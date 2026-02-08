A Netflix dokuja új megvilágításba helyezi Lucy Letby ügyét − Ártatlanul ítélték életfogytiglanra az ápolót?

A héten került fel a Netflixre A Lucy Letby-akta című dokumentumfilm, amely a volt ápolónő történetét dolgozza fel. Letbyt hét csecsemő meggyilkolásáért és további hét megölésének kísérletéért tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A doku az ügyet figyelemmel követőknek is tartogat meglepetést: felmerül, a bíróság hibázott, és Lucy Letbyt ártatlanul ítélték el. A film részletesen bemutatja, hogyan vált a chesteri kórház újszülöttosztályán dolgozó, látszólag átlagos ápolónőből az Egyesült Királyság egyik legismertebb elítélt sorozatgyilkosa – és hogyan merültek fel később olyan szakmai, orvosi és jogi kételyek, amelyek ma már az ítélet megalapozottságát is vitatják. Tény: a nyomozás még nem zárult le az észak-angliai chester kórházban történtekkel kapcsolatban.
- Lucy Letby 1990. január 4-én született, gyermekápolásból szerzett diplomát, majd a Countess of Chester Kórház újszülöttosztályán dolgozott.
- 2015 nyarától rejtélyes csecsemőhalálozási hullám indult az osztályon.
- Az ügyet vizsgálni kezdték, és kiderült minden gyanús esetnél Letby szolgálatban volt.
- A házkutatás során otthonában bizalmas kórházi dokumentumokat és terhelő feljegyzéseket találtak.
- 2023-ban bűnösnek találták, életfogytiglani börtönbüntetést kapott.
- A dokumentumfilm és több szakértő azonban kétségbe vonja az ítélet megalapozottságát.
- Mark McDonald, Letby ügyvédje kérelmet nyújtott be a Büntetőügyek Felülvizsgálati Bizottságához az ügy újratárgyalása érdekében
A Lucy Letby-akta a kezdetektől indít
Lucy Letby 1990. január 4-én született, a Chesteri Egyetemen tanult, ahol gyermekápolásból szerzett BSc diplomát. Egyetemi gyakorlatát az észak-angliai Countess of Chester Kórházban végezte, majd az újszülöttosztályon helyezkedett el teljes munkaidőben. „Semmi sem volt benne, ami különleges lett volna, átlagos ápolónő volt” – emlékszik vissza Dr. John Gibbs, nyugdíjas gyermekorvos az A Lucy Letby-akta című dokumentumfilmben.
2015 júniusától azonban valami addg szokatlan történt: babák haltak meg a kórházban megmagyarázhatatlan körülmények között.
Az egyik csecsemő, Zoe (a nevét a filmben megváltoztatták), például jól reagált a kezelésekre az intenzív osztályon, majd hirtelen összeomlott a keringése, és június 22-én meghalt. Ugyanezen hónap 8-án, 14-én és 22-én további csecsemők haltak meg. 2016 februárjára kilencre, a következő júniusra tizenháromra nőtt a halálos áldozatok száma. „A 21 év alatt, amióta konzultánsként dolgoztam, még soha nem láttam ehhez hasonlót” – nyilatkozta Gibbs.
A vizsgálat során feltűnt, hogy minden gyanús esetnél Letby volt szolgálatban, ekkor az ápolónőt az éjszakai műszakból nappalra helyezték. A dokumentumfilm szerint ekkor az éjszakai halálesetek száma csökkent, de nappal a megszokottnál több baba halt meg.
Lucy Letbyt többször is letartóztatták
Július 3-án Letbyt letartóztatták. Otthonában több mint 250 bizalmas kórlapot találtak, időrendbe rendezve, köztük olyan dokumentumokat, amelyek az összeomlott, majd meghalt csecsemőkhöz kapcsolódtak. Letby azt állította, véletlenül vitte haza őket. Harmadik letartóztatása után, 2020. november 10-én nyolc rendbeli gyilkossággal és tíz rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg. 23 hónapot töltött őrizetben, mielőtt 2022. október 10-én megkezdődött a tárgyalása.
Hogyan gyilkolhatott Lucy Letby?
Az ügyészség szerint Letby túletette a csecsemőket, illetve levegőt juttatott intravénásan a keringésükbe. Két csecsemőnek indokolatlanul inzulint adtak. „Objektíven nézve senki más nem lehetett az” – jegyezte meg Simon Blackwell, a Cheshire-i Rendőrség nyomozója.
Otthonában olyan cetliket találtak, amelyeken ez állt: „Én öltem meg őket”, „Gonosz vagyok” és „Én tettem ezt”.
Letby a kihallgatások és tárgyalások során végig azt állította, ártatlan. Az ápolónőt augusztus 18-án bűnösnek találták hét csecsemő meggyilkolásában és hét meggyilkolási kísérletében, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
Kételyek merültek Lucy Letby bűnösségével kapcsolatban
A dokumentumfilm azokat is megszólaltatja, akik szerint az ítélet téves lehet. Mark McDonald, Letby jelenlegi ügyvédje hangsúlyozza, hogy nem volt indíték, nem volt kamerafelvétel, és senki sem látta, ahogy Letby bűncselekményt követne el.
A jegyzeteiben a beismerő vallomásként értelmezett szavak között a rágalmazás és a diszkrimináció is megjelentek. McDonald szerint ez arra utal, hogy Letby érzelmi feldolgozásként, terápiás céllal írta le gondolatait, ahoygan azt Lucy a kihallgatásokon állította.
Egy 2024-es cikk szerint a probléma a kórházi körülményekben keresendő. Mivel Letby képzettebb volt, mint a többiek, hozzá kerültek a legsúlyosabb esetek. „Nem az a furcsa, hogy mindig ott volt, amikor baj történt, az lett volna az, ha nem lett volna ott” – nyilatkozta McDonald és hozzátette, hogy amikor Letbyt eltávolították, az osztályt leminősítették, így kevesebb súlyosan beteg csecsemőt fogadtak, ezért csökkent a halálozási arány.
McDonald szerint az ítélet nagyrészt Dr. Evans szakértő tanú véleményére épült, akit befolyásolhatósággal vádolt. Úgy véli, Evans csak egy forgatókönyvet vett alapul, de egészen más is történhetett.
Shoo Lee professzor, akinek 1989-es tanulmányára Evans hivatkozott, így fogalmaz: „Ha a tanulmányomat félreértelmezték, akkor nagy problémával állunk szemben.” A bizonyítékok áttekintése után hozzátette, a babákon lévő bőrelszíneződés nem az, mint amiről ő írt a tanulmányába, tehát a babák nem attól haltak meg, hogy levegőt juttattak a keringésükbe. „Ez azt jelenti, hogy az ítélet lehet, hogy téves volt” − szögezte le. Lee tizennégy szakértőből álló testülete arra jutott, hogy „a tárgyalásban szereplő 17 eset egyikében sem volt orvosi bizonyíték a halált vagy sérülést okozó visszaélésre... Nem találtunk gyilkosságra utaló jeleket” − idézi a Time. Zoe esetében megjegyezte, hogy az anyának antibiotikumot kellett volna kapnia a fertőzés megelőzésére, de ez nem történt meg.
Dr. Gibbs ugyanakkor továbbra is úgy véli, Letby nem ártatlanul ül, de hozzátette, hogy az valóban aggályos, hogy senki nem látta, amikor a gyilkosságokat elkövette.
A filmben a mesterséges intelligencia segítségével anonimizálva megszólal Lucy Letby egyetemi barátnője és Zoe baba édesanyja is. Előbbi a mai napig hisz Lucy ártatlanságában, az anya és a nyomozók továbbra is bűnösnek tartják Letbyt, akit minden idők legkegyetlenebb fekete angyalaként is emlegetnek. 2025 júliusában a rendőrség további bizonyítékokat nyújtott be kilenc csecsemő ügyében, azonban 2026. január 20-án a Koronaügyészség közölte, hogy nem emel vádat további bűncselekmények miatt. Mark McDonald kérelmet nyújtott be a Büntetőügyek Felülvizsgálati Bizottságához az ügy újratárgyalása érdekében, eközben civilek is követelik, hogy szolgáltassanak igazságot Letbynek és engedjék szabadon.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: