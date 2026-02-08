Kiderült, hogyan dobta ki az éjszaka közepén a személyzete Andrást a Royal Lodge-ból: sürgős megbeszélés előzte meg az elkergetését

Ahogy megírtuk, Andrew Mountbatten-Windsort az éjszaka közepén küldték el a Royal Lodge-ból az új Epstein-akták megnyitása után. Ezt Vilmos herceg és Károly király sürgős megbeszélése, majd döntése előzte meg.

Éjszaka költöztették ki a Royal Lodge-ból Andrást.

A döntést állítólag Vilmos herceg és Károly király hozta meg egy vasárnap esti, Sandringhamben tartott sürgős megbeszélésen.

András ideiglenesen a Sandringhamben található Wood Farmra költözött.

Hosszabb távon a March Farm lehet az állandó lakhelye, bár felmerült a Bahreinbe költözés lehetősége is.

Az ügy hátterében új Epstein-dokumentumok és rendőrségi vizsgálat áll.

Az új Epstein-akták miatt reggelig sem maradhatott András

Királyi források arról számoltak be, hogy Andrew Mountbatten-Windsort hétfőn éjszaka száműzték Norfolkba. A költözést sietve, feltűnés nélkül bonyolították le, konkrétan a Royal Lodge személyzete pakolta ki András holmiját a kocsihoz. Egy bennfentes a Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy a döntés Vilmos herceg és Károly király vasárnap esti sürgős megbeszélése után született meg Sandringhamben. András jelenleg ideiglenesen a Sandringham-birtokon található Wood Farmon tartózkodik. Állandó lakhelyeként a szintén sandringhami Marsh Farm merült fel, azonban Andrew Lownie királyi szerző a múlt hónapban arról beszélt, hogy a botrány következtében a volt herceg az Epstein-aktákból kiszivárgott botrányos ügyek miatt azt fontolgatja, hogy Bahreinbe költözik.

A Marsh Farm, ahova András költözhet.

„András nehezen fogadja el a valóságot”

Lapinformációk szerint Andrást hétfőn még a Royal Lodge közelében látták lovagolni, majd fotók készültek róla, amint a windsori kastélyból kihajtva integet a járókelőknek. „Úgy integetett a kocsiból, mint amikor még megvoltak a királyi címei, és megszokta, hogy tisztelik és becsülik. De ez most így és ebben a helyzetben nagyon bizarrnak tűnt” − nyilatkozta egy bennfentes a Daily Mailnek. „András nehezen fogadja el a valóságot, és ez egyre nagyobb aggodalmat kelt a palotában. Aggódnak a mentális állapotáért, de azért is, mert nagyon rosszul veszi ki magát, hogy még mindig úgy viselkedik, mint ha a királyi család megbecsült tagja lenne” − tette hozzá.