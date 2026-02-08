Kézzel varrt labdák és 7 millió dolláros reklámok: 13 érdekesség, amit a Super Bowlról tudni érdemes

Halftime show a Super Bowlon a tempei Sun Devil Stadionban, Arizona államban, amikor a Dallas Cowboys 27-17-re legyőzte a Pittsburgh Steelers csapatát 1996. január 28-án. Diana Ross volt a fellépő.

Forrás: Getty Images North America

Történelmi pillanatok a pályán túl

A Super Bowl nemcsak sportesemény, hanem társadalmi mérföldkövek színtere is. 2021-ben történelmet írt Sarah Thomas, aki az első női játékvezetőként lépett pályára a nagydöntőben. Ez a pillanat sokak számára többet jelentett egy statisztikai adatnál: új korszak kezdetét jelezte az NFL-ben.

És volt olyan döntő is, ahol a családi szálak kerültek reflektorfénybe. A 2024-es Super Bowl igazi sportfilmes jelenetet hozott, amikor Travis Kelce és Jason Kelce testvérként kerültek egymással szembe a nagydöntőben.

Himnuszrekordok és kézzel készített labdák

A Super Bowl részleteiben is különleges. Alicia Keys tartja a leghosszabb amerikai himnusz rekordját: az énekesnő 2 perc 35 másodpercig énekelt, amivel örökre beírta magát a Super Bowl-történelembe.

A labdák sem futószalagon készülnek. Minden egyes Super Bowl-labdát kézzel gyártanak Ohióban, az Egyesült Államokban. Egy döntőre csapatonként 108 labdát biztosítanak, és a mérkőzés során összesen körülbelül 120 labdát használnak – mindegyik aprólékos munkával, szigorú ellenőrzés mellett készül.

Luxus a háttérben, fegyelem a félidőben

Miközben a világ a képernyők előtt ül, a játékosok élete a Super Bowlt rendező városban egészen más dimenzióba lép. Luxusautókkal közlekednek, exkluzív helyszíneken jelennek meg, mégis szigorú rutin szerint élnek. A halftime show alatt – amikor mi világsztárokat nézünk – ők tudatosan kivárnak, hogy időben újra bemelegítsenek és fejben is készen álljanak a folytatásra.

A családtagokra is kiemelt figyelem jut: prémium szállodák, zárt események, edzéslátogatások tartoznak a Super Bowl-élményhez, amely valóban nemcsak egy meccsről szól.

Jegyárak, pénz és elképesztő kontrasztok

A Super Bowl ma már a világ egyik legdrágább sporteseménye. A jegyek ára 6500 dollártól (körülbelül 1 milli 850 ezer forint) indul, de könnyedén elérheti az öt számjegyű összegeket is. Nehéz elhinni, hogy 1967-ben akár 6 dollárért is lehetett belépőt venni – mégis 30 000 üres hely maradt a stadionban. Ma ez teljesen elképzelhetetlen.

A félidei fellépők meglepő módon nem kapnak gázsit: Beyoncé, Jennifer Lopez vagy Bruno Mars sem. Cserébe azonban olyan globális figyelem irányul rájuk, amelynek reklámértéke több tízmillió dollárra rúg.

Reklámok, digitális jegyek és apró fun factek

A Super Bowl az egyetlen este, amikor valóban várjuk a reklámokat. Egy 30 másodperces spot ára körülbelül 7 millió dollár (több mint 2 milliárd forint), és gyakran legalább akkora beszédtémát generál, mint maga a mérkőzés.