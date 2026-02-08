A Netflix dokuja új megvilágításba helyezi Lucy Letby ügyét − Ártatlanul ítélték életfogytiglanra az ápolót?

A héten került fel a Netflixre A Lucy Letby-akta című dokumentumfilm, amely a volt ápolónő történetét dolgozza fel. Letbyt hét csecsemő meggyilkolásáért és további hét megölésének kísérletéért tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A doku az ügyet figyelemmel követőknek is tartogat meglepetést: felmerül, a bíróság hibázott, és Lucy Letbyt ártatlanul ítélték el. A film részletesen bemutatja, hogyan vált a chesteri kórház újszülöttosztályán dolgozó, látszólag átlagos ápolónőből az Egyesült Királyság egyik legismertebb elítélt sorozatgyilkosa – és hogyan merültek fel később olyan szakmai, orvosi és jogi kételyek, amelyek ma már az ítélet megalapozottságát is vitatják. Tény: a nyomozás még nem zárult le az észak-angliai chester kórházban történtekkel kapcsolatban.

Lucy Letby tényleges életfogytiglant kapott: történetét most az A Lucy Letby-akta Netflix-doku dolgozta fel.

Lucy Letby 1990. január 4-én született, gyermekápolásból szerzett diplomát, majd a Countess of Chester Kórház újszülöttosztályán dolgozott.

2015 nyarától rejtélyes csecsemőhalálozási hullám indult az osztályon.

Az ügyet vizsgálni kezdték, és kiderült minden gyanús esetnél Letby szolgálatban volt.

A házkutatás során otthonában bizalmas kórházi dokumentumokat és terhelő feljegyzéseket találtak.

2023-ban bűnösnek találták, életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

A dokumentumfilm és több szakértő azonban kétségbe vonja az ítélet megalapozottságát.

Mark McDonald, Letby ügyvédje kérelmet nyújtott be a Büntetőügyek Felülvizsgálati Bizottságához az ügy újratárgyalása érdekében

A Lucy Letby-akta a kezdetektől indít

Lucy Letby 1990. január 4-én született, a Chesteri Egyetemen tanult, ahol gyermekápolásból szerzett BSc diplomát. Egyetemi gyakorlatát az észak-angliai Countess of Chester Kórházban végezte, majd az újszülöttosztályon helyezkedett el teljes munkaidőben. „Semmi sem volt benne, ami különleges lett volna, átlagos ápolónő volt” – emlékszik vissza Dr. John Gibbs, nyugdíjas gyermekorvos az A Lucy Letby-akta című dokumentumfilmben.

2015 júniusától azonban valami addg szokatlan történt: babák haltak meg a kórházban megmagyarázhatatlan körülmények között.

Az egyik csecsemő, Zoe (a nevét a filmben megváltoztatták), például jól reagált a kezelésekre az intenzív osztályon, majd hirtelen összeomlott a keringése, és június 22-én meghalt. Ugyanezen hónap 8-án, 14-én és 22-én további csecsemők haltak meg. 2016 februárjára kilencre, a következő júniusra tizenháromra nőtt a halálos áldozatok száma. „A 21 év alatt, amióta konzultánsként dolgoztam, még soha nem láttam ehhez hasonlót” – nyilatkozta Gibbs.

A vizsgálat során feltűnt, hogy minden gyanús esetnél Letby volt szolgálatban, ekkor az ápolónőt az éjszakai műszakból nappalra helyezték. A dokumentumfilm szerint ekkor az éjszakai halálesetek száma csökkent, de nappal a megszokottnál több baba halt meg.

Lucy Letbyt többször is letartóztatták

Július 3-án Letbyt letartóztatták. Otthonában több mint 250 bizalmas kórlapot találtak, időrendbe rendezve, köztük olyan dokumentumokat, amelyek az összeomlott, majd meghalt csecsemőkhöz kapcsolódtak. Letby azt állította, véletlenül vitte haza őket. Harmadik letartóztatása után, 2020. november 10-én nyolc rendbeli gyilkossággal és tíz rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg. 23 hónapot töltött őrizetben, mielőtt 2022. október 10-én megkezdődött a tárgyalása.