5 pozitív tulajdonság, ami csak azokra jellemző, akik még mindig a kézírásra esküsznek

jellemvonás pszichológia kézírás
Simon Benedek
2026.02.08.
A modern világban már egyre kevesebben esküsznek a kézírásra. A legtöbb ember ma már inkább az okostelefonja, laptopja vagy táblagépe jegyzetfüzetét, illetve naptárát használja. A pszichológiai kutatások azonban azt mutatják, hogy a kézírás számos előnnyel jár.

A kézírás egyre kevésbé népszerű, főleg a fiatalabb generációk körében, ugyanakkor a pszichológia szerint azok, akik még mindig ezt választják a különböző digitális megoldások helyett, több pozitív tulajdonsággal is bírnak. 

Egy nő kézírással ír a naplójába egy tollal.
A kézírás ma már egyre ritkább. 
Forrás:  Getty Images

A kézírás lélektani kutatások tükrében

  • Egyre kevesebben választják a kézírást, a többség a digitális megoldásokat kedveli.
  • A pszichológusok szerint a kézírásnak számos előnye van. 
  • 5 pozitív tulajdonság, ami azokra jellemző, akik a kézírást részestik előnyben.

Íme a kézírás előnyei a pszichológia szerint

A kézírás nemcsak az agyat aktiválja, hanem erősíti a memória és a koncentráció kapcsolatát is. A papírral való fizikai interakció mélyebb kötődést hoz létre, ami elősegíti az önreflexiót, a tervezést és az önkifejezést is. Arról nem beszélve, hogy a mai, digitalizált világban sokan értékelik a kézzel írt szöveg autentikus varázsát. 

Íme 5 konkrét jellemző, ami a matchmaastricht.nl beszámolója alapján a kézírás szerelmeseire igaz.

Kreatívabbak

A kézzel írás lehetőséget ad az ötletelésre, rajzolásra és a dolgok összekapcsolására, ami előtérbe helyezi a kreatív gondolkodást. A gondolatok szabadon áramolhatnak, új megoldások születhetnek. A problémamegoldásra is hatással van. 

Jobban fókuszálnak

Egy papírlap nem dob fel értesítéseket és nem csábít el más alkalmazások felé sem. A papír végig ott van előtted, és visszahúz a feladathoz, ezáltal megmarad a fókusz, nem oszlik meg a figyelmed. Ez segít gyorsabban és hatékonyabban végezni a feladatot. 

Jobb reflexió

A kézírás nemcsak a feladatokról szól, hanem egyben tükör is a saját magadnak. Láthatod, hogy milyen az összkép, és folyamatosan tudod javítani az esetleges hibákat. Sokkal inkább átlátható bizonyos tekintetben, mint a digitális írások. 

Fontos számukra a hagyomány

A kézzel írt lista sokak számára tudatos elmenekülés a digitális világból. Egy apró „offline sziget” a mindennapokban, ami segít fenntartani a kontrollt a modern világban. A fizikai kapcsolat a papírral és a tollal különleges értéket kölcsönöz a kézírásnak. Ez nem retró hóbort, hanem tudatos eszköz a hétköznapok digitális világából való kiszakadáshoz.

Jobban rendszereznek

A kézírás egy kicsit olyan, mint egy mini rendrakás a fejben: mi az első, mi a második feladat, mi fér bele ma és mi tolható holnapra. Minden feladat fizikai jelenléte a papíron segít átlátni a prioritásokat. Ezáltal nemcsak írsz, hanem strukturálod is a gondolataidat. 

