vágysz? Válogass a magyar tervezők elképesztő alkotásai között!

Összegyűjtöttük a legjobb magyar designerek tervezéseit!

A Nanushka új kollekciója örömtől sugárzó életfilozófia - Fotók

A Nanushka PF25 kollekciója több, mint divat: egy érzés, egy életfilozófia, amely az időtálló stílust és fenntarthatóságot helyezi előtérbe. Egy kollekció, amely nemcsak a divat szerelmeseit ragadja magával, hanem azokat is, akik tudatosan élvezik az élet apró örömeit.

Divat a magyar, de még mennyire! Gombold újra! a kulisszák mögött

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu