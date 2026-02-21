A kutatások szerint az emberek legalább tíz százalékkal kevesebb munkaórát dolgoznak, mint amennyit valójában a gép előtt görnyedve töltenek. Még túlmunkával is nehéz ezt kompenzálni, mert ötven óra felett a produktivitásod zuhanni kezd, hetven felett pedig már konkrétan csak oxigént fogyasztasz az irodában, mert az agyad már réges rég kikapcsolt. De hogyan bekkeld ki a maradék időt, ha te akarsz lenni a hónap dolgozója? Mutatjuk!

Láblógatva is lehetsz a hónap dolgozója!

Forrás: Shutterstock

A professzionális lógás alapkövei a munkahelyen, amivel te lehetsz a hónap dolgozója Digitális bűvésztrükkök a monitoron a lebukás ellen

Sietős közlekedés az irodában titkosnak bélyegzett mappákkal

Stratégiailag telepakolt közös naptár érthetetlen szakkifejezésekkel

Éjfélre és hajnalra időzített kamu e-mailek küldése

Látványos falitáblák és flow-chartok a kreativitás látszatáért

Úgy érzed sem a szakmaisággal, sem az íráskészséggeddel nem tudsz eléggé kitűnni a munkahelyeden? Vagy nem is akarsz ezekkel vesződni? Az igazság az, hogy a rugalmas munkaidő kultúrája csak egyetlen dologra jó: arra, hogy elvesszen benne a lényeg, és mindenki a saját fontosságát hirdesse a többiek és a főnököd előtt. Te viszont lehetsz okosabb a rendszernél, és a saját javadra fordíthatod ezeket az abszurd elvárásokat pár jól irányzott trükkel, amitől te leszel a leghatékonyabb munkaerő – legalábbis papíron.

1. A semmibe sietés

Sose járkálj az irodában üres kézzel, mert az gyanús. Fogj inkább egy mappát, amire hatalmas betűkkel rákanyarítottad: „Bizalmas”, és szaladj át a szomszédos osztályokon úgy, mintha épp egy világméretű összeomlást próbálnál megakadályozni. Ha valaki megállítana, csak rázd meg a fejed, és mutass az órádra – minél többször látnak sietni, annál inkább elhiszik, hogy te vagy a cég nélkülözhetetlen motorja.

2. Excel-pajzs és a digitális álca

A monitorod a védőpajzsod a külvilág ellen, szóval használd okosan. Készíts egy képernyőfotót egy brutálisan bonyolult, ezer oszlopos Excel-tábláról, és tartsd készenlétben a háttérben. Amint egy felettes közeledik, maximalizáld az ablakot, és dörzsöld meg fáradtan a szemed – a látvány azt sugallja, hogy éppen a cég éves büdzséjét próbálod megmenteni a káosztól. Még jobb, ha van ilyen Excel-táblád és megpróbálod megkeresni az alját.