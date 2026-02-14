Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 14., szombat Bálint, Valentin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tradíció

Hogyan ünneplik a Valentin-napot a világban? − Izgalmas és régi hagyományok

tradíció Valentin-nap ünnep
Szerelem, szeretet és mély érzelmek szállnak a levegőben. Ez bizony csak egyet jelenthet, hamarosan itt a szerelmesek ünnepe, a Valentin-nap. Tudtad, hogy van olyan ország, ahol csak a nők adnak ajándékot? Máshol pedig nem is a szerelmesek lepik meg egymást. A világon sokféleképpen ünneplik, amiből akár te is meríthetsz öleteket.

A szerelmesek napján apró ajándékokkal, kedveskedéssel lepjük meg a párunkat. Az is gyakori, hogy ilyenkor végre rászánjuk magunkat a plátói érzéseink felfedésére. Sokan úgy vélik, a Valentin-nap a virágárusok összeesküvése, pedig eredete sokkal régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk. Ráadásul egy olyan ünnep, amelynek szinte mindenhol más a hangulata, üzenete és régi hagyománya. Bár a lényege világszerte a szeretet, a szerelem és a kapcsolataink értékelése, azt minden nemzet a saját kultúrájának megfelelően éli meg.

Valentin-napon a fiatal pár lufikkal a kezükben ül a kanapén.
Valentin-nap: ahány nemzet, annyi régi hagyomány.
Forrás: Shutterstock

Hogyan ünneplik a Valentin-napot a világban?

  • Megismerjük a Valentin-nap történetét, ami régre nyúlik vissza.
  • Megnézzük, miről is szól valójában ez az ünnep.
  • Bemutatjuk más országok izgalmas és meglepő hagyományait.

A Valentin-nap története

A legtöbbünk számára ez a nap az érzelmek kifejezéséről szól, mások szerint azonban csupán a kereskedelmi kultúra találmánya. Bármelyik táborba is tartozz, azt el kell fogadnod, hogy a Valentin-nap globálisan ismert és ünnepelt régi hagyomány. Számos furcsa tradíciója él a világ országaiban, de eredete egyes legendák szerint az ókori Rómába vezethető vissza. Február közepe táján ugyanis szerelmi és termékenységi rítusokat tartottak. Később a keresztény hagyományok Szent Bálint alakjával kötötték össze, aki a szerelmesek patrónusává vált.

Miről szól a Valentin-nap?

A szerelmesek ünnepének fő üzenete – bárhol is járjunk a világban –, az egymás iránt érzett szeretet, tisztelet és odafigyelés. A Valentin-nap középpontjában tehát épp úgy állhatnak romantikus, baráti vagy családi érzések.

Valentin-nap a Föld körül – Régi hagyományok és új szokások

A klasszikus Valentin-nap Amerikában és Európa nagy részén épp úgy telik, ahogy azt elsőre gondolnád. Kisebb vagy nagyobb ajándékok, csokoládék és szerelmes üzenetek adják meg az ünnep alaphangulatát. Február 14-én tehát elsősorban az olykor kegyetlen szerelem dicsőítése és fokozott megélése a cél. Az Egyesült Államokban ráadásul hatalmas kereskedelmi hullám is rácsatlakozott az ünneplésre szvecskés csomagolású virágokkal, üdvözlőkártyákkal és ajándéktárgyakkal. Talán emiatt is terjedt el az a tévhit, hogy a Valentin-nap csupán gazdasági esemény.

A Fülöp-szigeteken és Malajziában Valentin-nap környékén tömeges esküvőket tartanak, hogy minél több pár hivatalosan is összekösse az életét. Ezzel szemben Finnországban február 14-ét inkább a barátok napjaként (Ystävänpäivä) tartják számon. Ez nem összekeverendő a barátság nemzetközi napjával!

Franciaországban a romantikus vacsorák és virágcsokrok dominálnak, míg Angliában a történelmi üdvözlőlapküldés régi hagyománya bír erős jelentéssel ezen a jeles napon. A japán hagyományok Valentin-napkor már egészen más ritmusban zajlanak. Február 14-én csak a nők adnak csokoládét szerelmüknek vagy jó barátaiknak. A férfiak ezt március 14-én, a White Day-en viszonozzák különböző ajándékokkal.

A Valentin-nap ma már egy globális, sokszínű esemény, amelynek üzenete a szeretet kimutatása, és az emberi kapcsolatok fontosságának ünnepe.  

Ezek is érdekelhetnek:

Valentin-napi kvíz: teszteld, mennyit tudsz a szerelem ünnepéről!

Mennyire ismered a Valentin-naphoz, a szerelem ünnepéhez köthető apró érdekességeket? Tedd próbára magad ezzel a kvízzel, és derítsd ki, hogy igazi romantika-szakértő vagy-e!

Romantikus filmek Valentin-napra, amiket kötelező megnézni

Ha még semmi terved mára, de szívesen megalapoznád az este hangulatát, csak válassz egyet a legjobb romantikus filmek közül, és máris kezdődhet a meghitt mozizás!

Így találhatsz szerelmet Valentin-napra: szerelmi babonák, amikre jobb odafigyelni

Bár a babonák amúgy is elég furák, a szerelmi hiedelmek még különlegesebbek. Valentin-nap környékén pedig sokan próbálkoznak velük, hátha egy kis szerencsét hoznak a szerelemben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu