Kiderült, hogyan dobta ki az éjszaka közepén a személyzete Andrást a Royal Lodge-ból: sürgős megbeszélés előzte meg az elkergetését

Ahogy megírtuk, Andrew Mountbatten-Windsort az éjszaka közepén küldték el a Royal Lodge-ból az új Epstein-akták megnyitása után. Ezt Vilmos herceg és Károly király sürgős megbeszélése, majd döntése előzte meg.
- Éjszaka költöztették ki a Royal Lodge-ból Andrást.
- A döntést állítólag Vilmos herceg és Károly király hozta meg egy vasárnap esti, Sandringhamben tartott sürgős megbeszélésen.
- András ideiglenesen a Sandringhamben található Wood Farmra költözött.
- Hosszabb távon a March Farm lehet az állandó lakhelye, bár felmerült a Bahreinbe költözés lehetősége is.
- Az ügy hátterében új Epstein-dokumentumok és rendőrségi vizsgálat áll.
Az új Epstein-akták miatt reggelig sem maradhatott András
Királyi források arról számoltak be, hogy Andrew Mountbatten-Windsort hétfőn éjszaka száműzték Norfolkba. A költözést sietve, feltűnés nélkül bonyolították le, konkrétan a Royal Lodge személyzete pakolta ki András holmiját a kocsihoz. Egy bennfentes a Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy a döntés Vilmos herceg és Károly király vasárnap esti sürgős megbeszélése után született meg Sandringhamben. András jelenleg ideiglenesen a Sandringham-birtokon található Wood Farmon tartózkodik. Állandó lakhelyeként a szintén sandringhami Marsh Farm merült fel, azonban Andrew Lownie királyi szerző a múlt hónapban arról beszélt, hogy a botrány következtében a volt herceg az Epstein-aktákból kiszivárgott botrányos ügyek miatt azt fontolgatja, hogy Bahreinbe költözik.
„András nehezen fogadja el a valóságot”
Lapinformációk szerint Andrást hétfőn még a Royal Lodge közelében látták lovagolni, majd fotók készültek róla, amint a windsori kastélyból kihajtva integet a járókelőknek. „Úgy integetett a kocsiból, mint amikor még megvoltak a királyi címei, és megszokta, hogy tisztelik és becsülik. De ez most így és ebben a helyzetben nagyon bizarrnak tűnt” − nyilatkozta egy bennfentes a Daily Mailnek. „András nehezen fogadja el a valóságot, és ez egyre nagyobb aggodalmat kelt a palotában. Aggódnak a mentális állapotáért, de azért is, mert nagyon rosszul veszi ki magát, hogy még mindig úgy viselkedik, mint ha a királyi család megbecsült tagja lenne” − tette hozzá.
A rendőrség vizsgálja az ügyet
A múlt héten több mint 3 millió feljegyzést hoztak nyilvánosságra Epstein ügyében. Ezek között szerepel egy fotó, amelyen Andrew Mountbatten-Windsor egy azonosítatlan nő fölé guggol, egy e-mail, amely igazolhatja András és a 17 éves Virginia Giuffre találkozását valamint egy másik e-mail, amelyben Sarah Ferguson durva megjegyzéseket tett lányukkal, az akkor 19 éves Eugéniával kapcsolatban. A rendőrség jelenleg vizsgálja a volt herceg egykori rezidenciáján 2010-ben történt incidenssel kapcsolatos állításokat. András minden vádat tagad, a vele kapcsolatos híreket nem nézi és nem is olvassa. Állítja, hogy semmi törvénysértőt nem tett.
A lányai a padlóra kerültek
Úgy tudni, a yorki hercegnők maguk alatt vannak. Hatalmasat csalódtak az apjukban, és úgy érzik, mindenki becsapta őket. Királyi informátorok szerint az, ami Sarah Fergusonnal kapcsolatban kiderült, még inkább lesújtotta őket. Bennfentesek szerint ennek ellenére szeretik a szüleiket, de nagyon rosszul viselik, hogy az ő nevüket is bemocskolták.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: