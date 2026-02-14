Minden, amit a 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről tudnod kell

A több mint másfél évtizede sikerrel zajló rendezénysorozatot ezúttal is a Creative Hungary szervezi, ahol 1 bő héten át Magyarország mellett Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkező alkotók is bemutatkoznak márkáikkal, kollekcióikkal. A Budapest Central European Fashion Week és a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a hazai tervezőket, erősítsék a magyar és régiós divatmárkák nemzetközi láthatóságát, valamint hosszú távú, fenntartható szakmai és piaci kapcsolatokat építsenek a régió országai között.

A Budapest Central European Fashion Week a legnívósabb márkák bemutatóival várja az érdeklődőket.

Forrás: Polyák Attila

Budapest Central European Fashion Week 2026 A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) jelenleg Közép-Európa egyik legmeghatározóbb divateseménye.

Több mint 40 tervező mutatja be 2026/27-es őszi-téli kollekcióját.

A Szépművészeti Múzeumban működik a Fashion Hub, amely ingyenes szakmai előadásokkal és workshopokkal hozza közelebb a divatvilágot a nagyközönséghez.

Az eseménysorozat kiemelt figyelmet fordít az etikus divatra.

Budapestre érkeznek a közép-európai régió legmenőbb divattervezői

Összesen több mint 40 magyar és nemzetközi tervező 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját tekintheted meg te is, ha ellátogatsz a nagyszabású Budapest Central European Fashion Weekre.

A Budapest Central European Fashion Week a legmenőbb divattervezők érkeznek.

Forrás: Polyák Attila

A fiatal tervezők prezentációin, workshopjain, valamint inspirációs beszélgetésein is érdemes részt venni, mert ablakot nyitnak a hazai divatszcéna jelenére és jövőjére, betekintést nyújtanak az alkotói kulisszákba, értékes véleményeket hallhatsz a divat társadalmi szerepéről, és képet kaphatsz annak legfőbb generációs kérdéseiről. Ha pedig vásárolsz valamit, kedvezményekben részesülsz.

Kiemelt fontosságú lesz a dizájnvásár is, amely lehetőséget ad a tervezők és a divat iránt érdeklődők, illetve a viszonteladók közötti személyes kapcsolatépítésre.

Kiemelt divatbemutatók és sztárok a hét második felében

A hét második felében, február 13. és február 15. között kerül sor a kiemelt divatbemutatókra, melyre minden évben akkora az érdeklődés, hogy szó szerint az nyer (és az kap ülőhelyet), aki előbb ér a helyszínre. Valószínűleg így lesz ez pénteken az Apolló Galériában is, ahol Szarvas Valentin Bújj-bújj zöld ág kollekciója várja a nagyérdeműt. Szombaton és vasárnap a magyar és nemzetközi tervezők kollekciói divatbemutatók formájába a Szépművészeti Múzeum impozáns tereiben folytatódnak.