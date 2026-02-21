Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat Eleonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munkahelyi teljesítmény tippek-trükkök főnök
Csére Erik
2026.02.21.
Hiába bizonyítja a tudomány, hogy a túlhajszoltság káros az emberi szervezetre, a legtöbb cégvezető még mindig a késő estig tartó munkában és az asztal alatt tartott pótágyakban méri a lojalitást. De ne aggódj, te is lehetsz a hónap dolgozója! Ha te is egy ilyen toxikus mókuskerékben ragadtál, ideje elkezdened a látszatra gyúrni a valódi erőfeszítés helyett, hiszen a rendszer úgyis a színjátékot díjazza.

A kutatások szerint az emberek legalább tíz százalékkal kevesebb munkaórát dolgoznak, mint amennyit valójában a gép előtt görnyedve töltenek. Még túlmunkával is nehéz ezt kompenzálni, mert ötven óra felett a produktivitásod zuhanni kezd, hetven felett pedig már konkrétan csak oxigént fogyasztasz az irodában, mert az agyad már réges rég kikapcsolt. De hogyan bekkeld ki a maradék időt, ha te akarsz lenni a hónap dolgozója? Mutatjuk!

A hónap dolgozója napszeművegben, szalmakalapban és asztalra felrakott lábbal élvezi a gondolatot, hogy bónuszt kapott.
Láblógatva is lehetsz a hónap dolgozója!
Forrás: Shutterstock

A professzionális lógás alapkövei a munkahelyen, amivel te lehetsz a hónap dolgozója

  • Digitális bűvésztrükkök a monitoron a lebukás ellen
  • Sietős közlekedés az irodában titkosnak bélyegzett mappákkal
  • Stratégiailag telepakolt közös naptár érthetetlen szakkifejezésekkel
  • Éjfélre és hajnalra időzített kamu e-mailek küldése
  • Látványos falitáblák és flow-chartok a kreativitás látszatáért

Úgy érzed sem a szakmaisággal, sem az íráskészséggeddel nem tudsz eléggé kitűnni a munkahelyeden? Vagy nem is akarsz ezekkel vesződni? Az igazság az, hogy a rugalmas munkaidő kultúrája csak egyetlen dologra jó: arra, hogy elvesszen benne a lényeg, és mindenki a saját fontosságát hirdesse a többiek és a főnököd előtt. Te viszont lehetsz okosabb a rendszernél, és a saját javadra fordíthatod ezeket az abszurd elvárásokat pár jól irányzott trükkel, amitől te leszel a leghatékonyabb munkaerő – legalábbis papíron.

1. A semmibe sietés

Sose járkálj az irodában üres kézzel, mert az gyanús. Fogj inkább egy mappát, amire hatalmas betűkkel rákanyarítottad: „Bizalmas”, és szaladj át a szomszédos osztályokon úgy, mintha épp egy világméretű összeomlást próbálnál megakadályozni. Ha valaki megállítana, csak rázd meg a fejed, és mutass az órádra – minél többször látnak sietni, annál inkább elhiszik, hogy te vagy a cég nélkülözhetetlen motorja.

2. Excel-pajzs és a digitális álca

A monitorod a védőpajzsod a külvilág ellen, szóval használd okosan. Készíts egy képernyőfotót egy brutálisan bonyolult, ezer oszlopos Excel-tábláról, és tartsd készenlétben a háttérben. Amint egy felettes közeledik, maximalizáld az ablakot, és dörzsöld meg fáradtan a szemed – a látvány azt sugallja, hogy éppen a cég éves büdzséjét próbálod megmenteni a káosztól. Még jobb, ha van ilyen Excel-táblád és megpróbálod megkeresni az alját.

3. A naptár, a sérthetetlenség vára

A közös naptárad legyen olyan sűrű, mint egy nagyvárosi reggelen a csúcsforgalom. Töltsd ki olyan hangzatos és érthetetlen tételekkel, mint „stratégiai szinergia-audit” vagy „fókuszcsoportos webinar”, amikre senki nem mer majd rákérdezni, mert félnek, hogy tudatlannak tűnnek. Ha a naptárad tele van, senki nem fogja merni plusz munkával bombázni az egyébként is „túlterhelt” napodat.

4. E-mail alkímia a takaró alól

Az időzített küldés a lusta zsenik legjobb barátja. Írd meg az összes válaszodat napközben, amikor éppen belefér két mém görgetése közé, de ne küldd el őket azonnal. Állítsd be az időzítőt hajnali 5:42-re; a főnököd reggel azt fogja hinni, hogy te már az ágyban is a projekteken pörögsz, miközben te valójában még az igazak álmát alszod a kényelmes párnádba fúrva az arcod.

5. Az menekülő technika

Ha végképp eleged van a benti légkörből, panaszkodj hangosan, hogy egy sürgős katasztrófát kell elhárítanod valaki más hibája miatt, majd vonulj el. Ezután nyugodtan kisétálhatsz a legközelebbi kávézóba egy órára, hiszen mindenki azt hiszi, éppen a frontvonalon harcolsz. Csak arra figyelj, hogy ne a szomszédos kávézóba menj, nehogy összefuss a többi „hibaelhárítással foglalatoskodó” kollégáddal.

6. Mindfulness, a lustaság fedősztorija

Hagyj egy meditációs vagy mindfulness könyvet az asztalod szélén, jól látható helyen. Ha véletlenül elaludnál napközben, egyszerűen ráfoghatod a tudatos jelenlétre és a hatékonyságfokozó szunyókálásra. Mutasd meg nekik a könyv azon oldalát, ami szerint egy rövid pihenő után szárnyal a kreativitás – így a lógásod máris tudományosan megalapozott önfejlesztéssé válik.

Ezek a trükkök leginkább csak olyan helyeken működnek, ahol a főnök nem olyan kontrollmániás, hogy különböző informatikai eszközökkel mérje is a munkával töltött órákat. Mindenki másnak kellemes semmittevést kívánunk!

Ezeket a cikkeket is szeretni fogod:

5 rossz szokás, amellyel a nők a saját karrierjüket ássák alá – Így változtass!

Vannak olyan nők által létrehozott szokások, amelyek akaratukon kívül lassíthatják a gyengébbik nemet a karrierjükben. Íme, hogyan ismerheted fel ezeket a rossz szokásokat!

Biztosra mennél? Ezzel a 7 cseles módszerrel garantálod a helyed a cégnél

Megvan az álommeló, jól érzed magad és nem szeretnél kiesni a pikszisből? Hoztunk 7 cseles módszert, amit ha alkalmazol, nem kell ettől tartanod.

Ha ezek a hobbijaid, jobb, ha mélyen eltitkolod − azonnali gyűlöletet válthatsz ki velük

Mutatjuk azok a szabadidős tevékenységeket, amiket sosem akarnál egy randin a másik szájából hallani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu